內地中產興起跨國育兒　夫妻甘願分隔兩地　有北京老闆變水電工

近兩年，跨國育兒不再是富人遊戲，成為中產的新時髦。讀國際學校，和投資買房、妻子全職在家，被戲稱為中產破產三件套。



擇校上，從傳統的美英加拿大到更冷門的，比如學費便宜、性別友好的芬蘭，自然資源豐富，完全不卷的泰國……家庭結構上，不光是一方辭職陪讀，一方國內賺錢的分居模式；還有家長和孩子一起出國唸書拿學簽；全家遊牧教育，使用靈活的簽證組合在不同國家流動。

當我們討論這股跨國育兒熱潮時，關注的不只是經濟壓力，還有孩子能獲得怎樣不同的教育選擇和生命體驗，以及當遭遇階層和生活水準降級，成年人如何自我成長，不成為孩子的附庸。

編輯：洪冰蟾

01 從北京公司老闆，變藍領水管工

史新紅，1974年生，現居加拿大安大略省，水管工

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我們在安省的一個小城市倫敦村7年多了，剛來的時候沒甚麼華人，這幾年來的中產家庭越來越多。我建了一個安省陪讀家長的群，好幾百人，大家分享的感受都是困難比以前多，落差感很大。加拿大移民政策一直在收緊，經濟不太好，就業率不高，通貨膨脹太厲害了，比我來的時候起碼翻了一倍。

我原本在北京開公司，想讓孩子接受歐美的教育體系，選這個小城市，原因是和美國相比，加拿大整體便宜些，這裏消費水平就更低。加拿大中小學教育都是公立的，差別不是特別大。我們不想去華人家長扎堆的地方，這不又捲起來了嗎？要攀比，給孩子報這個班那個班，那為甚麼要下那麼大的決心送出來呢？

孩子媽媽先陪他來讀九年級。孩子叛逆期，跟她對着幹，我只好把公司關了來做陪讀爸爸，他媽媽回老家照顧父母，上面還有養老壓力，不能兩個人都走掉。

最開始幾年的費用相對低，學費一年15000加元（約8萬人民幣），住home stay（寄宿家庭）的話一年大概12000加元（約6.4萬人民幣），往返北京的機票便宜的時候3000人民幣，現在得加個0。

我很快買了房子，當時拿旅行簽證都能買，不限購，還可以貸款。剛來的時候利息只有一點幾，現在到6-7個點。房貸款利息漲得厲害，買房限制也多，收取25%的海外買家税。房價翻了2-3倍，2016年的時候一棟小別墅（house）成交價35萬加元左右（約187萬人民幣），到2022年最高點82萬（約439萬人民幣），最近跌到60萬左右（約321萬人民幣）。

從去年開始，沒有永居身份的話禁止買房。一些家庭只能租房，一室一廳的公寓或者在一個house裏住一個房間，月租在8000-5000人民幣左右。

我來加拿大的時候已經43歲，大學學的那點英語早就忘了。孩子一開始不適應，英語成績只有五六十分，我説我和你一起學。我就去上語言學校，每次考試成績都給孩子看，後來他也慢慢進步。

讀完一年語言學校，我又去上了一所類似大專的學校，第一年學水管，第二年學電工。第一次發現我動手能力很強，以前不知道自己這麼厲害。我的同學90%是本地高中畢業，和我兒子一樣大，身高馬大，我做實驗的速度遠遠超過他們。

我的計劃是拿幾年學簽，再拿工簽，最後拿永居。選專業之前就得倒推，能不能找到全職工作，工資夠不夠養活一家人。我發現這裏沒有華人水管工。房子都是木頭和石膏板，水管一破房子一泡就完了。但本地人上門，哪怕甚麼都不修就看看，也要收100加元的上門費，五點以後就下班了，得支付近2倍工資，節假日根本找不着人。

我在學校就意識到，憑我的年紀和語言能力，跟本地人競爭水管工崗位很吃力。我就去找我的老師，鼓勵他成立一個水管工公司，他沒存款，我説啓動資金我借你。於是我就成為藍領工人了。吃的苦太多了，主下水道一打開，排泄物從頭淋到尾，冬天在户外做水管，零下30多度，5分鐘手就凍僵了，還得繼續。有時候會想，要在北京的話怎麼可能要幹這樣的體力活。

但這裏沒有職業歧視，做工人挺受人尊敬的，有技術的藍領收入比很多白領還高，我出幾天遠門，倫敦村很多華人都急了，問我甚麼時候回去。

如果不工作只是陪讀，你會覺得好山好水好無聊。沒有價值感，沒有社交圈。我們也不是財富自由的家庭，每個月生活開支很大。但是來陪讀的家長以70及80後為主，這個年紀找工作沒有優勢。尤其這兩年，我在工地上看到，水電工、氣工、瓦工、木工這十幾個工種，裁掉了50%以上的人，就是説建築類技工很難找工作了。但我發現，做維修服務的，醫學方面的護工、牙醫助理、藥劑師助理還是缺的。

