James Gunn藝高人膽大　讓大家看見一個有血有肉的「超人」｜何故

《超人》(Superman)承先啟後,諷刺時弊,群戲精彩,充滿娛樂性,鬼才James Gunn藝高人膽大,讓大家看見一個有血有肉有煩惱的「超人」!



大衛哥倫斯韋版的《超人》重新將超人的紅色底褲穿上!(《超人》先導海報)

《超人》由取代DC Films的DC Studios製作,由co-chairmen and co-CEOs James Gunn編劇和執導,這是DC宇宙的首部電影,表面上是重啟《超人》電影系列,實際上應該命名為「正義幫」(Justice Gang),延續了James Gunn代表作《銀河守護隊》(Guardians of the Galaxy)系列的風格,為已經出現疲態,甚至因為「政治正確」而變得面目全非的超越英雄電影,注入新的活力。

David Corenswet(《超人》電影劇照)

《超人》由David Corenswet飾演新一代的超人/Clark Kent,Rachel Brosnahan飾演超人的女友、Clark Kent在大都會《星球日報》的同事Lois Lane,Nicholas Hoult飾演超人的宿敵、發明家兼億萬富豪Lex Luthor,Nathan Fillion飾演綠燈俠(Green Lantern,台譯「綠光戰警」)Guy Gardner,Edi Gathegi飾演卓越先生(Mister Terrific),Isabela Merced飾演鷹女孩(Hawkgirl),Anthony Carrigan飾演元素人(Metamorpho)。「正義幫」這個名稱並非來自DC漫畫的原作,而是由James Gunn創造,在故事裡由Guy Gardner提出,某程度上,可以視為James Gunn版本「正義聯盟」(Justice League)的前身雛形。

《超人》劇照

《超人》一開場就讓觀眾看到成年的超人,但這個並非無敵的鋼鐵英雄(Man of steel),而是會受傷、流血、流淚、甚至被打敗和被誤解的外星人,有觀眾不喜歡這個超人太弱,但其實他應該是有史而來最強大的超人,因為他的對手不只是Lex Luthor和他的強大科技團隊,還有美國政府的官僚和軍隊,以及美國的盟友政權,更要面對Lex Luthor的猴子網絡打手對他的抹黑和輿論壓力,最重要是「另一個自己」!持平而論,James Gunn成功做到一件Zack Snyder做不到的事情,或是代他完成了一件不可能的任務,就是《查克史奈德之正義聯盟》(Zack Snyder's Justice League)的宣傳口號「You Can't Save The World Alone」。

《超人》劇照

《超人》面對不只在美國境內、亦不限於現實世界的強大敵人,不能夠獨自拯救世界,慶幸有愛犬Krypto和Superman Robots應援,還有「正義幫」的超人類協助,以及《星球日報》的上司和同事幫忙,才可以逃出險境,撥亂反正,同時解救美國本土和戰亂中的異國。James Gunn擅長群戲,每個角色都形象鮮明,即使戲份不多,都有他們的重要性,配合華麗壯觀的動作場面,加上其獨有的幽默感,令《超人》揮別過去的黑暗死沉,變得像嘉年華般熱鬧繽紛,更重要是以嬉笑怒罵的手法,回應了近年充滿爭議性的政治議題和網絡文化。

《超人》劇照

《超人》的「正義幫」是一個很聰明的設定,對比金漆招牌的「正義聯盟」,可算是進可攻,退可守。卓越先生作為「世界上第三聰明的人」,精於電腦,一個人頂了蝙蝠俠和鋼骨的位置,鷹女孩就像是暴虐版的神奇女俠,另一方面,因為2011年以Hal Jordan為主角的《綠燈俠》電影惡評如潮,綠燈俠從此缺席「正義聯盟」,卻因為James Gunn得以重生,足以取代水行俠的位置,加上可以作為鋼骨變奏的元素人,在「You Can't Save The World Alone」的大前提下,他們雖然各有不同的缺點,卻都是超人的好伙伴。

《超人》難免跟前作相提並論,但其實真正要比較的是James Gunn前作《銀河守護隊》系列。超人根本就是另一個Peter Quill/Star-Lord,Lois Lane是比較溫柔的Gamora,Krypto的可愛不遜於Groot,卓越先生可以對應Rocket Raccoon,Guy Gardner不是Drax the Destroyer,反而更像是雷神,元素人應該才是另一個Drax the Destroyer,加上為Robots配音的Michael Rooker(勇度)和Pom Klementieff(螳螂女),聲演Rocket Raccoon的Bradley Cooper客串超人的生父,飾演Kraglin的Sean Gunn客串Maxwell Lord,James Gunn以自己的班底和模式,借一眾DC角色,組成了更好玩的「銀河守護隊」,最搶鏡的正是Krypto,相信牠在《超少女》將會繼續大放異彩。

超人初嚐敗仗重傷倒在冰天雪地之中,便如預告片一樣呼喚「超人狗」小氪前來救援,才能返回冰雕堡壘。(《超人》電影劇照)

James Gunn(GettyImages)

《超人》是James Gunn言之有物,記錄了這個彎曲悖謬的世代,並且提出解決方案的作品。James Gunn曾在訪問中表示:「《超人》是美國的故事」("Superman" is the story of America),本片的主題是一個新移民(外星人)如何以他的能力改變美國,甚至全世界(地球),將美國價值再次發揚光大。Clark Kent沒有遵行親生父母的遺訓,而是選擇了「善良」,可以包容討論他的haters,因為「超人」的最大力量正因為Clark Kent是一個「人」,「超人」並不是完美的超級英雄,《超人》也不是完美的電影,卻足以為「有能力的人」指引全新方向,也為陷於困局的同類創作開啟全新篇章。

(專欄「何故火鍋館」每星期刊出,標題由編輯撰寫。本文不代表藝文格物立場。)

作者簡介︱何故,內向、憂鬱而文靜的作家,已推出超過 20 本小說。從電影和打邊爐領悟人生道理。



