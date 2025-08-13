奧斯卡美指得主中唯一華人！葉錦添深圳展出經典電影服裝設計

他是唯一拿下奧斯卡「最佳美術指導」的華人，一起走進葉錦添的世界。



鏡子宇宙：葉錦添個展 看奧斯卡級美學

看展前，先認識葉錦添

這場大展的藝術家葉錦添，是唯一拿下奧斯卡「最佳美術指導」的華人，許多人認識他便是從電影服裝設計開始，我們熟知的《卧虎藏龍》《英雄本色》《夜宴》《赤壁》《封神三部曲》等多部電影他都參與其中，還曾為2020年東京奧運會及2022年北京冬季奧運會中國體育代表團領獎服的設計師。

此外，他也是一位遊走於電影、舞台、當代藝術、攝影、文學等領域的多元藝術家。

曾在一段採訪裏，他說到：

我不太喜歡平凡現實的世界，夢想總是可以讓人渡過難關。

這場展覽裏他營造了兩個虛擬的世界，一個是現實的時間；另外一個是在我們的理念世界裏面出現的神話宇宙世界，打造一座奧斯卡級別的葉氏夢幻劇場。

這場大展的主角：Lili

本次展覽裏藝術宇宙的核心角色——Lili。她是葉錦添近年來最具代表性的當代藝術作品系列之一，也是貫穿整個展覽的線索。

這位16歲的東方少女形象，幾乎總是戴着墨鏡，有各式各樣的裝扮，穿梭現實與虛幻之間。本次「鏡子宇宙」個展集聚了葉錦添18年來創作的最大、最古早、最全面Lili系列作品，堪稱一部「Lili發展史」。

全展最大 4.5米高Lili

走進展廳，最引人注目的就是中央這座4.5米高的Lili。與以往雕塑的觀感不同，她戴着標誌性的墨鏡，以一種前所未有的存在感佔據整個空間。

葉錦添個展展廳中央4.5米高的Lili，無論在展廳哪個角落行走，彷彿能感受到她在「觀察」着你。（ShenzhenLOOK）

最奇妙的是，無論在展廳哪個角落行走，彷彿能感受到她在「觀察」着你，隨着光線角度變換，Lili臉上似乎也有了不一樣的神情。

來自Lili的對視

在這個空間裏還有一個巨人Lili正倚着柱子席地而坐，正在與4.5米高的站姿Lili對視，反扣的手機、一高一低相視的狀態，進行着無聲的交流，駐足她們身邊，彷彿誤入了巨人世界，也加入這場對話之中。

奧斯卡級別 葉氏獨有夢幻劇場

1. 看 20餘年來的時裝真品

提起葉錦添奧斯卡「最佳美術指導」的身份，便繞不開「服裝」。

在展廳裏遊走能看見不少製作精湛的華服，這是葉錦添把從2002年至今，20餘年設計的部分標誌性服裝真品帶到深圳，在展廳裏可以近距離觀看華服，窺見他獨樹一幟的設計語言。

2. 逛逛Lili的衣櫥

葉錦添對人物服裝的用心也體現在了Lili身上。展廳深處這些衣服都是Lili在世界各地穿過的。它們是葉錦添在世界各地的二手服裝市場挑選收藏而來的，有些已經是很難再找到的手工藝和孤品。

這些衣服立於荒地之上，寓意着當人被匿沒於荒野，似乎只有Lili這個沒有生命的生命體和她穿過的某個不知名姓的生命曾穿過的衣服留了下來，還有記錄的名牌，這40件衣服像是一件件記憶容器般，留存着Lili存在的痕跡。

3. Lili衣櫥背後的外星人

穿過展廳深處的Lili衣櫥，外星人形態的Lili站在展廳的最後，正注視着每一位觀者移動，寂靜bgm在耳邊迴盪，從服飾的間隙裏總會和她對視上......

