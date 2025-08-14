澳門畢加索大展逾140原作登場！專訪策展人：望打破「難懂」迷思

【專訪】提起畢加索，你會想起什麼？是那些看似「高深莫測」的立體主義肖像，還是拍賣會上屢創天價的藝術品？作為20世紀最具影響力藝術巨匠，畢加索名氣響徹全球，卻讓不少人覺得難以親近。澳門「畢加索：縱情尋美」展覽，正是希望打破這種距離感。



本次展覽由西班牙馬拉加畢加索故居博物館策劃，為澳門度身訂做，展出逾140件畢加索原作，包括版畫、陶瓷、插圖與手稿等多元媒介。當中有十多件更是首次在亞洲亮相，旨在帶來全新角度，認識這位二十世紀藝術大師。

我們專訪了策展人、畢加索故居博物館文化推廣處處長Mario Virgilio Montañez。他強調，展覽的核心目標就是打破「畢加索難以理解」的刻板印象，「我們想讓觀眾看到他的人性一面，走進他的生活、感受他的情感。」

從童年到大師 一生故事一次看盡

許多觀眾面對畢加索的立體主義或抽象風格時，容易望而卻步。Montañez表示，這次策展首要目標就是講一個完整的故事。他解釋：「我們的選件標準，就是要講述畢加索一生的故事。從他還是個孩子開始，看他如何將傳統美術，以自由和革命的方式進行轉變，並隨著其藝術風格的演化，在作品中添加更多戲劇性（drama）的元素，例如與鬥牛相關的畫作。」

展覽回到畢加索的出生地馬拉加，重現當地街景與茉莉花香氛，營造沉浸式文化氛圍。Montañez特別指出，最珍貴的展品之一，就是他童年時的私人物品，「這些物件與他個人密不可分，極具意義。」

在展品媒介的選擇上，Montañez解釋：「畢加索是歷史上最全面的藝術家，所以他會運用所有技術。」本次展覽側重於版畫、陶瓷和插圖，而非油畫，正是為了呈現他多元的才華。他補充道：「這次展出的140多件作品，是我們從博物館上千件館藏中，專門為澳門挑選的組合，在全球任何地方都未曾如此呈現過。」

聚焦40至50年代黃金時期

展覽的時間線從畢加索出生橫跨至他90歲，但Montañez指出，作品最為集中的時期是1940至50年代。「這段時期，是畢加索與他生命中最後兩位重要伴侶弗朗索瓦絲・吉洛（Françoise Gilot）與賈桂琳・洛克（Jacqueline Roque）共度的歲月。她們是他人生中的繆思，所以他在這一段時間裡，有很多的創作。」

畢加索《身穿條紋緊身胸衣的人物》

畢加索豐沛的情感與生活狀態，都直接反映在這一時期的作品中。例如，重點展品《身穿條紋緊身胸衣的人物》便是畢加索為弗朗索瓦絲創作的石版畫，作品技巧精湛，情感真摯。

畢加索《帕洛瑪和她的娃娃，黑色背景》

而另一幅描繪其女兒的《帕洛瑪和她的娃娃，黑色背景》，則展現了他作為父親的溫情一面。透過這些作品，觀眾可以看到畢加索在「藝術大師」光環之外，作為伴侶和父親的真實情感。

鬥牛與神話

畢加索對故鄉西班牙的文化有著深厚的情感，這一點集中體現在「鬥牛」與「神話」兩大主題中。Montañez在訪問中提到：「我們這次展覽有一個重要話題，就是神話的元素。馬拉加是3000年前由腓尼基人創建的城市，後來又被羅馬人征服。這些和馬拉加相關的神話、鬥牛的元素，都體現在了本次的展品中。」

畢加索作品

而源自地中海的古典神話，則是畢加索反覆詮釋的題材。他將神話人物與鬥牛的意象相結合，創造出屬於自己的象徵體系，藉此探討人性、慾望與暴力等永恆主題。這些作品充分展示了其西班牙文化背景如何塑造了他的藝術內核。

放下成見，在「簡單」中發現「複雜」

畢加索《拾起畫筆的畫家及戴頭巾的模特》

對於沒有藝術背景、擔心「看不懂」的觀眾，Montañez提供了一個非常實用的建議：「只要想像一下，由你去複製畢加索的作品，你就會發現，要做到他那樣的『簡單』是多麼的複雜。」

他進一步解釋：「當你嘗試這樣做時，你會驚訝於他透過非常簡單的筆觸，畫出了偉大的作品。我們經常說畢加索很難理解，因為他的畫不那麼寫實，但我們希望觀眾來現場認真看作品時，會認識到他實際上是有一個清晰的藝術形象的。」

Montañez相信，這是一場能改變觀感的體驗。「我們希望觀眾能被畢加索吸引，跟隨他的線條，去思考『如果我是畢加索，會如何處理這個作品？』。觀眾進場時或許會害怕畢加索，但當他們離開展場時，將會愛上畢加索，並且敬佩他。」

