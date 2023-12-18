老師醫生榜上有名！調查揭10大易出軌職業　劈腿或與行業性質有關

近日，英國線上遊戲公司「RANT Casino」針對「出軌不倫戀」公佈一份調查報告，前3名最容易出軌的職業分別是銷售員、老師及醫療人員，還有高達85%的受訪者承認，一般都在職場上結識偷吃對象，平均每5名員工就有1名與同事身陷不倫戀，原因恐與高壓的職場環境有關。



這份針對全英國3800名成年人、25個職業的調查報告顯示，高達85%受訪者承認，爆發不倫戀的起始點都在職場，且竟有多達25.5%受訪者承認，曾與同事出軌，甚至發生關係，另外15.1%受訪者則承認，和同事處於「曖昧以上、上床以下」的模糊關係。

即睇10大容易出軌職業：（按圖了解）

+ 10

至於造成出軌的原因，「RANT Casino」則歸納指出，當身在高壓或自我認同感較低的行業中，就會容易找同事取暖，進而演變成出軌和對伴侶不忠的情況等比例相對高。另外如科學、藥劑、法律行業人員等，相較上述職業來說，則屬於「穩定而忠誠」的職業，背叛伴侶的比率較低。

最容易出軌的職業排名 TOP10

第1名銷售員，有15%受訪者承認和同事出軌。

第2名老師、教育相關行業，與同事出軌比例達14%。

第3名醫療照護人員，出軌比例達13%。

第4名運輸物流業，出軌比例為10%。

第5名酒店、活動管理，出軌比例為8%。

第6名工程人員、製造業等，出軌比例為7%。

第7名房產建築業，出軌比例為6%。

第8名會計、銀行金融業，出軌比例為5%。

第9名IT人員，出軌比例為5%。

第10名軍人，出軌比例為4%。



【延伸閱讀，更多辦公室愛情觀】

女強人難脫單的6大特徵：工作忙是藉口 不高攀亦難屈就才是主因

+ 24

女生最想嫁10大職業 公務員、律師榜上有名 醫生居然只屈居第二

+ 26

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：最容易出軌職業排行公開！老師、醫生竟排前三，第一名有15％偷吃同事】