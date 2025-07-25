電郵這樣寫原來很沒禮貌！10大細節不應錯「發送密件」留意時機點
通訊軟件非常盛行的現代職場，Email 仍然是重要的跨團隊和跨組織溝通工具。然而，一封寫得不好的電子郵件，如措詞不禮貌，或花了冗長篇幅卻還是辭不達意的郵件，只會令對方感到惱火，但無法達成任何正面效果。那麼，究竟有哪些 Email 地雷是工作者需要避開的呢？《Fast Company》整理出了 10 大最令收件者困擾的行為：
寫 Email 的 10 大錯誤：寫錯名字、放入表情符號，都可能惹惱收件者
根據 Email 行銷公司 EmailTooltester 的調查，這 10 大細節分別為以下：
1. 收件者的名字拼寫錯誤
2. 在電子郵件中使用表情符號或笑臉
3. 在電子郵件中用暱稱稱呼某人
4. 在電子郵件中加入 GIF 或迷因圖像
5. 過度使用感嘆號
6. 副本或密件副本給經理
7. 使用諸如「最近怎麼樣」之類的非客製化的問候語
8. 電子郵件的開頭沒有說「hi」或「你好」
9. 在電子郵件中使用不必要的雙關語
10. 電子郵件的最後沒有寫上寄件者的姓名
從上述這些超易犯錯事項，大致上可以歸納成不該犯的低級錯誤，例如對方的姓名，或是放在工作場合中不夠正式的表達方法，像是置入迷因或雙關語，其實對多數上班族來說，只要撰寫過程稍加注意，都應該可以輕鬆避開這些誤區。
當然，每個人的易犯的錯誤都有所差異，甚至與世代也有關係。舉例來說，超過 1/4 的 35 至 44 歲千禧世代受訪者認為表情符號相當煩人，不過這對 18 至 24 歲的 Z 世代來說就相對可以接受，僅有 12％ 的 Z 世代受訪者認為電子郵件中不該出現表情符號。
注意撰寫內容和寄送對象，別用密件副本等手段欺騙收件者
撰寫電子郵件時犯的錯誤小則讓收件人稍感不悅，大則影響到團隊或合作關係，假設一封向部門同事抱怨客戶需求的信件，卻不小心發送給許多外部人士，除了會引發對方不滿，還會產生資料外洩的嫌疑。EmailTooltester 提醒，永遠不要在 Email 內寫下任何不樂意或不應該讓所有人都讀到的內容。
《CNBC》也列出了一些注意事項，幫助工作者避免因電子郵件惹惱主管、同事和客戶。首先是使用「密件副本」(BCC）的時機點，原本是出於隱私等緣故，可以讓收件者之間不會看到彼此的信箱，卻經常成為欺騙或故意陷害的手段，像是對跨部門同事提出指教時，刻意將其主管放在密件副本處。如果你認為誰應該讀到這封信件，就將其放在收件者或副本處。
再來，主旨的設計相當重要，不然 Email 會淹沒在信件海當中，難以再被搜尋。《CNBC》建議盡可能直接在標題點出來意，包括「XXX 推薦我聯絡您」、「來自 ＯＯ 公司的問候」、「A 專案啟動會議邀約」。最後，應該要通電話或面對面溝通時，就不該以電子郵件處理，畢竟你不會知道這封信件還會轉發給誰，且當面對談能夠獲取更多非文字的訊息，在特定情境下會是更好的溝通手法。
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