因為想出來陪讀的人很多，一些騙子中介就出現了。很多家庭過來轉了一圈發現留不下來，賠了時間賠了錢。有一個女生被忽悠過來做木工拿工簽，木工是純露天工作，冬天零下二三十度爬高搭木頭框架，她哪裏吃得消做這個。

我孩子被滑鐵盧大學數學系錄取了，已經搬出去獨立生活，專業是他自己選的，他的興趣所在。家裏就我一個人，除了工作，我就在院子裏種花種菜。

在這裏，國內的社會關係、階層、經歷都要清零。但我對事情判斷力、學習能力，那些經驗是清不掉的，所以我會更理智，規劃自己未來的路應該怎麼走，更知道自己內心真正的追求。

02 搬家20次，一個家庭的漂流式學習

李梓新，1979年生，現居英國倫敦，「三文治」創始人

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2019年，我和太太帶着兒子和女兒到英國。我們一家四口人，現在三個在讀書，太太一人陪讀。兒子在高中最後一年，已經被美國伯克利音樂學院錄取。小女兒讀英國小學三年級。我在UEA讀創意寫作的研究生。

十幾年前，我在英國UCL讀碩士，後來在上海創辦「三文治」，我們一家一直實踐「居遊」的生活方式，上海、汕頭、北京、廣州、中國香港、英國，拖家帶口搬了20次家。

當你問我們家，故鄉在哪裏的時候，可能會得到完全不同的回答。我是潮州人，太太是江西人，哥哥對上海很有感情，女兒基本在倫敦長大，她的倫敦就等於哥哥的上海。

我接觸的來英國的家長，家境不是説大富大貴，當然過去的幾十年，上海人均家庭資產是不低的，很多人家手裏有房子，只要他們想，資產再安排一下就可以出來。現在很多跨國育兒的家長30、40歲左右，正是年富力強的時候，他們也要探求自己的人生，出國也是他們人生新的動力。

我們聊教育的時候，很自然地把孩子的重要性凌駕於大人之上，背後是不是意味着父母是孩子的從屬關係？我想教育的安排，是綜合家庭各個成員的情況，每個人都有自己的訴求。

我們家沒有以拿到永居為目標，大多數有家庭的中國人來這裏，一談到教育就跟移民相關，都是希望永居。我們對這個事情沒有那麼感興趣，沒覺得要迫切地拿一個身份，也沒覺得英國一定就是最好的歸宿。

我的學簽畢業後還能留兩年，兒子去美國讀大學，我們沒有考慮太久遠的事，兩三年過後，可能又有了流動的契機，我們去探索其他地方，未嘗不是好事。現在英國的簽證政策越來越不友好，但我覺得其他國家，總體簽證政策還是在變得友好的。我想過50歲可以去申請泰國的退休簽，或者去馬來西亞的銀行上存點錢，也可以有簽證。靈活一點的簽證組合，日本、美國、加拿大也都能呆上一陣。如果心態上能接受流動的狀態，都能有辦法。

跨境育兒已經不是一個只屬於富人的遊戲了，是一種生活方式和學習方式的選擇。

很多家長擇校也好，生活安排也好，全部要靠中介，仍然處在這種購買的產業鏈上，沒有把這個變化當成一個有趣的自我學習的過程。

從上海的環境出來的中產家庭，來這裏其實生活都會降級的，英國物價那麼高，人生地不熟會產生很多隱性的成本。這個時候往往出現一種敍事，為了孩子我要忍，有太大的自我犧牲感，也不是一種健康的狀態。

當你真的完全不能忍受，也可以選擇回國，不要迫於輿論上的壓力，名譽上的好聽而硬撐。如果評估下來，你願意生活在這裏，那就去看看你在這裏要遇到哪些困難，能經歷甚麼，學習甚麼。

我在這裏看到很多家長仍然在用一種陳舊的爬樓梯的方式，想爬進英國社會的階層。他們給孩子設定進入牛津劍橋的終極目標，往下類推，分解成階段性小目標，初中必須考上甚麼，高中必須上哪幾所，仍然處在過去的敍事裏邊，不能有更放鬆和開放的心態嗎？難道想不到別的道路嗎？

我兒子上的高中排100多名，我們不覺得教育質量有太大的差別，他挺喜歡自己的學校，從容不迫，那裏人淳樸，也不妨礙他喜歡音樂。他媽媽過生日，他會寫一首採樣自己身體各個部位的聲音，混音成一首歌給媽媽，我會感覺到真正的生命的創造。

