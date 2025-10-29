職場12星座｜哪些人最會堅持己見？除金牛、獅子　還有這兩個

世上無難事，只要肯「放棄」。

但這幾個星座的字典裏，偏偏沒有這兩個字。



最能堅持到底4個星座（按圖了解！）

山羊座

一個人要是因為生活的磨難長滿了繭子，縱是荊棘遍地，又能奈他如何？山羊正是如此，當別人呻吟着「不行了不行了」時，他打心眼兒裏冒出黑人問號：就這？忍耐力超群，至少是最能吃苦的TOP3星座之一吧，一點麻煩根本不配被他放在眼裏。

金牛座

不撞南牆不回頭，撞了南牆毋寧死——金牛算得上12星座裏最痴的一個。他總是特別篤定事情一定得是怎麼樣，奔着目標就去了，轉彎？回頭？不存在的。如果把這份執拗用來愛一個人，要不是守得雲開見月明，就是多情應笑我的絕戀。

天蠍座

其實看起來最犟的天蠍並不是一頭就扎進深坑裏了，而是會特別糾結地在「算了，別跟自己過不去」和「我憑什麼就不行」中反覆橫跳。而每當後一念頭冒出，他立刻就方寸大亂、心態爆炸，又繼續死磕起來了。要讓他乾脆利落地放手，可能性幾乎為0！

獅子座

不管是對人還是對事，大獅子的世界沒有知難而退——拿起放下是因為想要這樣，而不是因為只能這樣。越是讓他感到搞不定的情況，越是會激發他不服輸的韌勁：嘿，我還就不信了，小樣兒~

