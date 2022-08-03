Excel函數｜公式複雜難記？熟用「2個符號」　輕鬆串接儲存格資料

一格一格的Excel儲存格，方便進行大量數字的運算，但若是儲存格裏出現的數字不是用來加總，例如日期、學號、電子郵件帳號等等，甚至是純文字時，要將這些非數字的資訊組合使用，其實還是可以透過串接的概念。



原來熟用「””」「&」2個符號，已能看懂得多公式的邏輯（按圖了解！）

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當然根據不同的目地性，可運用Excel函數，進行文字串接的工作，例如phonetic、concatenation、text等等，然而，若是記不住函數，只要記得「””」及「&」兩個重要的符號運用，透過「””」將文字及特殊符號包起來，再用「&」串接儲存格，即可進行基本的文字串接工作。

舉例來說，當A1儲存格是PC home，想要在A2儲存格顯示「PC home電腦家庭」，則在A2儲存格上輸入「=A1&”電腦家庭”」。

另外，運用在寄送大量電子郵件時也很方便，因為通常建立在Excel表格裏的電子郵件帳號，要一個一個選取太過麻煩，透過文字串接的概念，就可以快速將數十、數百人的電子郵件帳號，立即貼上寄件人清單，以下就以此為例。

步驟1

先在第一人資訊後方空白的儲存格上， 按下「=」，並將滑鼠指向電子郵件的儲存格，此例為「=B2」。

步驟1：先在第一人資訊後方空白的儲存格上， 按下「=」，並將滑鼠指向電子郵件的儲存格，此例為「=B2」。（T客邦授權使用）

步驟2

第二人後方空白的儲存格，要顯示第一人加第二人的電子郵件，所以中間以「＆」串連，此例為「=C2＆B3」

步驟2：第二人後方空白的儲存格，要顯示第一人加第二人的電子郵件，所以中間以「＆」串連，此例為「=C2＆B3」（T客邦授權使用）

步驟3

由於寄送多人電子郵件時， 需以「， 」或「； 」分隔， 因此將B3儲存格修改為「=C2＆”;”&B3」。

步驟3：由於寄送多人電子郵件時， 需以「， 」或「； 」分隔， 因此將B3儲存格修改為「=C2＆”;”&B3」。（T客邦授權使用）

步驟4

接着在B3儲存格右下出現「＋」的自動填滿符號4 時，就可往下拉到最後的電子郵件。

步驟4：接着在B3儲存格右下出現「＋」的自動填滿符號4 時，就可往下拉到最後的電子郵件。（T客邦授權使用）

步驟5

如此可以檢視C欄的儲存格，都變成上一個儲存格資料，再串接一個新的電子郵件。

步驟5：如此可以檢視C欄的儲存格，都變成上一個儲存格資料，再串接一個新的電子郵件。（T客邦授權使用）

步驟6

接着可點選C欄的最後一格儲存格，按下滑鼠右鍵，選擇「複製」。

步驟6：接着可點選C欄的最後一格儲存格，按下滑鼠右鍵，選擇「複製」。（T客邦授權使用）

步驟7

開啟Outlook信件後，於輸入收件者處，按下滑鼠右鍵，選擇「貼上」。

步驟7：開啟Outlook信件後，於輸入收件者處，按下滑鼠右鍵，選擇「貼上」。（T客邦授權使用）

步驟8

如此所有人的電子郵件都輸入收件者欄，當然中間也已用分號隔開，可以直接按下傳送發信。

步驟8：如此所有人的電子郵件都輸入收件者欄，當然中間也已用分號隔開，可以直接按下傳送發信。（T客邦授權使用）

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【本文獲「T客邦」授權轉載。】