告別WFH　職場禮儀重頭學？別以為老生常談就悶　新世代覺極有用

近來許多公司如 Google、Meta 等都祭出規定，紛紛要求員工重返辦公室、或者至少維持混合辦公的形式。而近期的一項調查發現，要求員工坐回辦公桌，或許不簡單，但真正的難題在於如何確保結束遠距上班的工作者們，在回到辦公室依然舉止得宜。 習慣了疫情年代的居家上班（WFH）模式後，一些員工似乎已經忘了在辦公室如何穿着、溝通、交流才是恰當的行為。



上班怎麼穿、Email 如何回覆都要學，近 5 成公司開課教「禮貌」

根據求職履歷顧問公司 Resume Builder 的調查，在這重返辦公室的風潮中，有 45% 的企業特別為員工準備「辦公室禮儀課程」以接軌實體辦公生活，另外也有 18% 的企業表示正準備跟進。

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企業開設的課程包括：合宜的辦公室對話、穿着規範、如何撰寫專業的電子郵件等，有些計畫甚至包括一些更抽象的課程，例如何提供建設性的批評、避免在職場討論敏感的政治與宗教話題等，甚至是與員工如何進行午休。

同時因應混合式和遠距辦公逐漸興起，部分課程的重點也包含注意時差、視訊會議疲勞，有效線上溝通技巧等新重點。

雖然對多數辦公室前輩而言，這些舉止似乎都是再自然也不過的事，然而疫情也讓不少工作者對過往的職場生活感到生疏。部分主管表示，透過課程的幫助，讓許多員工順利恢復了過去在職場的習慣。同時，對於疫情期間才剛開始進入職場的 Z 世代工作者來說，適當地學習辦公室禮儀，更能幫助他們度過陌生的辦公室生活。

不僅新人要學，前輩也同樣受益

商管知識媒體 Bizreport 的共同創辦人揚・范姆 (Young Pham) 指出，職場員工人際溝通能力的低落，是造成這類課程成長的主因。54％ 的企業特別要求 Z 世代員工一定要進修這些課程。四大顧問公司包括德勤 (Deloitte)、畢馬威（KPMG）、羅兵咸永道 (PwC) 等，都要求 Z 世代員工要出席課程。

意外的是，范姆的公司原本只向企業鼓勵新員工進修這些課程，但卻發現許多有經驗、甚至位在高位的老員工，也同樣能從中受益。

Resume Builder 公司首席職涯顧問史黛西・海樂（Stacie Haller）指出，Z 世代通常被認批評缺乏專業精神、高效完成工作所需具備的軟技巧等，因為他們過去並未有過太多職場經驗。

根據麥肯錫先前針對全球逾 1 萬 3000 名工作者的調查，Z 世代反而是迫切想回到辦公室上班的一群人，他們希望透過這種方式，來填補因疫情而錯過的合作經驗與職場交際。這些課程對他們來說並非一種懲罰，而是一種幫助。

英國安侯建業 CEO 強・霍特 (Jon Holt) 也稱讚了這些進修課程，認為幫助新進工作者在職涯初期就有系統性地建立起軟實力的課程將十分重要。

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