KFC因疫情停用經典口號　變陣「抄考」紅牛、麥當勞製造新話題

撰文: 經理人 最後更新日期: 2021-05-09 10:30

過去一年,疫情徹底改變了大家的生活,竟連品牌的「slogan」都受到波及!連鎖速食品牌肯德基一年前就正式停用自家的經典標語「吮指美味」(Finger Lickin' Good),原因是「吮指」的動作遭到許多民眾抗議「與防疫觀念不相符」,肯德基因而馬上撤下一支「吮指美味」的最新廣告。

但是沒有了 slogan,肯德基要怎麼玩出行銷新花招呢?肯德基想出了新方法──直接公然「剽竊」別人家的標語!

肯德基KFC公然「剽竊」其他品牌的宣傳標語:(按圖睇睇有幾搞鬼!)

+ 24 + 24 + 24

肯德基:只是暫時借用,請可口可樂、紅牛別介意!

首先發起這個做法的是肯德基南非分公司,他們在Twitter帳號上發布多則廣告貼文,主視覺是肯德基的大紅色背景配炸雞桶,結合別間公司的廣告標語,並直接 tag 標記這些標語「被借用」的公司。

他們在新聞稿中提到,「在使用了 64 年之後,我們決定在 2020 年停用我們的標語,為甚麼呢?因為疫情的關係,『吮指美味』大概變成了全世界最不恰當的標語了。」

所以,在等待這句標語隆重回歸的同時,我們決定試試看別人的!

肯德基南非分公司的行銷總監林巴達(Suhayl Limbada)寫道,「希望這些團隊不要介意,我們發誓很快就會還回去!」

這些被點名的團隊包括紅牛(Red Bull)、可口可樂(Coca-Cola)等國際知名品牌,還有南非當地的石油公司 Engen、電信集團 MTN、投資控股公司 OUTsurance 等數間企業。

「吮指美味」神隱期間,肯德基「偷」了哪些標語?

例如在其中一則Twittwe帖文中,肯德基使用提神飲料紅牛的招牌標語「給你一對翅膀」──當然,肯德基提供的是雞翅。

而另一則貼文中,則是偷了美妝品牌L’Oreal的標語「因為你值得」,表達人人都能享用美味炸雞的理念。

此外,還有運動品牌 NIKE 的經典標語「Just Do It」、薯片品牌品客的「once you pop you can't stop」(譯:品客一口口,片刻不離手)。

肯德基還把主意直接動到競爭對手麥當勞頭上,直接在一桶炸雞下寫上麥當勞的招牌標語「I'm lovin' it」。

另外,肯德基也在Twitter上徵求網友的意見,讓大家集思廣益,看看哪家的 Slogan 最適合肯德基「偷」來用,搭配一個 hashtag 「#UntilWeCanFingerLickAgain」製造話題。

有趣的是,除了網友投稿之外,有許多品牌也大方「出借」自家 Slogan,在社群媒體上增加互動,而這個原先由南非肯德基Twitter帳號發起的活動,在社群上持續發酵、炒熱話題後,連英國、加拿大的肯德基也跟着參戰。

不過,目前歐美國家的疫情依然嚴峻,肯德基的招牌 Slogan 「吮指美味」何時得以凱旋歸來?仍然是未知數。

相關文章:無品老細欠薪良久終出糧 竟付9萬個「加料」1分硬幣兼粗口糧單

+ 7 + 7 + 7

相關文章:辭職|寧棄高薪轉行送外賣? 打工仔因一事放棄文職網民有同感…

+ 3 + 3 + 3

相關文章:上司傳來象棋殘局圖 打工仔上網求解 網民:你再帥也沒用了…

+ 8 + 8 + 8

【本文獲「經理人」授權轉載。】