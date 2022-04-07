Email結尾｜只懂Best regards怎夠用？即學7個電郵常用英文用語

Email 書信到底要不要有結尾？結尾到底要怎麼寫？今天 VoiceTube 教你幾個常用的英文結尾用語跟使用方法，讓你寫出一篇漂亮又完整的 email。



英文結尾敬語比你想像中的重要

Email 的結尾通常是收件者最後看到的一句話，用的好的話會有畫龍點睛的效果，把 email 做一個完整的結束，不加結尾就好比電話結束不說再見一樣。特別是跟商業客戶、上司、教授或是長輩，加上書信結尾表示禮貌的問候、祝福是很重要的。

Email結尾語寫得好，絕對可令對方向自己添加印象分：（按圖了解）

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使用結尾敬語前可以先考慮以下兩點：

1. 寫這封 email 的原因、內容，因為錄取通知信或是感謝信函的結尾也會不同。

2. 收件，因為若收件人是教授，就可以用 Respectfully (尊敬的) 比較禮貌性的書信結尾。

在學習結尾用語前，先來認識 sign off 這個字，sign off 為動詞片語，而 sign-off 則為名詞。

為信件作結尾

I usually sign off my mail with “Best wishes.”（我通常用 Best wishes 作為信件結尾。）



廣播結束

The radio show comes on air at 8:00 pm, and signs off at 8:30 pm.（這個廣播節目八點開始，八點半結束。）



下線、停止目前手邊的事

It’s very late. I have to sign off and go to bed.（時間不早了。我要下線離開，去上床睡覺。）



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七個實用英文書信結尾

1. Cordially,

Cordially 是 heartily 誠心的意思，字首 cor- 在拉丁文裡有 heart (心)的意思，是很正式的商業書信用法，跟 Regards 比起來，更有距離感，比較不適用於朋友間。

2. Regards,

這個字是從法文字 regarder 而來，字面上有 to look at (看) 的意思。另外還延伸出 to look upon (看待) 或 think of with respect (尊重看待)。

Regards 在書信結語可以單獨使用，也可以在前面加上 Kind、Warm、Best 等字詞，屬於比較正式的書信結尾，可以用於商務或是朋友家人之間的問候。

Regards, 致上問候



Best regards, 致上最高的問候



Kind regards, 致上親切的問候



Warm regards, 致上溫暖的問候



注意：只有第一個字母是大寫，其餘皆用小寫。

3. Sincerely,

Sincerely 有誠心、誠摯的意思，最早是由拉丁文 sincerus 而來，代表 clean (乾淨的)、 pure (純潔的)。

Sincerely 可以用於非正式或正式商業書信，也是最保險的安全牌，不過使用在朋友之間則多了一層距離感。另外可以加上 yours 作為變化 Sincerely yours 或 Yours sincerely。

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4. Respectfully,

Respectfully 帶有尊敬的致意，一般來說比較適合用於寫給長輩、教授等。也可以加上 yours變形為 Yours respectfully。

5. Best,

Best 也是一個常用的書信結尾，可以在朋友間或同事間使用，有祝福的意思，但通常比較不適合用於正式商業書信往來，是一個最保險也是禮貌性的結尾。

其他的變形如：Best wishes、All the best

6. Thank you,

字面上是謝謝的意思，根據信件的內文，可以有不同意思，像是謝謝你的時間閱讀這封信件、謝謝你的幫忙。還有許多其他用像是 Thanks、Many thanks、Thank you so much、hank you for your consideration。一般來說，使用 Thank you 會比 Thanks 還有禮貌與正式。

7. Cheers,

一般人比較知道的意思可能是「乾杯」，而在氣氛歡愉的情況下才會舉杯慶祝，所以 Cheers 用在書信結尾，也是用於比較輕鬆的內容，正式的商業書信用 Cheers 可能就不太適合。

Cheers 這個字在英語系國家 (像是英國、澳洲、紐西蘭) 很常用，可以表示 Thanks (謝謝)，也可以表示 Bye (再見)。

A：Here comes your breakfast.（你的早餐來囉！）

B：Cheers!（謝謝！）



A：Bye, see you later！（掰，晚點見！）

B：Cheers!（掰！）



看完這篇文章，大家都會用適合的書信結尾了嗎？也許可以試試看用英文寫一封信給自己唷！

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