展覽｜歌迷自發策劃方大同紀念展　從出道至最後一曲歌詞道盡思念

【展覽/方大同】「再會,終究會釋懷。」這句話來自方大同最後一張專輯《夢想家 The Dreamer》〈回留〉,然而對樂迷來說,釋懷,又談何容易?



「You will be here in our imaginings: Dearest Khalil Fong 方大同」紀念展現場(圖片來源:dearestkhalilfong/IG)

今年二月,這位才華橫溢的歌手因病離世,讓人無限惋惜。為了紀念方大同,一群忠實歌迷自發於灣仔富德樓舉辦「You will be here in our imaginings: Dearest Khalil Fong 方大同」紀念展,邀請大家「聚在一起,想想大同」。這不僅是回顧其創作之旅,更希望透過音樂和回憶,讓愛與思念延續。

「You will be here in our imaginings: Dearest Khalil Fong 方大同」紀念展現場(圖片來源:dearestkhalilfong/IG)

展覽場地雖然不大,但每個角落都藏著心意。展覽分為四大區域,首先是「樂迷誌區」,這裡展示著歌迷親手製作的「大同小誌」。這些小本子裡,有人寫下第一次聽到他作品時的感動,亦有人畫下演唱會的回憶,字裡行間滿是思念與祝福。

「You will be here in our imaginings: Dearest Khalil Fong 方大同」紀念展現場(圖片來源:dearestkhalilfong/IG)

接下來是「歌詞及得獎區」,牆上貼滿了他由出道至最後一首歌的歌詞,以及自2005年起得獎紀錄。從青澀少年,到2017年憑《JTW西遊記》勇奪金曲獎最佳男歌手,再到今年遺作《夢想家》在金曲獎上榮獲「評審團獎」及「最佳作曲人獎」,見證了他短暫卻燦爛音樂人生。

而在「唱片區」則陳列著方大同歷年專輯,當中更有歌迷慷慨借出的首張簽名專輯《SOULBOY》,極為珍貴。最後是「給大同的話區」,這是展覽最感人部分。大家可以在這裡留言,寫下對大同的未盡之言。

大同在〈才二十三〉如此唱道:「在千尋之外 我依然存在」,他的旋律和精神,似乎從未真正遠去。如果你也是他樂迷,或只是想找個地方靜靜重溫那些陪伴過你的旋律,不妨抽空去灣仔走走。

【展覽資訊】

名稱:You will be here in our imaginings: Dearest Khalil Fong 方大同∞

地點: 香港灣仔軒尼詩道367號富德樓8樓 3678.space

日期: 即日起至2025年8月24日