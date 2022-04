Email結尾｜只懂Best regards怎夠用？即學7個電郵常用英文用語

Email 書信到底要不要有結尾?結尾到底要怎麼寫?今天 VoiceTube 教你幾個常用的英文結尾用語跟使用方法,讓你寫出一篇漂亮又完整的 email。



英文結尾敬語比你想像中的重要

Email 的結尾通常是收件者最後看到的一句話,用的好的話會有畫龍點睛的效果,把 email 做一個完整的結束,不加結尾就好比電話結束不說再見一樣。特別是跟商業客戶、上司、教授或是長輩,加上書信結尾表示禮貌的問候、祝福是很重要的。

Email結尾語寫得好,絕對可令對方向自己添加印象分:(按圖了解)

+ 22

使用結尾敬語前可以先考慮以下兩點:

1. 寫這封 email 的原因、內容,因為錄取通知信或是感謝信函的結尾也會不同。

2. 收件,因為若收件人是教授,就可以用 Respectfully (尊敬的) 比較禮貌性的書信結尾。

在學習結尾用語前,先來認識 sign off 這個字,sign off 為動詞片語,而 sign-off 則為名詞。

為信件作結尾

I usually sign off my mail with “Best wishes.”(我通常用 Best wishes 作為信件結尾。)



廣播結束

The radio show comes on air at 8:00 pm, and signs off at 8:30 pm.(這個廣播節目八點開始,八點半結束。)



下線、停止目前手邊的事

It’s very late. I have to sign off and go to bed.(時間不早了。我要下線離開,去上床睡覺。)



相關文章:職場英語|加人工英文該怎說?別說increase salary 它才是正確

+ 25

七個實用英文書信結尾

1. Cordially,

Cordially 是 heartily 誠心的意思,字首 cor- 在拉丁文裡有 heart (心)的意思,是很正式的商業書信用法,跟 Regards 比起來,更有距離感,比較不適用於朋友間。

2. Regards,

這個字是從法文字 regarder 而來,字面上有 to look at (看) 的意思。另外還延伸出 to look upon (看待) 或 think of with respect (尊重看待)。

Regards 在書信結語可以單獨使用,也可以在前面加上 Kind、Warm、Best 等字詞,屬於比較正式的書信結尾,可以用於商務或是朋友家人之間的問候。

Regards, 致上問候



Best regards, 致上最高的問候



Kind regards, 致上親切的問候



Warm regards, 致上溫暖的問候



注意:只有第一個字母是大寫,其餘皆用小寫。

3. Sincerely,

Sincerely 有誠心、誠摯的意思,最早是由拉丁文 sincerus 而來,代表 clean (乾淨的)、 pure (純潔的)。

Sincerely 可以用於非正式或正式商業書信,也是最保險的安全牌,不過使用在朋友之間則多了一層距離感。另外可以加上 yours 作為變化 Sincerely yours 或 Yours sincerely。

相關文章:辭職|轉工遞信只懂說resign、quit?學會更多英文說法助華麗告別

+ 23

4. Respectfully,

Respectfully 帶有尊敬的致意,一般來說比較適合用於寫給長輩、教授等。也可以加上 yours變形為 Yours respectfully。

5. Best,

Best 也是一個常用的書信結尾,可以在朋友間或同事間使用,有祝福的意思,但通常比較不適合用於正式商業書信往來,是一個最保險也是禮貌性的結尾。

其他的變形如:Best wishes、All the best

6. Thank you,

字面上是謝謝的意思,根據信件的內文,可以有不同意思,像是謝謝你的時間閱讀這封信件、謝謝你的幫忙。還有許多其他用像是 Thanks、Many thanks、Thank you so much、hank you for your consideration。一般來說,使用 Thank you 會比 Thanks 還有禮貌與正式。

7. Cheers,

一般人比較知道的意思可能是「乾杯」,而在氣氛歡愉的情況下才會舉杯慶祝,所以 Cheers 用在書信結尾,也是用於比較輕鬆的內容,正式的商業書信用 Cheers 可能就不太適合。

Cheers 這個字在英語系國家 (像是英國、澳洲、紐西蘭) 很常用,可以表示 Thanks (謝謝),也可以表示 Bye (再見)。

A:Here comes your breakfast.(你的早餐來囉!)

B:Cheers!(謝謝!)



A:Bye, see you later!(掰,晚點見!)

B:Cheers!(掰!)



看完這篇文章,大家都會用適合的書信結尾了嗎?也許可以試試看用英文寫一封信給自己唷!

【本文獲「VoiceTube」授權轉載。】