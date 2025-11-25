第31屆深圳原創時裝周　港深珠海十位大灣區青年設計作品入圍

SS26深圳原創時裝周以「溯原新聲」為主題，於深圳會展中心盛大舉行。本屆時裝周匯聚30+場先鋒大秀、80+設計師品牌，攜手第31屆Fashion Source時尚之源深圳展，打造全產業鏈賦能平台。



「青年毛織設計師大賽2025」得獎及入圍作品加入本次時裝周，於11月19日在內地首度亮相。匯演匯聚香港、深圳及珠海十位入圍設計師，展示共40套入圍作品，展現大灣區青年設計師的創意實力。



模特展示「青年毛織設計師大賽2025」入圍作品。

今年9月5日CENTRESTAGE 2025完成決賽匯演，部份作品更贏得獎項。今次移師深圳，標誌著獲獎系列及入圍作品首度進入中國內地市場，為設計師搭建更廣闊的展示平台。匯演延續大賽「編織夢想・連繫生活」主題，着重推動設計作品走向市場。有參展設計師指出，深圳原創時裝周作為內地重要產業平台，提供寶貴機會接觸製造商、品牌買手及媒體，有助了解內地市場需求，拓展商業合作空間。

匯演作品呈現多元創作風格。冠軍邢鈞城的《軍織小隊》以創新針織技術演繹軍事元素；亞軍徐露露的《身體・空間・感知》透過立體編織探索人體與服裝關係；季軍張浩然的《CHAMPION5**》則以解構手法詮釋當代精神。各作品既展現工藝突破，亦兼顧市場潛力。

冠軍邢鈞城的《軍織小隊》作品

亞軍徐露露的《身體·空間·感知》作品

匯演邀請了毛織創新及設計協會主席許彼得擔任主禮嘉賓，連同粵港澳三地時尚從業者、媒體及設計愛好者，共同見證這批入圍作品的內地首度亮相。

此次「青年毛織設計師大賽」深圳匯演不僅讓作品獲得更多曝光，更促成實質的商業對接。這種跨地域的產業聯動，正體現大灣區在設計人才培育方面的協同優勢，為青年設計師開拓更廣闊的發展空間。

「青年毛織設計師大賽2025」由毛織創新及設計協會、香港毛織出口廠商會及香港羊毛化纖針織業廠商會合辦，並獲香港特別行政區政府文創產業發展處主要贊助。大賽旨在發掘及培育大灣區內具潛質的青年毛織設計人才，透過提供專業的展示與交流平台，促進毛織設計的創新與發展。