女演員何晴病逝終年61歲　曾演遍四大名著　被譽為古典第一美女

撰文：盛昀
綜合內媒報道，有訃告顯示，著名女演員何晴於2025年12月13日在北京安然離世，享年61歲，告別儀式將於12月15日在北京某殯儀館舉行。她演遍了四大名著，也被譽為「古典第一美女」。
南京藝術學院口述歷史中心特聘研究員、電影研究者余泳亦證實何晴因病於2025年12月13日在北京離世。
據《澎湃新聞》，何晴是中國影視史上極具標誌性的女演員，也是迄今為止唯一一位在四大古典名著改編電視劇中均有重要角色出演的女性藝人，被譽為「四大名著大滿貫第一人」。
1983年，何晴被《西遊記》總導演楊潔慧眼識珠，在劇中飾演靈吉菩薩化身的「憐憐」，清麗脫俗的形象令人難忘；1988年，她在經典劇集《紅樓夢》中成功塑造了「秦可卿」一角，其溫婉哀怨的氣質精準還原了原著人物神韻；1993年，她在央視版《三國演義》中飾演「小喬」，以柔美之姿詮釋亂世佳人；1996年，又在《水滸傳》中出演風華絕代的「李師師」。
她演遍了四大名著，也被譽為「古典第一美女」。此外，1992年，何晴應台灣女作家瓊瑤的邀請，參與了電視劇《青青河邊草》的拍攝，飾演女主角之一華又琳。
