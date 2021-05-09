KFC因疫情停用經典口號　變陣「抄考」紅牛、麥當勞製造新話題

撰文： 經理人 最後更新日期： 2021-05-09 10:30

過去一年，疫情徹底改變了大家的生活，竟連品牌的「slogan」都受到波及！連鎖速食品牌肯德基一年前就正式停用自家的經典標語「吮指美味」（Finger Lickin' Good），原因是「吮指」的動作遭到許多民眾抗議「與防疫觀念不相符」，肯德基因而馬上撤下一支「吮指美味」的最新廣告。

但是沒有了 slogan，肯德基要怎麼玩出行銷新花招呢？肯德基想出了新方法──直接公然「剽竊」別人家的標語！

肯德基KFC公然「剽竊」其他品牌的宣傳標語：（按圖睇睇有幾搞鬼！）

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肯德基：只是暫時借用，請可口可樂、紅牛別介意！

首先發起這個做法的是肯德基南非分公司，他們在Twitter帳號上發布多則廣告貼文，主視覺是肯德基的大紅色背景配炸雞桶，結合別間公司的廣告標語，並直接 tag 標記這些標語「被借用」的公司。

他們在新聞稿中提到，「在使用了 64 年之後，我們決定在 2020 年停用我們的標語，為甚麼呢？因為疫情的關係，『吮指美味』大概變成了全世界最不恰當的標語了。」

所以，在等待這句標語隆重回歸的同時，我們決定試試看別人的！

肯德基南非分公司的行銷總監林巴達（Suhayl Limbada）寫道，「希望這些團隊不要介意，我們發誓很快就會還回去！」

這些被點名的團隊包括紅牛（Red Bull）、可口可樂（Coca-Cola）等國際知名品牌，還有南非當地的石油公司 Engen、電信集團 MTN、投資控股公司 OUTsurance 等數間企業。

「吮指美味」神隱期間，肯德基「偷」了哪些標語？

例如在其中一則Twittwe帖文中，肯德基使用提神飲料紅牛的招牌標語「給你一對翅膀」──當然，肯德基提供的是雞翅。

而另一則貼文中，則是偷了美妝品牌L’Oreal的標語「因為你值得」，表達人人都能享用美味炸雞的理念。

此外，還有運動品牌 NIKE 的經典標語「Just Do It」、薯片品牌品客的「once you pop you can't stop」（譯：品客一口口，片刻不離手）。

肯德基還把主意直接動到競爭對手麥當勞頭上，直接在一桶炸雞下寫上麥當勞的招牌標語「I'm lovin' it」。

另外，肯德基也在Twitter上徵求網友的意見，讓大家集思廣益，看看哪家的 Slogan 最適合肯德基「偷」來用，搭配一個 hashtag 「#UntilWeCanFingerLickAgain」製造話題。

有趣的是，除了網友投稿之外，有許多品牌也大方「出借」自家 Slogan，在社群媒體上增加互動，而這個原先由南非肯德基Twitter帳號發起的活動，在社群上持續發酵、炒熱話題後，連英國、加拿大的肯德基也跟着參戰。

不過，目前歐美國家的疫情依然嚴峻，肯德基的招牌 Slogan 「吮指美味」何時得以凱旋歸來？仍然是未知數。

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