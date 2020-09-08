運動飲食｜電解質飲品飲用時機　運動多於1小時大量流汗先啱飲？

天氣好熱！許多人都知道在運動、大量流汗之後可以喝些運動飲料來補充電解質，但你知道運動飲料怎麼喝、何時喝才最有效嗎？台灣微笑藥師藥局廖偉呈藥師（港稱藥劑師）表示，運動飲料主要是針對運動時間大於1小時且有大量流汗的高強度運動者所設計的，且建議在運動後15分鐘後飲用，可補充身體因運動、流汗所流失的熱量及電解質，達到恢復體力、補充水分的目的。

談到運動飲料，大家直覺可能會想到「就是運動時喝的」、「流很多汗的時候也可以喝」，但你知道從事哪類運動該喝運動飲料？什麼時候喝才好？沒運動可以喝嗎？台灣廖偉呈藥師針對民眾針對運動飲料的常見問題，簡要說明如下。

運動飲料的飲用時機（點擊下圖看清！）

一、誰需要喝運動飲料？

台灣廖偉呈藥師表示，一般滲透壓大於330mOsm/kg的運動飲料是以糖分、水分、電解質等為主要成份，是針對運動時間大於1個小時、且具有大量流汗者所設計的，以補充因運動、流汗所流失的熱量、水分及電解質。

二、何時喝運動飲料最好？

運動飲料一般建議在運動後15分鐘後飲用，幫助恢復身體能量；廖偉呈藥師補充，像是跑馬拉松這類長時間持續性的運動時，中途也可適量飲用以補充流失的熱量及電解質。

三、沒運動也能喝運動飲料嗎？

過度攝取電解質會增加腎臟代謝負荷，因此若是沒運動卻習慣性飲用運動飲料，不僅會加重腎臟負擔，且運動飲料的含糖量高也會增加熱量攝取，長期下來恐不利健康。

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