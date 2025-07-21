展覽｜歌迷自發策劃方大同紀念展　從出道至最後一曲歌詞道盡思念

【展覽/方大同】「再會，終究會釋懷。」這句話來自方大同最後一張專輯《夢想家 The Dreamer》〈回留〉，然而對樂迷來說，釋懷，又談何容易？



「You will be here in our imaginings: Dearest Khalil Fong 方大同」紀念展現場（圖片來源：dearestkhalilfong/IG）

今年二月，這位才華橫溢的歌手因病離世，讓人無限惋惜。為了紀念方大同，一群忠實歌迷自發於灣仔富德樓舉辦「You will be here in our imaginings: Dearest Khalil Fong 方大同」紀念展，邀請大家「聚在一起，想想大同」。這不僅是回顧其創作之旅，更希望透過音樂和回憶，讓愛與思念延續。

「You will be here in our imaginings: Dearest Khalil Fong 方大同」紀念展現場（圖片來源：dearestkhalilfong/IG）

展覽場地雖然不大，但每個角落都藏著心意。展覽分為四大區域，首先是「樂迷誌區」，這裡展示著歌迷親手製作的「大同小誌」。這些小本子裡，有人寫下第一次聽到他作品時的感動，亦有人畫下演唱會的回憶，字裡行間滿是思念與祝福。

「You will be here in our imaginings: Dearest Khalil Fong 方大同」紀念展現場（圖片來源：dearestkhalilfong/IG）

接下來是「歌詞及得獎區」，牆上貼滿了他由出道至最後一首歌的歌詞，以及自2005年起得獎紀錄。從青澀少年，到2017年憑《JTW西遊記》勇奪金曲獎最佳男歌手，再到今年遺作《夢想家》在金曲獎上榮獲「評審團獎」及「最佳作曲人獎」，見證了他短暫卻燦爛音樂人生。

而在「唱片區」則陳列著方大同歷年專輯，當中更有歌迷慷慨借出的首張簽名專輯《SOULBOY》，極為珍貴。最後是「給大同的話區」，這是展覽最感人部分。大家可以在這裡留言，寫下對大同的未盡之言。

大同在〈才二十三〉如此唱道：「在千尋之外 我依然存在」，他的旋律和精神，似乎從未真正遠去。如果你也是他樂迷，或只是想找個地方靜靜重溫那些陪伴過你的旋律，不妨抽空去灣仔走走。

【展覽資訊】

名稱：You will be here in our imaginings: Dearest Khalil Fong 方大同∞

地點： 香港灣仔軒尼詩道367號富德樓8樓 3678.space

日期： 即日起至2025年8月24日

