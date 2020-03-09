【腦部訓練】非慣用手刷牙、閉眼沖涼　8大小遊戲助大腦保持年輕

每天返工「做到隻狗咁」，你有做到腦閉塞，思考速度愈來愈慢嗎？若然擔心腦力退化，不如玩玩以下8個有科學根據的日常醒腦遊戲！多點鍛鍊大腦，它的反應自然比較快，自然諗到更有創意的意念，工作表現都更sharp醒！

大腦反應快，工作表現都更sharp醒！（《金秘書為何那樣》劇照）

8個日常醒腦遊戲（按圖了解）：

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1. 用非慣用手刷牙

研究顯示用非慣用手可刺激腦部皮層加快及大幅擴張，皮層用作控制和處理觸覺信息。這個練習可以加快手部的反應。

2. 瞌上眼沖涼

在確保安全的情況下，嘗試只用觸覺去完成沖涼的步驟。首先感受一下水龍頭的位置，然後調教水溫，接著洗頭、沖涼等步驟。

3. 看看倒轉的物件

當人看着放得正確的物件時，左腦能快速分辨物件，因而注意力會轉移到其他地方。不過，當人看着倒轉的物件時，右腦就會啟動搜索功能！進行此遊戲時，可嘗試分辨物件的形狀、顏色和結構。

4. 食未食過的食物

透過不同氣味組合刺激鼻腔中的受體，嗅覺系統可以分辨出過百萬種氣味。氣味會直接聯繫大腦中的情感中心。所以食未食過的食物，可讓大腦感受前所未有的感覺和聯繫。

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5. 增加與人接觸的機會

研究重複顯示，缺少社交會影響認知能力。一天裡，增加與人接觸的機會，例如到便利店購買飲品而非光顧飲品售賣機。聯絡朋友時可選擇打電話而非傳短訊。

6. 玩硬幣

大腦經常依靠視覺線索來區分物件，如果轉用觸覺來識別物件，就能增加處理觸覺信息，因此增強大腦的皮質區域。 可以瞌上眼晴，把硬幣疊成一棟，只用觸覺來數數硬幣的數量。

7. 玩「10個用法」

讓大腦每天想出不同選項已可以增強大腦。選取一個物件，然後想出物件的10個特別用法。例如水樽，可以用來揼骨、裝意粉、種花、養水晶寶寶、當啞鈴用、裝洗手液、玩雜技、搓麵粉、玩泥膠、擺雜物。

8. 超市由上掃到下

超市慣常將最好賺的產品放在客人的視線範圍，超市裡其實有很多你冇注意到的產品。走進超市的任何一行，由最高的貨架掃視到最低的貨架，攞起冇睇過的產品，閱讀一下產品介紹，這樣己經為大腦創造新的體驗！

靠個腦搵食

保持腦部年輕是一門精進的學問，需要配合飲食、運動及生活習慣。當中不可少的是勤動腦筋，多用工作以外用不到的腦力，才能保持年輕。食腦的你怎能不在補腦上花點功夫呢？

資料來源：thehealthy.com, Reader Digest

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