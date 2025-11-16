35歲女藝術家獨居10年　改造350㎡毛坯房　一人一貓活出夢想生活

90後山西女孩趙玉，租房獨居已近10年，2024年，她從上海市區搬到郊區朱家角，租下了一個350㎡的毛坯房改造。



趙玉是藝術家，她把地下改成工作室，地上三層是家，生活、工作全在一棟屋子裏解決。儘量保留房子原本的格局和白牆，把近100件作品慢慢搬入，形成獨特的氛圍。

今年已經35歲的她，一人一貓，生活得愜意、自在，不為年齡、婚戀焦慮。周邊便是古鎮水鄉，平日創作、划船、打太極，一個人生活得豐富多彩。8月底，一条來到朱家角跟隨她體驗了一天她的獨居生活。

這樣的狀態讓我能在創作和生活中保持自由度，和自己相處，真實地生活，女性獨居不再是因為孤單或無奈，而是作為一種自我價值的確認。 趙玉

以下是趙玉的自述。



一人一貓，獨居上海350㎡毛坯房

我今年35歲，從畢業後工作、去法國巴黎學習藝術，又回到上海，獨居差不多有10年了。現在我和我的貓「愛因斯坦」，住在一起。住在市區的時候，人就像永動機一樣，是被推着走的，上海的口罩期是一個契機，讓我思考是不是應該暫停一下。

搬到朱家角，空間更大了，350㎡。它本來是一個毛坯，原始空間結構感清晰，挑高讓室內光線非常充足，另一側對着大片的綠樹，很舒心。2022年底，我租下這裏，「住」跟工作室放在一起，改造儘可能地低成本。這個毛坯房本身就是一個空的容器，儘量保留它原本的格局以及簡單的白牆，自己創作的東西慢慢加入到這個空間，就形成了一個獨特的氛圍。

地下有一層，上面有三層。地下比較野生一點，可以揮灑顏料，噴漆，綜合材料、雕塑能夠在地下完成。地上幾層，通體是木地板，比較温馨。一樓主要是餐廳和廚房，朋友來了可以坐在一起聊聊天，以及做一些案頭工作。二樓也會有一些小的作品呈現，三樓可以滿足日常休息。

以前的工作和生活是切割的，工作在工作室，生活在住所，但現在它們是重疊的。「職住一體」最大的感受就是我在這邊喝茶，可能走個兩米就到了要創作的地方，可以快速地進入到工作的狀態。空間的氛圍，隨着我的居住、使用以及作品的氣息慢慢呈現出來。

我大部分學業的時間基本上都是在國外，但是無論是在國外呆多久，對於故鄉故土，會在創作中很明顯地體現出來的。走廊通道里這件作品是「新來者信使系列」，它像是從牆壁裏生長出來的，有一種像巖壁畫一樣的狀態。我是山西人，在山西有很多古蹟壁畫，我希望用一種雕塑結合壁畫的形式呈現。

客廳牆上掛的是《海洋戰袍》，像古希臘、古羅馬時期的戰袍造型，象徵着遠行，一種不斷地前進的狀態。我工作台前面，另外一件《在陽光下隨風飄蕩-石榴園》，來源於我每次走到上海的里弄，晾衣杆伸出來，衣服掛在上面，你會想象說它被陽光暴曬以及風吹起的那種狀態。

我小時候家裏人其實都很忙，獨處的時間、空間挺多的，大人會給我買一些簡筆畫，後來去參加超市舉辦的畫畫比賽，稀裏糊塗得獎了，500塊錢的代金券。那個時候10歲，就想說以後是不是可以一直畫畫，後來去央美進修，再到巴黎美術學院學習。但是我爸一直覺得畫畫作為興趣愛好就可以了，他總覺得藝術家要餓死。

最早被家裏安排着，我還跟着我表姐去售樓公司「學習」，每天穿着白襯衫、工裝裙，口乾舌燥地講解沙盤、帶客戶去工地看房。我爸以為我會就此放棄，但後面我自己跟朋友借了一些錢，去上海學法語，再到巴黎美院學習，就很堅定要做這行。

我書架上兩個金色的壺的作品，是古希臘的陶罐器型和中藥壺的一個嫁接，做這個也是跟我爸有關。其實我和我爸是互相關心的，只是有時候他不懂我的想法，我也不理解他的思維。

我父母每年會來上海一個月左右看我，有一次我下樓就聞到一股非常濃烈的中藥的味道，我發現他在院子裏面煮中藥，一方面會覺得很心疼他，一方面中藥味很強烈地勾起家庭的記憶，好像我和父親之間的關係，在中藥的味道里面溶解了，甚至有一種療愈。我還做了一些陶瓷碎片的小物件，碎片上面其實是中藥藥方。

當時我在香港做了個展叫《石榴》，靈感是來自於我姥爺，我小時候基本上是姥姥姥爺帶大的，他們當時有個院子種了石榴樹和無花果樹。每次我過去，我姥爺的媽媽都會叫我去到她的廂房，她有一個嫁妝箱，她會把那個打開，拿出她保存好的最大的石榴給我。在巴黎留學的時候，我一看到石榴和無花果，就會想起童年那個場景。我的作品裏，也常有石榴的元素。

獨居10年，真實地生活

10年間我租過挺多房子。在巴黎學習的時候住在一個二十幾平的閣樓，其實是奧斯曼建築時期的保姆間，只能放一張牀和一個很小的書桌。我在上海的梧桐區也曾短暫地住過，但是它是亭子間，我當時住在夾層——二樓半。快遞小哥來送快遞，他就喊，「二樓半的快遞」，你會覺得說你好像是這裏的居民，其實也不是這裏的居民。

人和空間的相處，關係是需要時間的，你需要適應它，一個空間就像戶外的雜草一樣，它都是有生命力的。朱家角古鎮這裏本身是水鄉，都是自然的狀態，人和狗的比例差不多是1:1，大家都很鬆弛，穿得很隨意。搬到這裏後，騎一個小電驢或者騎個自行車就可以去買菜，很有煙火氣，接地氣。

創作以外，現在我還喜歡跟朋友出去划船，去附近的麵包窯學烘培，偶爾還去打一下八段錦，也避免了很多不必要的社交。

放鬆下來後，我開始嘗試「用生活去校準創作，而不是被創作綁架」。

我沒有辦法想象我每天朝九晚五，幾十年如一日地做同一件工作，我也沒有這個能力。現在很多時候，試着讓自己去做一些減法，會更加地聚焦於自己在做的事情，更加專注地去完成一些創作。

趙玉獨居10年，能更自由地安排生活，不被外界過多的期待或傳統框架所束縛，和自己相處，真實地生活。（一条授權使用）

獨居10年，我可以自主決定空間的氛圍與秩序，它給了我一種和自己長時間對話的機會，讓創作與生活彼此滋養。更自由地安排生活，不被外界過多的期待或傳統框架所束縛，不必證明給別人看，而是和自己相處，真實地生活。

