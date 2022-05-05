河北衡水安濟橋歷2年多修繕竣工　曾因一事被質疑遭破壞式維修？

河北省衡水市安濟橋是全國重點文物保護單位，距今已有565年歷史。自2019年起，當地啟動安濟橋修繕工程，其中鋪設水泥磚一度引起外界質疑是「破壞性維修」，工程更一度被叫停。

經歷2年多的修繕，安濟橋的維修加固保護工程竣工，古橋重新開放。《新華每日電訊》報道，古橋關鍵部位得到穩妥維護，「衡橋夜月」 美景重現。



2020年11月，安濟橋被「破壞性維修」一事引起社會廣泛關注，外界質疑主要集中在「鋪設水泥磚到底是不是破壞式維修文物」，甚至是質疑文物保護部門的修繕方法出錯。然而，「鋪設水泥磚」屬於主觀臆測，實際文物修復過程中鋪設的是條石。

河北衡水市桃城區的安濟橋為七孔連拱石橋，東西向橫跨滏陽河，橋身兩側各設望柱58根、石欄板57塊，每根望柱柱頭均雕有石獅，共116個。

據歷史資料記載，1937 年，侵華日軍的氣墊船沿滏陽河南犯，行至安濟橋時，因洪水淹沒橋孔不能通行，遂將橋的中孔炸毀。由於條件有限，1956年，民眾以木橋銜接中孔；1982年，政府撥款將中孔木橋拆除，改為鋼筋混凝土結構。

《安濟橋維修加固保護工程設計方案》提到，混凝土結構的中孔歷經近40年使用，結構穩定，能滿足通行需求，也是日本侵略者侵華的實物見證。在修繕過程中，應保持中孔現有鋼筋混凝土結構，適當處理外表面，使中孔色調與周邊協調。

衡水市桃城區文物管理所所長李福朝介紹，當年日軍炸橋時爆炸威力非常大，碎石飛至幾十米遠，見證者曾表示「聽到了巨響」。在本次的修繕過程中，當局在河道中打撈出不少還能利用的老石材，並將原有橋面條石用以修補被侵華日軍炸毀的中孔上部橋面。

李福朝表示，在修繕過程中，施工人員將整個橋面原有的瀝青路面剝離後，原始橋面的石板和深深的車轍完整顯現，水泥中孔正上方約20米長的橋面沒有原始石板。施工人員將水泥中孔上方橋面原有的灰渣、三合土全部清理乾淨，重新鋪上一層三合土，再鋪上沙、新石板、少部分可利用老石材。

針對橋面中間新鋪上一截平整的石材後，原有的具幾百年歷史的標誌性車轍印消失，李福朝表示，新石板適當進行做舊處理，與老石板銜接處鑿刻了一小段車轍，但並沒有做出連貫的整條車轍。

安濟橋中孔修繕說明。（微博＠芳草綠茵_15157）

值得一提的是，安濟橋橋面原有的瀝青路面鏟除後，橋東西兩頭露出的橋面石板比中間部分保存得更完好。專家分析，安濟橋在清乾隆三十一年（1766 年）重建完成後不久，滏陽河遭遇洪水，橋兩頭被泥沙淤積，橋西頭比東頭淤積更嚴重，恰好形成保護層，即使經歷200多年後，橋面石板依舊如新。

此外，在修繕過程中，施工人員還打撈出安濟橋被炸前，鑲嵌在中孔上的一對吸水獸，其造型與相鄰橋孔上的吸水獸不同，具有明代風格，說明現存的衡水安濟橋是清乾隆年間在明代殘橋基礎上興建，且修建時利用了明代石橋的老石材。由於吸水獸已無法鑲嵌到水泥橋孔上，目前已運至博物館保存。