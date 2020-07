【Slasher】不甘社畜生活自畫邊圓畫作　台女生IG作品Hebe都支持

田馥甄Hebe的IG一般不給別人tag的,但唯一一張願意被tag的圖片,就來自邊圓人的角落人生IG粉絲專頁,是什麼樣的畫圖魅力讓Hebe都喜歡?這次麥可故事貿易公司特別邀請到邊圓人的角落人生粉專創辦人──Tina,來分享她的創作初衷與理念,更分享她如何在每天下班後,還能開啟斜槓不一樣的生活。

點擊下圖率先看看Tina的創作!

+ 5 + 4 + 3

為什麼IG粉專取名為邊「圓」人的角落人生?

這大概是每個人看到她IG粉專的第一個疑惑,都以為是打錯字,但這取名其實暗藏Tina的創作理念:「邊緣厭世的題材網路上已經太多了,如:厭世動物園、當肯Duncan…等,所以想取一個比較不一樣的名字做出差異性,而畫中的角色也是臉圓,且臉不會跟身體連在一起,想挑戰一般大家對於人物畫的認知。」

圖片歌詞:林宥嘉 Yoga Lin〈別讓我走遠〉(麥可故事貿易公司提供,圖/Tina授權使用)

這人物的誕生早在Tina大二的一堂通識課,上課太無聊畫出的人物,但這人物卻一直陪她到台灣政大畢業,並且在開始工作後,重出江湖。工作後為了不想讓自己只有一個社畜人生,每天上下班、晚上追劇耍廢,因此想說培養一個興趣,並利用過去在大學社團所累積的粉專經營經驗,決定成立一個IG粉專開始畫畫,並與大家抒發她的上班心情。

畫畫中藏深學問:她如何維持每天量產IG圖片

我是一個很懶的人,如果東西太複雜我應該做幾天就會放棄,所以在開始經營IG粉專前,我就在思考如何下班後能讓自己每天量產圖片 Tina

製圖、文案內容可能為阻礙Tina每天發文的兩大難題。因此在製圖上,她選擇用原本擅長的手繪,而非再多花時間去另外學習電繪,大家在IG上看到的所有圖片,都是她在紙上畫完再用相機拍,傳上電腦的。(如下影片)

在文案內容上,Tina則按照唱歌的嗜好,選擇喜歡歌裡面的幾句歌詞為她畫圖的主題與文案內容,而不用花太多時間思考文案要打些什麼,專心在畫圖上就好,也為她省下大量的時間。自己合適的工具與能讓她量產的題材(歌詞),成為她每天IG發文與斜槓之路(或逃離社畜人生 )的最佳解方。

圖片歌詞:老王樂隊-《我還年輕我還年輕》(麥可故事貿易公司提供,圖/Tina授權使用)

她自己翻譯歌詞,試圖讓中文歌推廣到全世界

如果大家有注意看Tina的貼文,會發現她會試著翻譯每一句中文歌詞。如:G.E.M鄧紫棋的《句號》有一句歌詞「時針滴滴答,你還記得嗎?」她在貼文下就有翻譯:G.E.M-Full Stop “Tik tok tik tok, do you still remember”

「英文翻譯得不一定都正確(笑),但我試圖翻下每一句話,希望當有外國人看到我的IG粉專時,能認識中文歌,並喜歡上中文歌。或許這是我粉專的最終理想吧!」

圖片歌詞:G.E.M鄧紫棋《句號》(麥可故事貿易公司提供,圖/Tina授權使用)

而在經營粉專的過程中,也遇到幾件令Tina很感動的事。曾有一個外國人留言告訴她,感謝她歌詞都有英文翻譯,讓他在學習中文的過程中可以更順利、更有趣。也曾有一個香港人私訊她,說自己有憂慮症,而他一直都很喜歡他粉專的圖,今天是他生日,可不可以畫一張圖給他,為他慶生。

其中最讓她驚喜的則是,有一天許多朋友密Tina說:「妳的圖登上Hebe的IG誒,她平常都不給人tag,但妳那張歌詞tag她,她竟然接受了!」(編按:Hebe現已取消了這標註)

Hebe曾接受Tina標註的作品:

圖片歌詞:Hebe Tien《靈魂伴侶 Soul Mate》(麥可故事貿易公司提供,圖/Tina授權使用)

Hebe曾接受Tina在IG上的標註。(Instagram:@hebe_tien_0330)

獨特的粉專命名方式、擁有一套能每天量產IG圖文的 SOP、試圖推廣中文歌到全世界的理想,一切的元素都令我深信Tina未來會成功,期待幾年後她就能成為下一個彎彎,並繼續用她的畫筆舞動邊圓人的角落人生!

看到文章最後的你,麥可想與你說些悄悄話:

Tina是我在台灣政大社團認識的朋友,畢業後有一天發現她竟然會一直在IG畫圖,內容也很有趣,採訪前原本只是想說畫邊緣厭世的工作抱怨圖只是興趣而已,但沒想到她的採訪故事背後有這麼偉大的目標──試圖要讓中文歌推廣到全世界,而她的圖片也意外登上田馥甄的IG,期待Tina的圖片能繼續登上各大歌手的IG ! 之後再幫大家要簽名(笑)

相關文章:張敬軒開餐廳、Stephy搞飲品店 借鑑藝人創業有可能?|事業規劃

+ 15 + 14 + 13

【本文獲「麥可故事貿易公司」授權轉載,瀏覽Instagram】