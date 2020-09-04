視障指揮棒｜打破視覺指揮局限　以觸覺代替視覺奏出共融樂章

音樂是世界的共同語言，外國發明了一枝「神奇指揮棒」，讓視障音樂家不再孤單，能夠「看見」指揮家指揮，跟樂團一起演奏。

全卿浩（Kyungho Jeon）是一名韓國失明打擊樂演奏家。他天生失明，比常人花上更多的努力去克服難關，投入音樂世界。他從小就被音樂所吸引，將自然之聲與音色聯繫起來︰「當我聽音樂時，我會感覺到很多圖案。我感到光明與黑暗，溫暖與寒冷。」

他對打擊樂十分著迷，最終成為了一位熟練的馬林巴（類似木琴的樂器，聲音較木琴低沉，有一列木製琴鍵，以槌擊打發聲）獨奏家。可是，他的視力障礙仍然使他難以達成夢想︰在管弦樂隊中與樂團一起演奏。

直至兩年前，他遇見Vahakn Matossian及他的父親Rolf Gehlhaar，Rolf 是一家與殘障人士合作設計音樂技術的組織「Human Instruments」的創始人。在他們的協助下，全卿浩終於成真。

▍神奇指揮棒 讓失明音樂家不再孤單

常於失明音樂家而言，在樂團跟別人一起演奏的最大困難是，他們看不見指揮家的指示，獲得拍子情報，保證聲部正確的進入演奏以及個別樂句的分句處理。換言之，他們很難跟其他樂團成員同步協調。

在跟全卿浩及其他團體合作協力後，「Human Instruments」的Rolf Gehlhaar 創作出「Haptic Baton」（觸覺指揮棒）。

「Haptic Baton」是專門與視力障礙者溝通的指揮棒。 指揮棒能實時捕捉指揮家指揮手的速度、角度、力度和揮桿動作，並將之轉化為振動。這些振動會直接傳送給視障音樂家身上的接收器上。 他們能從接收器感覺到指揮的表現和時機，就跟看到指揮棒一樣。

如果指揮家將指揮棒向右移動，則全卿浩右側的接收器將立即振動；如果指揮棒向左移動，他會感覺到相應接收器中的振動。

這比傳統視障指揮時所用的語言指示方式，更為即時有效，而且完全消去了對視障音樂家的聽覺干擾。更為重要的是，它打破了言語界限。

全卿浩透過這項發明，「我可以用自己的身體感覺到看不見的東西。通過設備傳遞的振動，我可以感覺到導體如何跳動：強勁、柔軟，光滑或延長」。在2018年尾，全卿浩終於能夠在「Haptic Baton」的協助下，真正參與樂團演出，

Vahakn Matossian 希望這發明能讓更多視障音樂家加入樂團演出，令他們能與其他音樂家一起演奏，以音樂打破界限。而這支觸覺指揮棒不單為全卿浩達成夢想，亦使他更進一步有了新的目標，希望以此指揮一支樂團。

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