烏菲茲美術館來港　展出《維納斯的誕生》畫家波提切利師徒作品

疫情期間人們不能出外旅遊，世界各地的大小美術館都紛紛開設網上展覽；可是對藝術愛好者來說，螢幕中的作品還是比不上真跡。現在，留在香港亦有機會可以欣賞意大利的文藝復興藝術品了。

香港藝術館於去年年末完成重修，館方首次與意大利烏菲兹美術館合辦專題展覽──「波提切利與他的非凡時空──烏菲茲美術館珍藏展」日前正式開幕。

從辦公室變成美術館的烏菲茲

不論你是否藝術迷，意大利烏菲茲美術館（意大利文：Galleria degli Uffizi／英文：The Uffizi Gallery）都是到訪佛羅倫斯的必去景點。烏菲茲的建築群是在宗教、政治與商業上都有著巨大勢力的名門望族——美迪奇家族（House of Medici）管治時期建成，原本為家族的市政司法機構辦公室，頂層為家族畫廊與收藏室。烏菲茲（Uffizi）即意大利文的「offices」，畫廊之後不斷擴充，從早期的預約制入場，到後來開放給公眾參觀，是西方最早一代的現代美術館，現成為意大利最重要、最多訪客的美術館（2016年有二百萬人入場）。

在曾出四位教宗的美迪奇家族管治之下，當地人民生活富足，政、教階層都樂意贊助藝術家與建築師進行創作，以教堂及繪畫在榮耀上帝，亦為贊助人留名。館內收藏西方藝術史上極為重要的作品，從前文藝復興時期的喬托（Giotto），至文藝復興後的卡拉瓦喬（Caravaggio）與林布蘭（Rembrandt）皆有。

早期文藝復興的師徒皆成大師

文藝復興（Renaissance）是孕育自意大利佛羅倫斯的一場文化思潮運動，人們重拾對古希臘和羅馬時期古典文化的興趣，以重視人性、勇於探索及尋求真理的態度，於哲學、藝術及科學研究等領域中體現人文主義精神。

本次「烏菲茲美術館珍藏展」由烏菲茲美術館借出四十二件珍貴館藏，透過人物肖像和宗教題材的描繪，反映當時藝術家所追求的人本精神。展覽的焦點是桑德羅・波提切利（Sandro Botticelli），他屬早期文藝復興畫家（the early Renaissance），有別於逹文西、米開朗基羅、拉斐爾三傑的文藝復興全盛期（High Renaissance）。著名的《維納斯的誔生》（The Birth of Venus）與《春》（Primavera），就出自波提切利手筆。同場亦展出波堤切利的老師菲利普・利皮（Filippo Lippi）的作品，擅畫聖母與聖子的利皮，其重要性不亞於他的學生。是次展覽旨在反映藝術家與委託人的關係，借此探討當時美第奇家族與文人圈子如何攜手推動歷史上新時代的序幕。

香港藝術館策展團隊邀請了香港本地設計及插畫師蕭劍英與其團隊，特別為展覽創作插圖與動畫，嘗試以輕鬆有趣的形式拆解背後的歷史文化、視覺語言及哲學思想，與觀眾一同穿梭古今的藝術世界，並以香港視點欣賞傳統。

（香港藝術館）

「波提切利與他的非凡時空──烏菲茲美術館珍藏展」

地點：香港九龍尖沙咀梳士巴利道10號香港藝術館二樓專題廳

展覽日期：2020年10月23日（五）－2021年2月24日（三）

開放時間：星期一至三、五 10:00am – 6:00pm；星期六、日及公眾假期 10:00am – 7:00pm

休館時間：星期四（公眾假期除外）、農曆年初一及二

費用：$30／$21／$15／免費 (博物館通行證)

展覽網站：https://hk.art.museum/zh_TW/web/ma/exhibitions-and-events/botticelli-and-his-times-masterworks-from-the-uffizi.html

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