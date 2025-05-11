星二代稱｢中國人大部分是傻X｣　官媒：吃中國飯砸中國鍋絕不容忍

新加坡籍星二代華裔女演員李凱馨近日被助理爆出辱華，錄音檔隨之流出，其中更嘲諷「中國人大部分都是傻X」。李凱馨及其工作室相繼否認，表示「這絕不是我說的話」。



官媒《北京日報》10日發表評論稱，「中國市場始終向認同中國文化、尊重中國觀眾的創作者敞開，但對吃中國飯砸中國鍋的行為，絕不容忍」。



李凱馨近期遭挖辱華言論，曾稱「中國人大部份都是傻逼」。（微博＠李凱馨）

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原本李凱馨演出成毅主演新劇《赴山海》，但目前新劇宣傳被劇組除名。劇組緊急刪除宣傳物料中的名字、主流媒體官博刪除其參演劇作海報。

《北京日報》的評論稱，藝人若失去對觀眾與文化的尊重，終將自食惡果。作為聚光燈下的藝人，倘若一面在中國市場賺取高額片酬，一面背地裡詆毀中國觀眾，這種「端起碗吃飯，放下碗罵娘」的行徑，不僅刺痛公眾情感，也會造成極為惡劣的影響。公眾的憤怒不僅源於被欺騙感，更在於其傳遞的價值觀扭曲——若從業者將市場視為「提款機」，而非需真誠對待的舞台，行業的可持續發展必將受損。

評論稱，當下輿論場的激烈反應，折射出公眾的共同期待：中國市場始終向認同中國文化、尊重中國觀眾的創作者敞開，但對吃中國飯砸中國鍋的行為，絕不容忍！

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在5月10日，李凱馨Eleanor工作室發聲明，稱發現網絡平台中部分用戶惡意散播關於旗下藝人李凱馨的不實信息，嚴重損害李凱馨女士名譽。隨後，李凱馨轉發聲明稱：「很抱歉因為有關我的事情引起了這麼大的爭議，佔用了公共資源。聽到相關錄音時候我非常震驚，這絕不是我說的話。」