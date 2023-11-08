見工｜Expected salary可更改嗎？資深HR教路　這樣答合理非抬價

求職或面試時，該怎麼談薪酬是很多人的困擾，台灣104職涯診所之前訪問業界資深HR，針對面試時最常遇見的薪酬難題提出建議。其中包括「期待薪酬怎麼說？」、「已說出口的期待薪酬，可改嗎？」、「新人可以談薪水嗎？」。



首先，求職時，HR可能會問求職者對新工作的「期待薪酬是多少？」此時，「薪酬依公司規定」雖被認為是最安全的答案，但也很沒創意，到底該怎麼說？

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資深HR認為，當HR問不到目前或前一家公司的薪酬，可能改問「期待薪酬」，岔開話題，回頭再補問「期待薪酬增幅」，降低面試者的防備心，反推出目前或前一家公司的薪酬。若求職者已被「定錨」在薪水較低的產業或職務，可舉例說明，自己過去的出色表現，個人加薪幅度或獎金優於目前或前一家公司的總體平均、或是產業平均。

其次，萬一已經回答某個薪酬條件，可以再改嗎？HR的答案是肯定的，因為求職市場「事浮於人」，好人才通常可同時拿下好幾份offer。HR經常在「錄取之後、報到之前」接到求職者電話，說另一家公司願意提供較高的薪酬，是否可以爭取調高薪酬？好人才很容易出現「比價效應」，已拿到多份offer顯示是職場搶手貨，而非花心不忠誠。類似情況之外，若沒有正當理由而隨意修改已談好的期待薪酬，可能讓面試官覺得事前沒有充份準備，反反覆覆，做事都沒想清楚。

第三、面試第幾關，會被問薪酬？HR說，基礎入門職缺可能只談一次，第一次就會談薪水；資深或技術含量高、或上級職位通常面試兩、三次，因為給薪相對彈性、範圍較寬，第一、二次面試主要判斷求職者的專業和特質，若符合或接近，第二、三次才會依條件談薪水。也有求職者很務實，面談之前，先詢問薪酬級距，避免最後一翻兩瞪眼，落差太大而浪費彼此時間。

如果是職場新人，也可以談薪水嗎？HR說，可以，但不多見。新人務必確認談判籌碼，即專業或專案表現的真實性、以及不可取代性，避免陷入自我感覺良好、或眼高手低的負評。

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