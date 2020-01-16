【射雕英雄傳】宋朝流行內衣外穿法　周迅版黃蓉最還原歷史卻被嘲

古代女子服飾隨朝代思想轉變不斷變更，其中唐朝女性服飾大膽開放，宋朝保守嚴謹。而《射雕英雄傳》的歷史背景就是宋朝，那麽幾代黃蓉究竟穿對衣服了嗎？讓《金庸群俠生活日誌》話你知！

在《射雕英雄傳》中，金庸這麼描寫郭靖第一次見到換回女裝的黃蓉：「郭靖轉過頭去，水聲響動，一葉扁舟從樹叢中飄了出來。只見船尾一個女子持槳蕩舟，長髮披肩，全身白衣，頭髮上束了條金帶，白雪一映，更是燦然生光。郭靖見這少女一身裝束猶如仙女一般，不禁看得呆了。那船慢慢蕩近，只見那女子方當韶齡，不過十五六歲年紀，肌膚勝雪，嬌美無比，容色絕麗，不可逼視。」

黃蓉出場以一身白衣出現，面容姣好，出水芙蓉般的氣質，成爲不少金庸小説迷的女神。圖爲2017年版《射雕英雄傳》女主李一桐。（《射雕英雄傳》劇照）

小說對黃蓉的服飾可謂是輕描淡寫，一筆帶過：「全身白衣，頭髮上束了條金帶。」金庸是位君子，自然也不會寫到黃蓉穿的內衣。不過，考慮到宋朝是一個流行「內衣外穿」的時代，了解黃蓉穿甚麼內衣，不但可以獲得一點服裝史方面的知識，還可以運用這一知識，去判斷那些改編自《射雕英雄傳》的影視作品，其服裝設計是不是合乎歷史。

許多人以為唐朝女性自由奔放，服裝華麗性感，而宋代受程朱理學的影響，女性被禮教束縛住了，服飾風格變得拘謹、呆板，必須將自己的身體裹得嚴嚴實實。這當然是根深蒂固的成見，自以為是的想像。且不說程朱理學到底是不是束縛自由的思想學說，就算它是，但兩宋時候，理學只不過是一種自發的社會思潮，而非強制國民信奉的國家意識形態，對社會的影響力並沒有你想像的那麼大。

宋朝的女子受禮教束縛，服飾也變得嚴實保守，内衣外還要加上褙子，可見當時女性地位問題及禮教化下的思想束縛問題。（《知否知否應是綠肥紅瘦》劇照）

事實上，在《射雕英雄傳》那個時代，即南宋後期，江南一帶的女性非常趕時髦，服飾多變、新奇而華麗，周輝《清波雜誌》說：「女婦裝束，數歲即一變，況乎數十百年前，樣制自應不同。如高冠長梳，猶及見之，當時名大梳裹，非盛禮不用。若施於今日，未必不誇為新奇。」莊綽《雞肋編》說：「兩浙婦人皆事服飾口腹，而恥營生。」周密《武林舊事》說：「（都城）婦人小兒，服飾華炫，往來如雲。」

唐朝女子的典型服飾是襦裙。按領子之樣式，襦裙可分為大襟交領襦裙、對襟直領襦裙、袒領襦裙；按裙腰之高低，則可分為齊腰襦裙，高腰襦裙與齊胸襦裙。我們從唐畫中看到的性感、香豔女裝，多為對襟齊胸襦裙，這一款式一般都是衣襟敞開，羅裙只繫到胸部，頸部下面的小半個胸脯都露出來。唐詩所說的「慢束羅裙半露胸」、「粉胸半掩疑晴雪」，應該就是指這種對襟齊胸襦裙。

唐朝大多為沒有宋朝的外加褙子，更爲性感時尚。大唐盛世亦暗示了當代女性的時尚審美較爲大膽開放。（《大唐榮耀》劇照）

宋朝女子的典型裝束則是「抹胸+褙子」。抹胸，又稱「奶頭布」、「襪胸」、「襴裙」、「訶子」、「肚兜」、「合歡襟」等，總之都是指女性貼身內衣，「訶子」是唐人的說法，「合歡襟」是元人的說法，「奶頭布」與「肚兜」是清人的說法。宋人一般叫作「抹胸」，有時也叫「襴裙」。南宋洪邁《夷堅志》中有個故事說，淳熙十三年（1186年）元宵節，北城居民相率在一道觀內請道士做水陸道場，「觀者雲集，兩女子丫髻駢立，頗有容色」，做法事的福建籍道長說：「小娘子穩便，裡面看。」兩女拱謝。道長又說：「提起爾襴裙。」女子說：「法師做醮，如何卻說這般話？」逾時而去。

