當代恐怖片？藝術家用6279顆避孕藥製作婚紗　視覺化人體服藥負擔

以為是全身鑲嵌珠寶鑽石的婚紗？仔細一看是一顆顆小藥片！



這條裙子就是出自藝術家SuSie Freeman（蘇西弗里曼）之手。6279片避孕藥被她整齊地排列在婚紗長裙上，代表了22-50歲女性可能需要服用的避孕藥數量。

這一龐大的數字讓人震驚。這件婚紗所傳達的訊息已經超越了單純的裝飾意義。

這條裙子一經發布就在網絡平台掀起了一場腥風血雨！網友們都爭執的不可開交。有說需要再來一個避孕套設計，也有的說是當代恐怖片！

但在藝術家SuSie Freeman的手中除了避孕藥婚紗，她還有一些有意義的設計。

比如說這個，她為史蒂夫先生製作了一條特別的圍巾，史蒂夫先生因為患有關節炎、高血壓、糖尿病和肥胖症，需要長期服用藥物，大約每月486片藥片和膠囊，SuSie Freeman將同量的藥物編在了一條圍巾上。

點擊瀏覽更多SuSie Freeman的作品：

還有她用治療狼瘡的藥片的空包做一件外套。

SuSie Freeman很擅長做類似的藝術創作，但幾乎每一個都充滿着爭議。很多網友覺得沒有意義，但也有網友覺得有趣。那大家喜歡這樣的藝術嗎？

【本文獲「日本設計小站」授權轉載，微信公眾號：japandesign】