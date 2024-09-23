張學良故居尋間諜　新型沉浸式劇本殺風靡內地

在張學良故居上演諜戰大戲、在孫中山舊居追尋宋美齡耳環的蹤跡、夜宿博物館通過「時空回溯」對話墓主……當內地的年輕人對常規的劇本殺已司空見慣，從景區文化元素中提取劇本核心主題，Cosplay成「戲中人」讓人過足「戲癮」，一種新的沉浸式劇本殺模式逐漸在玩家中風靡。



上官哲哲撰文



天津，張學良故居。（視覺中國）

天津，張學良故居。（視覺中國）

少帥府親歷諜戰

來到天津市著名的意式風情街區五大道，走進赤峰道78號的張學良故居，花129元（人民幣，下同）購買一部為少帥府量身定做的劇本殺遊戲——《風城諜影》，就可以成為肩負著神秘任務的主人公，在充滿巴洛克風情與民國氣息的張學良家中親歷諜戰。

玩家在拿到劇本和通關所需的工具後，通常會先到府內的「民國街」看看。在這裏，皇宮舞廳、聚寶當鋪、電燈電車公司、春和大戲院、照相館、裁縫鋪、髮廊一應俱全，門店外還有各種小攤，均還原民國時期的店舖樣貌。和當鋪內的老闆聊聊劇本中提及的人和事，說不定就能與他對上「接頭暗號」；在裁縫店量下衣服的尺寸，也許店員的話語中會暗含乾坤。

收集完街上的「情報」，劇本會要求玩家來到主樓，尋找「太爺爺」藏在地下室的日記本。日記中環環相扣的線索將指示玩家輾轉在少帥府上下三層樓的42間房中，在放置著鴛鴦椅的私人會客室、龍鳳相映的將軍議事廳、整一層的復古私人舞廳等處尋找線索，或轉動老式電話的撥號盤、或打開神秘寶箱、或在羅盤的指引下找到新的破解方向，填補日記的空白，找出滲透在暗處的間諜。

到了傍晚，《宋美齡耳環丟了》的故事在孫中山曾住過的張園上演。負責耳環事件的軍官唐縱的一句「來了？聽說你們是上面派下來的陪審團」，就能把玩家瞬間拉入劇情。隨軍官走進園內的鐵皮火車，民國風音樂搭配著白色蕾絲邊窗簾、紅漆木的桌椅、深綠色罩子的拉線枱燈，讓人很難不聯想到曾經大熱的電視劇《偽裝者》劇情。拿到火車上的張園地圖和專屬資料袋後，玩家就可以走進「審判法庭」會場，跟隨流動的表演，遊覽白天無法遊覽的露香園和地牢，旁聽四場特殊的審訊，和演員一起推進劇情、收集線索，找出真兇。

北京西城區，遊人參觀恭王府。（視覺中國）

北京西城區，遊人參觀恭王府。（視覺中國）

天津的「民國風」劇本讓人慾罷不能，而在古都北京，行走在王府紅牆內出演一部「古裝劇」，又是另一種新奇的體驗。

恭王府東臨故宮博物院，南接景山公園，背靠什剎海，是被「蟠龍水」環抱着的風水寶地，其神秘的「風水」知識被許多人視為「中式魔法」。因此，《王府迷陣》的劇本將恭王府的歷史同風水文化相結合，吸引了不少深度游的遊客走進王府，化身「風水先生」，一輪遊戲過後，或許回家後遊客也能對自己家中的設計佈置指點一二。

半個月前，蔡先生和朋友一起打卡了這一劇本，遊戲的激活價格為288元。在附近的文創店裏領取道具包後，陪伴他們解謎的語音NPC（non-player character）是恭王府第一任主人和珅的丫鬟「小綠」。

「從年輕人的角度看，用這種方式學習知識，比聽一百遍導遊詞都有用」，蔡先生說：「題目的難易搭配很合理，有的選擇題比較容易，如考『索羅杆子』的功能，用來祭神、餵烏鴉。有的涉及宅邸佈局、古代建築知識的題就稍難，需要仔細聽科普」。其中一題是尋找和珅藏匿黃金的地點，玩家需要找到牆壁上的《秋鷺芙蓉圖》彩畫，在小程序中選擇正確的方位，才能進入下一題。

夜間古墓尋謎底

若是三五個小時的劇本不能讓人過足「戲癮」，在博物館過夜或許會有更沉浸的新體驗。去年4月，洛陽市文物局聯合多家博物館，開設了「夜宿」博物館的大型「劇本殺」項目，融合了「博物館夜間開放」「沉浸式戲劇」「劇本殺」「露營」等時下最熱門的文旅元素。

河南洛陽古墓博物館。（視覺中國）

河南洛陽古墓博物館。（視覺中國）

在洛陽古墓博物館的「古墓探秘」主題中，觀眾於18時進場，開始2小時的劇本殺環節，之後分配帳篷夜宿博物館，次日七點半整理離館。這一晚，遊客可以穿越至北魏，通過「時空回溯」，與墓主人隔空對話，看北魏「宣武帝」與「胡太后」相愛相殺。

「在體驗『時空回溯』的時候，儀器發生了『重大故障』，我們都掉進了『時空裂隙』，必須修好儀器，運用『歷史波動轉換』功能，才能喚醒墓主人，了解解決危機的辦法」，遊客范女士十分喜歡這一項目，「配合夜晚的環境、博物館的燈光佈置、NPC的投入演繹，簡直讓人分不清是夢境還是現實」。

不過，與朱女士同行的彭女士對這一項目的價格持保留態度：「體驗感確實很好，但是比起其他的劇本殺，1688元的定價顯得略高些，希望可以把價格『打』下來。」

在洛陽，還有三家博物館也推出了「夜宿」活動。隋唐大運河文化博物館的運河上，漕幫、鹽商上演著一場場「碧波之上」的勢力爭奪；二里頭夏都遺址博物館，撥開四千年的歷史煙雲，遠古文明的神秘面紗悄然揭開……

親子遊玩趣味多

「文旅＋劇本殺」的形式不僅讓成年人種草，也能激發孩子的好奇心。多處景區推出了「8歲＋」、「親子游」的劇本殺體驗項目。景區里嚷嚷著「媽媽，我們什麼時候回家」的小孩被「打包帶走」，再見面時已經化身為「小偵探」。

北京頤和園推出了《頤和迷案》親子劇本殺。今年春天，樂樂媽媽帶著兩個孩子來到頤和園體驗這一新奇的遊覽方式。劇本殺售價178元，分攤下來，性價比很高。購買並激活小程序後，小朋友可以先到頤和園東宮門領取羅盤、道具、線索卡等材料包，再根據語音提示，沿指定路線遊覽解題。

小朋友的理解速度稍慢，加之頤和園面積很大，要玩通《頤和迷案》，大約需要5小時。「劇本殺里嵌入了不少景區歷史，例如尋找石舫的位置，頤和園不存在的「春秋亭」到底在哪裏，鎮水銅牛身上有何秘密，佛香閣的傳說等等。」一次體驗過後，樂樂媽媽對頤和園的看法發生了變化，「雖然來了很多次頤和園，但這一次讓我和孩子對這裏有了全新的認識，一邊遊園一邊解謎，孩子比以往更投入了」。