我們的底氣在於，孩子總歸不會沒書讀，在低齡的階段去探索，更多是從培養他們的角度，接受多元文化，有一些別的經歷。我認為孩子在一定的階段，兩三年移動一下，對他們的成長沒太大影響，甚至有好處。

生活就是學習，對我們這個家庭來説，大人的自我學習跟孩子的教育，兩者之間能否有一定程度的統合，不一定有標準答案，遊牧的理念只是一種嘗試。

03 在泰國讀國際學校，成本跟在深圳持平

宋立勵，1984年生，現居泰國曼谷，全職陪讀媽媽

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2020年9月，我和孩子從深圳到曼谷。沒孩子的時候就有出國上學的打算，後來看到清邁的夏令營，了解到泰國的國際學校很不錯，價格和國內的差不多。地理上，泰國離深圳不遠。我們給學校發郵件，他們回覆很快，入學手續和簽證都很好辦。

孩子剛剛上一年級，這個學校原本是給在泰國工作的美國大使館的工作人員的孩子，後來慢慢發展成比較大的國際學校。學費一年將近19萬人民幣，漲了很多，前兩年學費是17萬左右。

學校裏主要説英語，他還在學西班牙語作為二外，最後還是要進入全球的國際學校系統。孩子跟我説，英語課會強調發音、閲讀和寫作，鼓勵他們自己創作畫和故事。他經常帶書回來，學校組織他們每禮拜去圖書館借，喜歡甚麼就讀甚麼。數學就沒有國內那麼強，一年級還在20以內的算數。音樂課會問開放式的啓發性的問題，比如這個音樂表達甚麼情緒。不是單純跳個舞唱個歌，唱得很整齊就好了。

他每天兩點半就放學了，不光小學，高中也是這個時間，沒甚麼作業，有很多時間做自己想做的事情。放學那麼早，我不給他安排點活，我的天，哪有那麼大精力天天陪一個7歲的孩子。他上過足球、籃球、鋼琴、滑板、摺紙、象棋，想學就去學，不想學就換一個。我跟他説，深圳的小朋友六點放學，回家還要寫作業，他覺得不可思議，沒辦法想像天黑了才回家的感覺。

泰國的自然環境很好，去自然學校或是夏令營也很方便。平時我們就逛農場，大人喝咖啡，孩子就在溪水裏玩，釋放天性。生活的氛圍是輕鬆的，不急不慢，每個家庭似乎都能遵照自己的節奏來。孩子在這個年紀有很多玩的時間，有很多機會嘗試喜歡的東西，本地人也非常友好，曼谷又是一個國際化城市，可以接觸各種各樣的人，感受多元文化的融合，這些豐富的體驗對孩子的成長很重要，是沒法替代的。

學校裏世界各地的學生都有，美國學生比較多，第二多的是中國孩子。中國家長，有的在聯合國上班，有的在跨國企業上班，我們屬於特別普通的家庭，這點家產都不值一提。一個辭職陪讀，一個在國內搬磚。外國家庭的話，基本是家長在這裏工作，不會像我們這樣專門為了孩子教育，跑到另外一個國家，夫妻兩地分居。本地人的話，就是家產雄厚的有錢人，因為泰國家庭得交很貴的贊助費才能來，要麼是明星要麼是富豪的孩子。

經濟上面有壓力，應付個學費還是可以的。生活上，我們是租房住。這裏的房子很大，租一間比較小的一百五六十平米，月租7500人民幣。日常開銷我算過，和在深圳基本持平，不過也一直在漲。

剛開始，孩子的融入上，出過短暫的問題。三歲在幼兒園，老師反映他在班上打人。其實是他的應激反應，班上只有他一個中國小孩，當時有疫情的背景，幾個歐美小孩排斥他，產生了矛盾。但孩子的適應能力非常強，慢慢就好了。

孩子拿的留學簽，一個孩子給父母一個陪讀簽，由學校開具資料，一年續簽一次。如果有兩個孩子，夫妻雙方都可以拿簽證。購房上沒太多限制，有錢就可以買，醫療的話，我們買的商業保險，一年差不多3000人民幣，看病挺方便的。

泰國不是移民國家，這個簽證在這裏不能工作，也沒辦法把它轉換成永居。雖然有其他辦法留下來，但我從一開始沒想在這裏定居，大概率還是會等孩子大一點就回國。

我沒有在這裏建立社交圈，日常基本圍繞着孩子。這裏帶小孩過來的家庭居多，大家在國內有不同的背景和經歷，在這裏因為工作的限制也好，個人選擇也好，只有一個身份：陪讀媽媽。我們因為這個身份才認識，關係好像很單一，今天這個媽媽跟那個媽媽好，明天又不好了，我總覺得自己無法在這裏獲得真正深度的交流和關係。

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