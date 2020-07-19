【Slasher】不甘社畜生活自畫邊圓畫作　台女生IG作品Hebe都支持

田馥甄Hebe的IG一般不給別人tag的，但唯一一張願意被tag的圖片，就來自邊圓人的角落人生IG粉絲專頁，是什麼樣的畫圖魅力讓Hebe都喜歡？這次麥可故事貿易公司特別邀請到邊圓人的角落人生粉專創辦人──Tina，來分享她的創作初衷與理念，更分享她如何在每天下班後，還能開啟斜槓不一樣的生活。

點擊下圖率先看看Tina的創作！

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為什麼IG粉專取名為邊「圓」人的角落人生？

這大概是每個人看到她IG粉專的第一個疑惑，都以為是打錯字，但這取名其實暗藏Tina的創作理念：「邊緣厭世的題材網路上已經太多了，如：厭世動物園、當肯Duncan…等，所以想取一個比較不一樣的名字做出差異性，而畫中的角色也是臉圓，且臉不會跟身體連在一起，想挑戰一般大家對於人物畫的認知。」

圖片歌詞：林宥嘉 Yoga Lin〈別讓我走遠〉（麥可故事貿易公司提供，圖／Tina授權使用）

這人物的誕生早在Tina大二的一堂通識課，上課太無聊畫出的人物，但這人物卻一直陪她到台灣政大畢業，並且在開始工作後，重出江湖。工作後為了不想讓自己只有一個社畜人生，每天上下班、晚上追劇耍廢，因此想說培養一個興趣，並利用過去在大學社團所累積的粉專經營經驗，決定成立一個IG粉專開始畫畫，並與大家抒發她的上班心情。

畫畫中藏深學問：她如何維持每天量產IG圖片

我是一個很懶的人，如果東西太複雜我應該做幾天就會放棄，所以在開始經營IG粉專前，我就在思考如何下班後能讓自己每天量產圖片 Tina

製圖、文案內容可能為阻礙Tina每天發文的兩大難題。因此在製圖上，她選擇用原本擅長的手繪，而非再多花時間去另外學習電繪，大家在IG上看到的所有圖片，都是她在紙上畫完再用相機拍，傳上電腦的。（如下影片）

在文案內容上，Tina則按照唱歌的嗜好，選擇喜歡歌裡面的幾句歌詞為她畫圖的主題與文案內容，而不用花太多時間思考文案要打些什麼，專心在畫圖上就好，也為她省下大量的時間。自己合適的工具與能讓她量產的題材（歌詞），成為她每天IG發文與斜槓之路（或逃離社畜人生 ）的最佳解方。

圖片歌詞：老王樂隊-《我還年輕我還年輕》（麥可故事貿易公司提供，圖／Tina授權使用）

她自己翻譯歌詞，試圖讓中文歌推廣到全世界

如果大家有注意看Tina的貼文，會發現她會試著翻譯每一句中文歌詞。如：G.E.M鄧紫棋的《句號》有一句歌詞「時針滴滴答，你還記得嗎？」她在貼文下就有翻譯：G.E.M-Full Stop “Tik tok tik tok, do you still remember”

「英文翻譯得不一定都正確（笑），但我試圖翻下每一句話，希望當有外國人看到我的IG粉專時，能認識中文歌，並喜歡上中文歌。或許這是我粉專的最終理想吧！」

圖片歌詞：G.E.M鄧紫棋《句號》（麥可故事貿易公司提供，圖／Tina授權使用）

而在經營粉專的過程中，也遇到幾件令Tina很感動的事。曾有一個外國人留言告訴她，感謝她歌詞都有英文翻譯，讓他在學習中文的過程中可以更順利、更有趣。也曾有一個香港人私訊她，說自己有憂慮症，而他一直都很喜歡他粉專的圖，今天是他生日，可不可以畫一張圖給他，為他慶生。

其中最讓她驚喜的則是，有一天許多朋友密Tina說：「妳的圖登上Hebe的IG誒，她平常都不給人tag，但妳那張歌詞tag她，她竟然接受了！」（編按：Hebe現已取消了這標註）

Hebe曾接受Tina標註的作品：

圖片歌詞：Hebe Tien《靈魂伴侶 Soul Mate》（麥可故事貿易公司提供，圖／Tina授權使用）

Hebe曾接受Tina在IG上的標註。（Instagram：@hebe_tien_0330）

獨特的粉專命名方式、擁有一套能每天量產IG圖文的 SOP、試圖推廣中文歌到全世界的理想，一切的元素都令我深信Tina未來會成功，期待幾年後她就能成為下一個彎彎，並繼續用她的畫筆舞動邊圓人的角落人生！

看到文章最後的你，麥可想與你說些悄悄話：

Tina是我在台灣政大社團認識的朋友，畢業後有一天發現她竟然會一直在IG畫圖，內容也很有趣，採訪前原本只是想說畫邊緣厭世的工作抱怨圖只是興趣而已，但沒想到她的採訪故事背後有這麼偉大的目標──試圖要讓中文歌推廣到全世界，而她的圖片也意外登上田馥甄的IG，期待Tina的圖片能繼續登上各大歌手的IG ! 之後再幫大家要簽名（笑）

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【本文獲「麥可故事貿易公司」授權轉載，瀏覽Instagram】