巨型吹波膠吹爆窗戶？荷蘭藝術家Frankey讓平凡住宅變身打卡熱點

【街頭藝術】相信大家都吹過吹波膠，但有沒有想過，一個吹波膠最大可以吹到多大？大到足以「谷爆」一棟樓的窗戶？荷蘭街頭藝術家Frankey最新創作「Hubbabubbabuilding」就用超現實的方式給出了答案。



荷蘭藝術家Frankey作品「Hubbabubbabuilding」（Frankey官網）

在荷蘭贊德沃特（Zandvoort）海濱長廊，一棟原本不起眼的住宅突然成了全場焦點：一個高達四米、戴著標誌性紅色針織帽的卡通藝術家，正笨拙又可愛地攀在長梯上，朝屋頂煙囪賣力吹氣。而一顆巨型粉紅吹波膠則彷彿「炸裂」窗戶，以荒誕方式，為建築注入童趣，瞬間成為「贊德沃特街頭藝術 2025」展覽亮點。

荷蘭藝術家Frankey作品「Hubbabubbabuilding」（Frankey官網）

其實這個紅色針織帽的角色正是藝術家Frankey本人。他本名Frank de Ruwe，被譽為「街頭魔術師」，一直以「積極介入」（positive intervention）創作風格聞名，擅長從日常生活中發掘被忽略細節，並以幽默甚至帶點惡作劇的方式，顛覆我們對周遭環境的刻板印象。

為何偏偏是平平無奇的吹波膠？Frankey曾解釋：「口香糖或許是地球上最奇怪的產品。它毫無意義，而或許這就是重點所在。在其無用之處，蘊藏著一些真實的東西：奇蹟、玩樂、樂趣。」

荷蘭藝術家Frankey作品「Hubbabubbabuilding」（Frankey官網）

「Hubbabubbabuilding」正是這份理念之完美體現，向集體回憶中「吹泡泡」這個簡單動作的致敬，提醒我們在無聊中也能發掘最純粹的快樂。

Frankey的創作足跡遍佈全球，單在阿姆斯特丹街頭已有超過800件作品，是國際知名藝術家。 這次裝置不僅是街頭藝術節的亮點，更是他即將舉行的個人展覽「Gumballin' 2」的搶先預告，延續他對吹波膠這一獨特媒介的探索。

荷蘭藝術家Frankey作品「Hubbabubbabuilding」（Frankey官網）

這個奇趣裝置將於贊德沃特海濱展出至2025年9月6日，下次當你覺得生活太枯燥時，不妨抬頭看看四周，或許轉角就有驚喜。