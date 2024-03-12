面試｜求職者「腳太臭」同事勸別請！HR談見工儀容　宜這色系打扮

面試眉角多！除了要展現口才和個人專業能力之外，衣着和禮儀也是相當重要的一部分，台灣職場專家邱文仁在節目中就分享了自身經驗，表示自己在面試一位求職者時，對方的腳臭讓人受不了，就連同事也都來央求不要錄取，由此可知面試時個人形象和衛生習慣是多麽重要。



台灣職場專家邱文仁在節目《新聞挖挖哇難月難月女中透露，自己在面試時曾經遇到一位腳臭的求職者，臭到就算穿着鞋子襪子味道還是相當重，撲面而來的異味讓她直呼，「就算我很想用他，身邊的人也不會同意」，邱文仁也表示身邊的同事更是央求自己「求求你不要錄用他」，因為擔心之後共事時還要一直忍受異味，除此之外，香水也不能噴太重。

相關文章：見工｜女生不慣化妝 憂素顏不利面試 網民建議不化妝也應做一事

+ 9

面試要注意甚麼？

而台灣諮商心理師林萃芬也在節目中表示，自己也有遇過充滿汗臭味的面試者，「這其實是會表現出你的自我管理不好」，另外林萃芬提醒，面試時個人衛生可能會影響面試官的觀感和評價，像是指甲如果藏污納垢，或是鼻毛太長未修剪，這些小細節可能都會影響面試的結果，因此提醒面試者在面試前都要特別注意。

面試穿甚麼？

除了要注意異味，邱文仁也針對面試者的衣着打扮給出實際建議，表示如果要去面試的公司是需要有專業形象，或是需要別人對你有強烈信任感的話，「其實大地色系是一個蠻好的選擇」，大地色系包括黑、白、灰、咖啡色等，邱文仁也對此說明，「因為大地色系可以降低他人對你的戒心，更會覺得你穩重」。

【延伸閱讀，更多打工仔見工見聞】

見工｜面試被提點要注意打扮 女生不明白 網民一睇就知哪裏出事

+ 8

見工｜面試官要求事主脫口罩看她容貌 隨口說「3個字」令她難堪

+ 6

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：面試要注意什麼？求職者「腳太臭」同事要求不要錄用，香水噴太重也NG】