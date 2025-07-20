James Gunn藝高人膽大　讓大家看見一個有血有肉的「超人」｜何故

《超人》（Superman）承先啟後，諷刺時弊，群戲精彩，充滿娛樂性，鬼才James Gunn藝高人膽大，讓大家看見一個有血有肉有煩惱的「超人」！



大衛哥倫斯韋版的《超人》重新將超人的紅色底褲穿上！（《超人》先導海報）

《超人》由取代DC Films的DC Studios製作，由co-chairmen and co-CEOs James Gunn編劇和執導，這是DC宇宙的首部電影，表面上是重啟《超人》電影系列，實際上應該命名為「正義幫」（Justice Gang），延續了James Gunn代表作《銀河守護隊》（Guardians of the Galaxy）系列的風格，為已經出現疲態，甚至因為「政治正確」而變得面目全非的超越英雄電影，注入新的活力。

David Corenswet（《超人》電影劇照）

《超人》由David Corenswet飾演新一代的超人/Clark Kent，Rachel Brosnahan飾演超人的女友、Clark Kent在大都會《星球日報》的同事Lois Lane，Nicholas Hoult飾演超人的宿敵、發明家兼億萬富豪Lex Luthor，Nathan Fillion飾演綠燈俠（Green Lantern，台譯「綠光戰警」）Guy Gardner，Edi Gathegi飾演卓越先生（Mister Terrific），Isabela Merced飾演鷹女孩（Hawkgirl），Anthony Carrigan飾演元素人（Metamorpho）。「正義幫」這個名稱並非來自DC漫畫的原作，而是由James Gunn創造，在故事裡由Guy Gardner提出，某程度上，可以視為James Gunn版本「正義聯盟」（Justice League）的前身雛形。

《超人》劇照

《超人》一開場就讓觀眾看到成年的超人，但這個並非無敵的鋼鐵英雄（Man of steel），而是會受傷、流血、流淚、甚至被打敗和被誤解的外星人，有觀眾不喜歡這個超人太弱，但其實他應該是有史而來最強大的超人，因為他的對手不只是Lex Luthor和他的強大科技團隊，還有美國政府的官僚和軍隊，以及美國的盟友政權，更要面對Lex Luthor的猴子網絡打手對他的抹黑和輿論壓力，最重要是「另一個自己」！持平而論，James Gunn成功做到一件Zack Snyder做不到的事情，或是代他完成了一件不可能的任務，就是《查克史奈德之正義聯盟》（Zack Snyder's Justice League）的宣傳口號「You Can't Save The World Alone」。

《超人》劇照

《超人》面對不只在美國境內、亦不限於現實世界的強大敵人，不能夠獨自拯救世界，慶幸有愛犬Krypto和Superman Robots應援，還有「正義幫」的超人類協助，以及《星球日報》的上司和同事幫忙，才可以逃出險境，撥亂反正，同時解救美國本土和戰亂中的異國。James Gunn擅長群戲，每個角色都形象鮮明，即使戲份不多，都有他們的重要性，配合華麗壯觀的動作場面，加上其獨有的幽默感，令《超人》揮別過去的黑暗死沉，變得像嘉年華般熱鬧繽紛，更重要是以嬉笑怒罵的手法，回應了近年充滿爭議性的政治議題和網絡文化。

《超人》劇照

《超人》的「正義幫」是一個很聰明的設定，對比金漆招牌的「正義聯盟」，可算是進可攻，退可守。卓越先生作為「世界上第三聰明的人」，精於電腦，一個人頂了蝙蝠俠和鋼骨的位置，鷹女孩就像是暴虐版的神奇女俠，另一方面，因為2011年以Hal Jordan為主角的《綠燈俠》電影惡評如潮，綠燈俠從此缺席「正義聯盟」，卻因為James Gunn得以重生，足以取代水行俠的位置，加上可以作為鋼骨變奏的元素人，在「You Can't Save The World Alone」的大前提下，他們雖然各有不同的缺點，卻都是超人的好伙伴。

《超人》難免跟前作相提並論，但其實真正要比較的是James Gunn前作《銀河守護隊》系列。超人根本就是另一個Peter Quill/Star-Lord，Lois Lane是比較溫柔的Gamora，Krypto的可愛不遜於Groot，卓越先生可以對應Rocket Raccoon，Guy Gardner不是Drax the Destroyer，反而更像是雷神，元素人應該才是另一個Drax the Destroyer，加上為Robots配音的Michael Rooker（勇度）和Pom Klementieff（螳螂女），聲演Rocket Raccoon的Bradley Cooper客串超人的生父，飾演Kraglin的Sean Gunn客串Maxwell Lord，James Gunn以自己的班底和模式，借一眾DC角色，組成了更好玩的「銀河守護隊」，最搶鏡的正是Krypto，相信牠在《超少女》將會繼續大放異彩。

超人初嚐敗仗重傷倒在冰天雪地之中，便如預告片一樣呼喚「超人狗」小氪前來救援，才能返回冰雕堡壘。（《超人》電影劇照）

James Gunn（GettyImages）

《超人》是James Gunn言之有物，記錄了這個彎曲悖謬的世代，並且提出解決方案的作品。James Gunn曾在訪問中表示：「《超人》是美國的故事」（"Superman" is the story of America），本片的主題是一個新移民（外星人）如何以他的能力改變美國，甚至全世界（地球），將美國價值再次發揚光大。Clark Kent沒有遵行親生父母的遺訓，而是選擇了「善良」，可以包容討論他的haters，因為「超人」的最大力量正因為Clark Kent是一個「人」，「超人」並不是完美的超級英雄，《超人》也不是完美的電影，卻足以為「有能力的人」指引全新方向，也為陷於困局的同類創作開啟全新篇章。

（專欄「何故火鍋館」每星期刊出，標題由編輯撰寫。本文不代表藝文格物立場。）

作者簡介︱何故，內向、憂鬱而文靜的作家，已推出超過 20 本小說。從電影和打邊爐領悟人生道理。



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