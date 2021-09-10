Y-LOT舉辦「思緒宇宙：未來繪畫」展　融合創新科技及藝術

9月9日，Y-LOT FOUNDATION成功舉辦Y-LOT SciTech系列「思緒宇宙：未來繪畫」劉呈祥創新科技巡迴藝術展，冀引發公眾對太空科學的興趣與思考，將創科研概念普及化，使公眾更有效地理解創新科技的普及應用及發展新趨勢，探索有關科技發展帶來的創新理念，攜手共同創造美好未來。

該藝術展由Y-LOT主辦，保良局及香港江蘇青年總會支持，由9月10日起至9月26日，於跑馬地V54駐留大宅及置富都會進行巡迴展出，公眾可免費登記參觀。科技與藝術的融合成為新的潮流趨勢，此次先驅性的展覽Y-LOT特別邀請台灣新生代藝術家劉呈祥先生，展出二十多幅其個人創作有關宇宙系列的數碼編程作品，其中不少為獲獎作品，更有多幅作品是劉呈祥為此次香港展出而特別創作。

是次創新科技藝術展的作品為數碼編程繪畫，闡述創造宇宙的藝術，運用分形概念，以電腦參數和演算法來描繪一個個由點、線和光構成的宇宙作品。期望以新潮及前衛的互動畫作向公眾宣傳太空科學。這亦是Y-LOT四大創科研範疇之一。

左起依次為：Y-LOT行政總裁兼執行董事 王靜嫻、何芓諄Charmaine女士、香港科技大學校長 史維教授, JP、商務及經濟發展局副局長 陳百里博士, JP、台灣新生代藝術家 劉呈祥、Y-LOT創辦人兼主席 費志恩、香港江蘇青年總會會長 趙宇、保良局社會服務助理總幹事（兒童及青少年）莫漢輝、快圖美董事總經理 孫道熙

Y-LOT於九月九日舉辦藝術展開幕典禮，Y-LOT創辦人兼主席費志恩先生、藝術家劉呈祥先生分別於典禮上致辭。開幕典禮匯集對藝術及科技有濃厚興趣的各界人士，Y-LOT行政總裁兼執行董事王靜嫻女士、財務總監兼執行董事董智成先生亦出席此次開幕典禮。Y-LOT創辦人兼主席費志恩先生致辭時表示，科技與藝術的融合成為新的潮流趨勢，令他印象深刻的是，劉呈祥先生充滿詩意的未來繪畫引人入迷地展示了優雅的分形理論。分形是一個相當有趣的數學概念，當今在細胞生物學、計算機科學等科技領域得到廣泛的研究同觀察。Y-LOT冀能通過展示分形在藝術上的應用所帶來的無限可能性和美感，鼓勵大眾更多關注充滿奧妙的SciTech世界。

藝術家劉呈祥則表示：我喜歡線，因為線可以串連兩個點，哪怕是再細的一條線，都乘載著兩想要靠近的願望。「思緒宇宙」能結合我過往的所有訓練，數學、工程、建築、影像，透過電腦與機械的幫助，我得以創造一座宇宙。希望大家能在這個宇宙當中找到屬於你的星系。在那裡做你最喜歡的樣子。

開幕典禮其中環節之一為「數碼創新」分享會。Y-LOT創辦人兼主席費志恩先生、藝術家劉呈祥先生及香港江蘇青年總會會長趙宇女士，就創科研現狀及發展提出了自己的見解，並就如何激勵年輕人敢於創新實踐進行了深入探討。此外，活動還於9月18日至26日期間假置富都會舉辦「數碼編程未來繪畫工作坊」，面向8-16歲的青少年兒童參與，旨在培養青少年兒童的創造及創新能力，引發對創科研的早期興趣。

有關Y-LOT

Y-LOT（晴朗的心基金會Y-LOT Foundation Limited）於2016年在香港註冊成立，為政府認可註冊慈善團體 (IR# 91/14991)。Y-LOT代表「Youths. Love. Opportunities. Technology」。

基金會旨在支持「科研」及「創科」項目，透過資金捐贈、資源整合等方式保證項目得以順利進行。尤其為世界不同領域的初創企業及對致力於科研及創科領域有抱負的年青人提供協助，創建和提供交流合作平台。透過與香港大學間及國際科研機構等長期穩定合作，促進科研及創科成果迅速落實，實現夢想。

基金會亦於香港科技大學成立『晴朗的心獎學金』，以獎勵學生追求卓越。Y-LOT創辦人兼主席費志恩先生，於2020年以個人名義向香港科技大學捐款2,000萬港幣，科大成立「費志恩教育及科研基金」，以支持大學科研及創科發展，為香港培養未來人才。同時高校亦把實驗室命名為「費志恩夢想啟航基地」，以提供平台支持學生於該實驗室創造科技作品，參加國際賽事為港爭光。

基金會冀為香港及國家培養創科研領域專業人士，同時將「科研」及「創科」概念普及化，提升公眾對創科研的關注，共同推動創科研全力發展，對更美好的未來充滿期待。