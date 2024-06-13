《押解：菜鳥警察Vs老扒手》》笑中有淚發人深省｜何故專欄

5月25日至27日，三日兩夜，快閃台北，參加了一場講座會，觀看了一場舞台劇、以及一場音樂劇。除了是打邊爐+美食之旅，這也是一次台灣劇場之旅！



第二站，在「岑偉宗 ╳ 不小心・姍姍來詞」講座後，輕鬆寫意在西門町鴨肉扁吃了晚飯，就前往中正紀念堂附近的國家戲劇院，觀看《押解：菜鳥警察Vs老扒手》舞台劇。



《押解：菜鳥警察Vs老扒手》劇照（圖片來源：綠光劇團）

《押解》由綠光劇團主辦，改編自段彩華的短篇小說，由吳念真編劇兼特別演出，李明澤編劇及導演，吳靜吉博士擔任創意顧問，這是在2015年首演後載譽重演，故事講述奉公守法的菜鳥警察黃迪宇（黃迪揚 飾）押解詭計多端的老扒手何金發/三翅（唐從聖 飾），按照規定乘坐台鐵平快火車，從高雄出發到台北，車廂內除了何金發的黨羽，還有小販、大學生、傳教士、江湖小弟、神秘女子、社會觀察者、甚至是黃迪宇的初戀情人，就像台灣社會的縮影，讓這段押解旅程變得多采多姿，高潮迭起。

《押解：菜鳥警察Vs老扒手》劇照（圖片來源：綠光劇團）

《押解》笑中有淚，發人深省，並非單純胡鬧，吳念真果然是「最會說故事的歐吉桑」，完全沒有冷場，不只是靠台詞搞笑，而是透過精心設計的場景來引爆戲劇效果，很喜歡下半場「便當」的一幕，在看似誇鬧的惡搞中，突出兩位主角的性格同時，也諷刺了其他乘客的「莫名其妙的正義感」，令人拍案叫絕！

《押解：菜鳥警察Vs老扒手》劇照（圖片來源：綠光劇團）

《押解：菜鳥警察Vs老扒手》劇照（圖片來源：綠光劇團）

《押解》的角色形象鮮明，名字更非常過癮，大部分都是以食物為名，例如扒手集團小弟的代號：燒餅、豆花、油條、肉圓、雞肉飯、爌肉飯等，神秘女子和何金發的青梅竹馬分別是「荔枝」和「椪柑」，反觀我收錄在《回憶中的香港味道》系列的短篇故事《那個下午，我在露台煎西多士》，三位主角分別以「西多士」、「太陽蛋」和「蛋撻」等香港美食命名，可算是有異曲同工之妙！

《押解：菜鳥警察Vs老扒手》劇照（圖片來源：綠光劇團）

（圖片來源：綠光劇團）

《押解》雖然有大量我聽不懂的台語對白（如果有中文字幕就更好了！），但也明白故事的起承轉合，單是看舞台的佈置和轉換，以及演員的表現，吳念真更粉墨登場客串一角，已經值回票價！更重要的是，《押解》成功重現60年代的老台鐵場景，對於我這個鐵路迷，簡直是超值！而且，場外設有大背板和道具讓大家拍照留念，只要拍照打卡上傳社交媒體，就可以得到禮物一份。感謝吳念真老師，讓我踏上了一次滿載而歸的愉快劇場旅程！

P.S. 岑爺伉儷跟我同場觀看《押解》，緣份啊！

（專欄「何故火鍋館」每月刊出，標題由編輯撰寫。本文不代表藝文格物立場。）

作者簡介︱何故，內向、憂鬱而文靜的作家，已推出超過 20 本小說。從電影和打邊爐領悟人生道理。



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