4. 加入Lili的會議

這個四面牆的小展廳裏，有着8個真實的Lili。牆上特意留了縫隙，像道小門吸引你湊近一探究竟。

每個Lili都打扮得完全不同，穿着、髮型、姿勢、拿的東西都很有個性。桌上還擺着普通少女會用的東西，感覺Lili就「活」在我們身邊一般。身後的背景牆上不停放映她這些年去過的地方、見過的人、留下的照片，彷彿8個Lili正聚在一起，分享探討她們這些年來的所見所聞。

5. 在這些照片裏，Lili存在你我身邊

展廳入口的這一面攝影牆，可以看到自Lili誕生以來，葉錦添帶着Lili在全世界旅行，她在各式各樣的世界中存在, 有各式各樣的裝扮，與各式各樣的人見面。

她曾去過德國科隆大教堂、西班牙巴塞羅那的大廣場、服裝設計師「西太后」Vivian Westwood、劍橋著名的人類學教授見面，她還去過很多的大學和大家互動，或許Lili也曾跟你存在同個時空地點裏，她，就在我們身邊。

6. 這是展廳裏最放鬆的角落

酷暑且多雨天氣之下，逛展似乎成了這個夏天愜意的事情，在Lili的世界遊走後，不妨踏入展廳的放映廳落座觀看葉錦添導演的9部影片。

9段影片總時長2小時，將此當做觀展最後的歇腳處也很不錯。

7. 更多展品精選

（1）神話系列雕塑

12個不同的獨立雕塑，他們都是來自東西方神話故事中的人物——山海經中的怪獸、三星堆的蜀王、聖經中的瑪麗亞、希臘神話中的拉奧孔、印度的瑜伽大師等。

（2）《原欲》

Lili 的原型是 2007 年展覽裏面的銅雕作品《原欲》，一個流淚的銅雕。很多人會在雕塑跟前站很久，會感受到那種悲傷，或者跟她一起流淚。由此藝術家後來就做了一個人形Lili出來——可以調動，變成有情緒的。

（3）無時間雜誌

雜誌曾是藝術家成長的養分，書店裏翻看心儀刊物的記憶彌足珍貴。但踏入新千年，紙媒風光不再。那些追捧當紅名人的封面，本是時代風尚的見證，卻終被時間沖刷、被人遺忘。

葉錦添的《無時間雜誌》妙就妙在：他把這些註定被遺忘的封面人物，換成了Lili的臉。用他鏡頭下的Lili影像，套進經典雜誌的版式裏，模糊時間與現實的邊界。

（4）零時間的故事

這5個不同的電視不斷放映Lili曾經發生過的故事。與此前「零時間波紋」的原理一樣，不管Lili是在甚麼形態中出現，她的出現都模糊時間的界限，以零時間為中心。

（5）自然主義Lili

自然主義Lili是葉錦添對人類未來的想象：當地球環境惡化到人類無法生存時，Lili代表了人類的「進化」。她的身體與樹木融為一體，象徵着人類回歸自然母體，以全新的生命形式延續。藝術家想說的是：無論身體如何改變甚至異化，人類最核心的精神意識永不消亡，它只是換了一種存在方式。

展覽特設「Lili的鏡子宇宙」套票，內含《MIRROR GARDEN》LILI「雜誌」一本、VIP紅底紀念票根、LILI杜邦紙袋 一個。

《MIRROR GARDEN 鏡子宇宙》是一本以「雜誌」樣態呈現的展覽畫冊，共計454頁的巨大體量，收集了Lili「出入時間」「虛實並置」的無限「證據」，首次向觀者全面地展現出葉錦添與他的觀念藝術作品Lili在全世界範圍內不斷發生的冒險。

更多限量周邊

此外，這場展覽還設計了杜邦紙袋、Lili明信片、精選Lili攝影作品T恤，亦是實用性強且前衛潮酷的展覽紀念品。

鏡子宇宙：葉錦添個展

展期：5月31日-9月7日

開放時間：周二至周日10:00—18:00（17:30停止入場；周一閉館，節假日另行通知）

地址：深圳市福田區福中路184號，深圳市當代藝術與城市規劃館一層綜合展廳

交通方式：①公共交通：地鐵3號線或4號線到「少年宮」站A2出口

②自駕：導航至深圳市當代藝術與城市規劃館地下停車場，從南門（即福中路入口）進入

門票：正價票￥50，優待票￥35

Lili的鏡子宇宙：套票￥390（套票含門票+Lili雜誌+Lili杜邦紙袋）



如果你踏前一步，時間就在冥冥中移動。