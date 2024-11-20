《陳圖安QR COOK》笑聲趕走負能量　煮出豐富娛樂劇場｜何故專欄

《陳圖安QR COOK》是一場以香港飲食文化作為主題的楝篤笑，有笑、有淚、有感悟，充滿了人生智慧，讓觀眾盡興而歸。



《陳圖安QR COOK》海報

《陳圖安QR COOK》，由資深傳媒人陳圖安（曖稱「Jacky哥哥」或「安哥」）監製、編劇和主演，盧俊豪導演，MiMi Chan和Ben Leung執行監製，陳小東聯合編劇，阮韻珊擔任編劇助理，黃宏達和黃廣昇父子負責視覺藝術，一同煮出娛樂性非常豐富的劇場「九大簋」

圖片來源：筆者

《陳圖安QR COOK》分為八場，依次序為【QR COOK】、【長輩圖】、【西客VS西侍應】、【食「字」】、【同事三宗罪】、【食‧影響關係】、【人生盛宴】和【我最愛吃的___】，Jacky哥哥以食會友，用歡笑聲趕走負能量，鼓勵我們用正面的態度繼續生活，並且為飲食業界打氣，一起走過寒冬。

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《陳圖安QR COOK》的副題是「安哥初次煮理個人Talk Show」，Jacky哥哥以他獨特的風格，妙論人生百態，既風趣又有睿智，由餐廳以QR Code落單的問題開始，話題包括了「西客」、「西侍應」、「散水餅」等，在嬉笑怒罵之間，不只為觀眾帶來暢快的歡樂，更重要是共鳴後的思考。

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《陳圖安QR COOK》巧妙地結合廣告植入，舞台助理Ronald定時帶著贊助商的產品出場，雖然hard sell，卻不突兀，正是Jacky哥哥一貫的幽默和過癮。另外，還有兩個肌肉猛男，伴著身穿睡衣的Jacky哥哥大跳扭腰舞，而且從台上丟底褲到台下送給觀眾，優雅中見狂野，牽起了小高潮。

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《陳圖安QR COOK》可算是香港飲食界的盛會，Jacky哥交遊廣闊，跟不少香港名廚是深交摰友，他們都有到場支持，坐在我身旁的正是「一哥真徒」（跟隨「阿一鮑魚」楊貫一從低學起的真正徒弟）基哥李文基師傅！最後，Jacky哥哥向一生最尊敬的三位大廚致敬，結果出乎意料，卻是非常感人。

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《陳圖安QR COOK》的場刊內容很有心思，竟然有20款菜式，起初以為是菜譜，但是細心一看，除了菜名奇特，主要材料竟然不是食物？而且還有「相處難度」、「食量」和「心智年齡」3類令人莫名其妙的資訊？原來這是由不同崗位的工作人員，分享他們喜歡的美食，並且附有不同餐廳的「秘心推介」，例如Jacky哥哥精彩呈獻的是「隨遇而安菜心炒牛肉」，主要材料是「不氣餒」、「樂於助人」、「憑良心做人」和「用智慧過生活」，其實這正是Jacky哥哥希望向觀眾傳達的訊息！而Jacky哥哥的「私心推介」正是六國酒店粵軒的「桂花炒素翅」。這本場刊集合了台前幕後的心水推介，也是不可多得的香港美食指南。

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《陳圖安QR COOK》的每位入場觀眾，都可以獲得一個內有豐富美味禮品的「大福袋」，總值超過港幣300元，可算是一場物超所值、身心靈滿足的演出。

（專欄「何故火鍋館」每月刊出，標題由編輯撰寫。本文不代表藝文格物立場。）

作者簡介︱何故，內向、憂鬱而文靜的作家，已推出超過 20 本小說。從電影和打邊爐領悟人生道理。



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