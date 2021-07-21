香港腳｜雙腳長期焗熱飄出鹹魚味？8招驅腳臭止汗劑、鞋墊都有用

在公司忙了一整天之後，回到家準備要洗澡時，卻聞到奇怪的腐臭味，但是明明垃圾都有倒，沒吃完的食物也放進冰箱了，究竟味道到底從何而來？在邊思考邊把換下來的衣服放進洗衣籃的同時，才發現惡臭的原來是今天換下來的襪子。腳臭是許多人所苦惱的問題，雖然在外面穿着鞋子的時候不會察覺，但是一旦到了需要脱鞋子的場合，濃厚的腳臭味總是讓人無法忽視，以下介紹8種有助減輕腳臭的方法，讓脱襪後的雙腳不會再臭氣薰天。

文： 於承宇 醫學審稿：台灣註冊醫師賴建翰



8個秘訣減輕腳臭氣味（按圖了解）

+ 24

1. 清洗雙腳別馬虎

由於穿襪子的關係，累積一整天的汗水會乾涸沾黏在腳部，無論是使用肥皂或是沐浴乳，在清洗雙腳時，最好能夠多加的反覆搓揉，確保髒污不再殘留於腳上。另外，腳趾甲的縫隙也是許多人在洗澡的時候，常常忘記加以清洗的部位，尤其若是沒有經常修剪腳趾甲，襪子的棉絮以及汗水可能會融合在一起，卡在趾甲縫中，導致臭味產生。

2. 縮短穿襪子時間

穿襪子會讓雙腳的出汗量增加，汗水被悶在襪子當中愈久，臭味也就愈明顯，在理想的情況下，儘量讓雙腳脱離襪子的束縛，當然是最佳方式。一回到家就把襪子脱掉就不用說了，在家中就是要輕鬆自在。另外，有些人會在公司放一雙拖鞋，在位子上的時候穿着，讓雙腳透透氣，也是不錯的避臭方式。當然，如果是服務業這種工作型態，就無法如此效仿，購買標榜透氣和除臭的襪子，可能是比較好的折衷作法。

3. 保持雙腳乾燥

在洗完澡後，千萬別隻用毛巾將身體和頭髮擦乾之後，就讓雙腳踩着濕濕的拖鞋到處亂走，雙腳潮濕除了容易產生異味外，也會造成細菌孳生，提高罹患香港腳的概率。

4. 更換襪子勤快些

如果您的腳汗情況嚴重，也可以考慮多帶一雙襪子更換，可以減少雙腳悶在汗水浸濕襪子的時間，尤其台灣夏季天氣炎熱，有時候我們都會多帶一件衣服替換了，襪子也是同理。

相關閲讀：黑眼圈｜慣性熬夜養出魚尾紋？ 5招擊退眼紅、浮腫睇落年輕10歲

+ 26

5. 止汗劑作為輔助

容易腋下出汗的人可能多少都有使用或考慮過購買止汗劑，讓腋下不再濕濕的見人，其實止汗劑同樣也能用在腳部，減少出汗量，如果您是用滾珠式的止汗劑，請不要滾了腳下又滾腋下，以免腳部細菌沾染到腋下。不過，由於止汗劑含有化學成分，因此不建議長期使用止汗劑作為除臭的方式。

6. 鞋墊消除異味

在腳部出汗量大的情況下，汗水也可能被鞋墊吸收，累積導致鞋子發臭，如果您每天都穿同樣的鞋子，鞋子沒有足夠的時間通風，讓異味散出，便會造成這種情況，如果發現鞋子本身發臭，請將鞋墊清洗，並連同鞋子一併晾曬。要注意的是，將鞋墊放回鞋內時，請確定鞋墊已經完全乾燥，潮濕的鞋墊只會讓雙腳的異味變得更加嚴重。另外，跟襪子一樣，選購除臭鞋墊也可以明顯減少異味在鞋內堆積。

7. 不穿襪子很有關係

一般來說，有腳臭困擾的人，腳汗的分泌量都不小，如果不穿襪子就穿着鞋子，就等於是讓鞋子代替襪子，作為吸收腳汗的載體，差別在於，襪子我們可以每天洗，但是有人會每天洗鞋子嗎？赤腳穿鞋子，又沒有洗鞋子的情況，就如同一雙襪子穿了好幾天甚至好幾個禮拜都不洗一樣，讓你的雙腳沐浴在充滿細菌的鞋內，不僅避不了臭味，一旦腳部有傷口，便很容易發生感染。

8. 酒精幫助清潔

每天晚上洗完澡後，使用酒精噴霧或是用塗抹的方式，讓雙腳都接受酒精的消毒，尤其需要特別着重在腳趾縫和趾甲，這些特別容易藏匿汗垢的地方。

相關閲讀：久坐易致便秘、肥胖 列數10個白領常見「真．職業病」｜職場健康

+ 3

延伸閲讀：

預防香港腳傳染！這2個衛生觀念要做好

久站傷腳～足部舒緩與鞋墊挑選對策

【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：鹹魚味飄出來了？抗腳臭8招請記得】