中國「高訂女王」郭培成名作500萬拒賣　巴黎時裝周開騷第1人

在中國時裝界，郭培是個響噹噹的名字。她是第一代服裝設計師，也是高級訂製時裝（Haute Couture）第一人。



2008年，郭培是北京奧運頒獎禮服的設計師，嶄露鋒芒；2015年，美國樂壇天后Rihanna穿上郭培的《黃皇后》長袍出席慈善晚宴，氣勢十足，也令郭培成為首位受邀在巴黎時裝周發表作品的中國設計師。

改革開放第一代時裝設計師

將中國傳統工藝與當代國際時尚結合、以絢麗的刺繡和精湛的製衣技術見稱、高級訂製時裝界傳奇人物、頂尖時尚藝術家，這些都是對郭培的最佳形容。

1967年，郭培在北京出世，父親是軍人，母親是教師。小時候，郭培跟隨出身「大戶人家」的祖母生活，常聽對方講述昔日穿着漂亮衣飾的美好日子，令童年時的郭培種下「做一條大裙子」的夢想。

1986年，郭培在北京二輕工業學校服裝設計專業畢業後，成為改革開放後第一代時裝設計師。初時，她從事成衣設計十年，雖然其表現受到肯定，但始終礙於市場受限，無法將創意盡情發揮。

郭培成中國首位高訂設計師 開騷圓「大裙子夢」

因此，郭培在1997年選擇轉投高級訂製的行業，成為中國首位高級訂製設計師，並成立玫瑰坊工作室。

苦心再鑽研十年，郭培於2006年邁出人生重要的一步，舉辦了第一場《輪迴》系列個人時裝騷。其中壓軸作品《大金》禮服，是上百人耗時50,000小時、以金銀線刺繡製作而成的心血精晶，讓郭培圓了「大裙子夢」。

郭培曾表示：「大金對我來說就像太陽，是我心中高級訂製時裝的開始，意味着我創作的突破。20年的設計師生涯的這一刻，終於找到了自己的設計方向。」

+ 5

曾經有人向郭培開出500萬高價，想購買《大金》禮服，但卻遭郭培拒絕，她說：「我可以再做一件，甚至比它完美，但是絕不是這一件了。」《大金》使她的名聲漸漸為人認識，而自此她的設計也不拘一格。

在2006年至2016年間，郭培工作上最重要的四個系列誕生，除了《輪迴》外，還有《童夢奇緣》、《一千零二夜》和《龍的故事》，各系列皆展現其獨特創意和卓越才華。

郭培為奧運設計頒獎禮服 章子怡亦是客戶

郭培的設計才能，更令其被選為2008年北京奧運會頒獎禮服的設計師，讓一般民眾都認識到她的名字，其後她又連續多年為央視《春節聯歡晚會》主持人和重要演員訂製服裝，還有不少內地藝人如章子怡、李冰冰、劉詩詩、唐嫣等都曾在重要場合穿上郭培的設計。

2015年，美國樂壇天后Rihanna身穿郭培設計的《黃皇后》鮮黃色皮毛鑲邊長袍和披肩出席大都會藝術博物館的慈善晚宴（Met Gala），驚艷四方，成為社交媒體的熱議話題，更被外國媒體稱為「中國的Coco Chanel（香奈兒）」。

這些關注帶領郭培步上了國際高級訂製服裝舞台。2016年，她獲得巴黎高級時裝和時尚聯合會邀請，連續五年在巴黎時裝周舉辦了十場主題服裝騷，漸漸站穩高級訂製的國際舞台。郭培更於2016年獲美國《時代》周刊選為「全球百大最具影響力人物」。

郭培設計不限於時裝舞台 世界各國博物館皆見影蹤

後來，郭培給自己的作品找到一種新的呈現模式，她認為它們不只是適合時裝表演的T字台，也適合擺放在博物館內。

郭培的設計系列，曾先後在美國、加拿大、新西蘭、澳洲等國家的10多個博物館展出，全都廣獲好評。2024年，香港M+博物館舉辦「郭培：藝想天開」展覽，是她首個於東亞展出作品的展覽，共展出五大主題、40多件在各個創作時期的作品。

現時四川成都博物館舉行「金線－從北非到東亞的黃金服飾風尚」特展，展覽以「金線」為脈絡，郭培亦受邀參與，展期至2026年3月29日。

郭培用上近30年，推動中國高級訂製的誕生和發展。「我特別愛高訂，因為我可以面對真正擁有我的衣服的人，看到我的衣服改變他的生活。我會對每一個擁有我的衣服的人說，它不僅有我的故事，還有你人生的故事。」

不斷推出新作品，體現高級訂製的工藝，正是源於郭培對製衣工藝的熱誠。她直言，創作的目的是分享，希望不同文化背景的人們能夠聚在一起交流和傳播文化。

延伸閱讀：改革開放第一場時裝表演 本文獲「當代中國」授權刊出，歡迎關注：

https://www.ourchinastory.com/