農曆馬年｜｢馬彪彪｣造型潦草走紅　網笑：像周一返工的自己

在農曆馬年來臨之際，文創產品「馬彪彪」因造型潦草反被網民讚有創意、有共鳴，繼「哭哭馬」後走紅。據介紹，馬飆飆的原型是齊白石1940年創作的《如此千里》寫意馬圖，現藏於北京畫院。



潦草小馬｢馬彪彪｣內地爆紅。（小紅書@山東美術館）

齊白石1940年創作的《如此千里》寫意馬圖。（央視新聞）

為何潦草反而走紅？

馬飆飆的原型是齊白石1940年創作的《如此千里》寫意馬圖，現藏於北京畫院。而馬飆飆因造型潦草反被網民讚有創意、有共鳴：「簡直太像周一早上的自己了。」「演我上班呢。」「哈哈哈哈哈我趕地鐵也這德行。」還有網民笑稱：「扎心了，我沒那麼多頭髮。」「頭髮那麼多，一點都不像我……來個禿頭馬……」

據《封面新聞》，北京畫院文創負責人劉霄介紹，馬彪彪的名字來源於網民，也有人稱其為潦草小馬，「它的那種潦草的形象和『反精緻感』，很符合當下打工人的心境。」山東美術館藝術服務部主任崔廣麗透露，隨着軟陶文創「馬彪彪」的走紅，目前商品供不應求，館內的文創區早已售罄。

+ 2

馬飆飆使用了什麼工藝？

「馬彪彪」是北京畫院和淄博小蝦米軟陶藝術館聯合推出的文創產品。《央視新聞》報道，王枝是「馬彪彪」創意團隊的設計師之一，也是山東淄博泥塑（軟陶製作）非物質文化遺產項目市級代表性傳承人。她介紹，「馬彪彪」採用了淄博泥塑工藝，製作過程包括塑形、修型、塑五官、烤制、加毛髮、組裝等十餘個步驟。

「馬彪彪」共有黃色、綠色、粉色等八種顏色，毛髮採用的是羊毛，每位擁有者都可以按照喜好為其塑造髮型。

王枝是「馬彪彪」創意團隊的設計師之一。（央視新聞）

多種造型的「馬彪彪」。（央視新聞）

此前，内地也有一款嘴部被縫反的馬年玩偶「哭哭馬」意外走紅。浙江的網民意外購入一隻嘴部被縫反的馬年玩偶，「笑笑馬」變成「哭哭馬」，卻意外爆紅，這隻玩偶被戲稱為隱藏款，意外走紅，不少網民瘋搶「哭哭馬」，稱「好像我們牛馬打工人」。

據了解，這款玩偶出自義烏售價25元（人民幣），義烏國際商貿城經營戶張女士受訪時表示，「哭哭馬」的爆紅是一個意外，「就是工人疏忽了，嘴巴弄反了」，商家也沒想到小馬從次品逆襲成爆款，訂單多到來不及生產，「開了十多條生產線吧，沒辦法，來不及」，張女士強調，哭哭馬不會因為走紅而漲價。