「提起爾襴裙」是甚麼意思呢？明代凌蒙初在《拍案驚奇》中有解釋：「蓋是福建人叫女子抹胸做襴裙，提起了，是要摸她雙乳的意思，乃彼處鄉談討便宜的說話。」原來那個做法事的福建道長為人輕薄，看到漂亮姑娘就想佔便宜。

至於褙子，有時也寫成「背子」，是宋代最時興的上衣款式，直領對襟，下長及腰或過膝。宋朝各個階層的女性，不管是大家閨秀，還是小家碧玉，不管是宮廷妃子，還是秦樓歌妓，都以著褙子為尚。

趙麗穎飾演的角色名爲盛明蘭，從小在家中不受待見，但她淡泊溫潤，用正直、善良與智慧面對人生的磨難，最終與馮紹峰飾演的顧廷燁走在一起。（《知否知否應是綠肥紅瘦》劇照）

褙子的來歷，按《朱子語類》上的說法：「女人無背子，只是大衣。命婦只有橫帔、直帔之異爾。背子乃婢妾之服，以其在背後，故謂之『背子』」。褙子似乎原為婢妾的服飾，卻不知何故流行開來。隨後褙子還被宋人列為未嫁女子的禮服，《宋史．輿服志》載：「婦人，（禮服為）大衣長裙；女子在室者及眾妾，皆褙子。」

為了方便理解宋代女性抹胸與褙子的形制，我們還是來看圖片。南京花山宋墓曾出土一批保存完好的宋朝衣物，其中就有女性抹胸與褙子，現收藏於南京博物館。

宋朝女性習慣上身穿一件抹胸，外面再套上一件褙子，褙子雙襟敞開，不扣紐，不繫帶，裡面的內衣也就敞露出來，有點像今天的「內衣外穿」時尚。如果是胸部豐滿的女性，自然會顯露出誘人的「事業線」。沈從文《中國古代服飾研究》收錄有一幅「宋磚刻廚娘圖」，是根據河南偃師酒流溝宋墓雕磚勾勒出來的線圖，中間的那一位廚娘，著裝就是宋代典型的「抹胸+褙子」，我們可以看到她微微露出來的乳溝。

圖中正如宋朝女性裝扮抹胸，外加一件褙子，雙襟敞開，酥胸半露，保守又不失性感。（《開封府》劇照）

在炎熱的夏天，女性的褙子甚至會是半透明的薄紗羅，雙肩、背部與小半個胸脯在朦朧的羅衫下隱約可見，更是性感迷人。一首宋代小詞《醜奴兒》所描寫的「絳綃縷薄冰肌瑩，雪膩酥香。笑語檀郎，今夜紗櫥枕簟涼」，應該便是這種肌膚若隱若現的薄紗羅，從「笑語檀郎」一語看，這種薄紗羅大概是閨房中的著裝。不過，由於褙子還是宋人的禮服，一位宋朝女性穿著抹胸，套上一件微微敞開的褙子，是可以出來見客人的。宋朝女性的妝扮風格確實比唐人收斂，但依然是性感動人。

黃蓉作為一名生活在南宋的江南女子，她的服飾必定有「抹胸+褙子」的款式。可惜那些將《射雕英雄傳》改編成電影、電視劇的人，幾乎都未能注意到這一點，對服裝設計全無考究。

相比之下，張紀中版《射雕英雄傳》的服飾算是最接近歷史的，周迅飾演的黃蓉終於穿上了「抹胸+褙子」。

周迅飾演的黃蓉在服裝上最貼近宋朝女性服飾，是所有版本中最接近宋朝女性「抹胸+褙子」的服飾特色的。（2003年版《射雕英雄傳》劇照）

可惜這一相對而言更符合南宋女子形象的服裝造型，當時卻受到一些淺薄網友大噴口水：「打扮得跟個少婦似的，打開電視劇就是她性感的『小肚兜』，跟郭靖站在一起給我一種潘金蓮、西門慶偷情的錯覺。」坦率地說，這不是電視劇製作方的錯，而是網友自己太無知而已。

以上內容摘錄自《金庸群俠生活誌》

《金庸群俠生活誌》封面（中和出版社）

書名：金庸群俠生活日誌

作者：吳鉤

出版社：中和出版社