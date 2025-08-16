八月必看展覽推薦！香港臥底電影展、V&A 莫臥兒瑰寶、金箔花鳥畫

【展覽】八月香港熱浪滾滾，除了陽光與海灘，還有甚麼好去處？答案當然是走進冷氣充足的展覽空間！這次我們為你嚴選了五個八月必看展覽，從氣勢磅礴歷史瑰寶、光影交錯電影世界，到精緻華麗當代工藝，總有一個適合你。



光影邊緣—香港電影的臥底世界

「光影邊緣——香港電影的臥底世界」展覽(大館）

一句「對唔住，我係差人」，相信是無數香港人的集體回憶。臥底，這個遊走於黑白兩道、充滿矛盾與掙扎的角色，早已成為港產片標誌之一。今年夏天，大館將整個複式展室變成一個巨大電影片場，舉辦「光影邊緣——香港電影的臥底世界」展覽，帶你沉浸式體驗驚心動魄的臥底生涯。

「光影邊緣——香港電影的臥底世界」展覽(大館）

「光影邊緣——香港電影的臥底世界」展覽(大館）

展覽由電影導演陳詠燊與學者溫祺德聯合策展，從章國明《邊緣人》到《無間道》，再到吳宇森《辣手神探》，回顧了香港臥底電影四十多年發展軌跡。當中最引人入勝之處，莫過於展覽以電影級製作重現了多個經典場景。

展場甚至還原了九十年代電影拍攝片場，讓你一嘗做導演或演員滋味。展覽還展出了珍貴電影道具、劇本手稿，並播放古天樂、徐克、麥兆輝等電影人獨家專訪，更有真實前臥底探員分享經歷，讓你深入了解主題。

名稱： 光影邊緣—香港電影的臥底世界

地點： 大館01座警察總部大樓複式展室

日期： 即日至2025年10月5日



莫臥兒王朝瑰寶——英國維多利亞與艾爾伯特博物館珍藏

如果你對古代文明情有獨鍾，那絕對不能錯過香港故宮文化博物館年度大展：「香港賽馬會呈獻系列：莫臥兒王朝瑰寶——英國維多利亞與艾爾伯特博物館珍藏」。這是香港首個全面展示莫臥兒王朝（1526–1857年）藝術的展覽，聯合英國維多利亞與艾爾伯特博物館（V&A），精選逾100件珍寶，包括繪畫、珠寶、兵器和紡織品。

「香港賽馬會呈獻系列：莫臥兒王朝瑰寶——英國維多利亞與艾爾伯特博物館珍藏」展品（香港故宮文化博物館）

展覽聚焦三位皇帝的黃金時代：阿克巴、賈漢吉爾和沙賈汗。他們不僅是統治者，更是藝術贊助人，將南亞、中國、伊朗和歐洲藝術元素融會貫通，創造出兼容並蓄宮廷風格。你會看到鑲滿紅寶石和祖母綠的匕首、雕工細膩的白玉酒杯，能夠看到輝煌王朝文化氣度。

「香港賽馬會呈獻系列：莫臥兒王朝瑰寶——英國維多利亞與艾爾伯特博物館珍藏」展品（香港故宮文化博物館）

展覽一大亮點，是以沉浸式數碼媒體展示世界七大奇蹟之一泰姬陵。 這座由沙賈汗為愛妻而建的陵墓，背後有著怎樣動人的愛情故事？此外，展覽還特別邀請了香港建築師蕭國健創作壁畫，巧妙地將莫臥兒與香港建築元素融合，讓這場展覽更添本地色彩。

名稱： 香港賽馬會呈獻系列：莫臥兒王朝瑰寶——英國維多利亞與艾爾伯特博物館珍藏地點： 香港故宮文化博物館展廳8

日期： 即日至 2026年2月23日



花鳥金語：Golden Whispers

海港城美術館深沢尚宏個展《花鳥金語：Golden Whispers》是其香港首展，呈現他二十多幅新作，將傳統金箔工藝與現代設計完美融合，重塑了日本古典花鳥繪。

深沢尚宏擅長將金箔工藝融入畫作，其筆下鳥兒頭戴花冠，身披華麗紋樣，在金色背景下，既古典又充滿現代感。展覽中最矚目的，是一幅長逾2.3米巨作《Bird and Lotus》，藝術家運用多層次金箔疊加技術，讓畫面在光線下呈現流動的視覺效果，極盡奢華。

《花鳥金語：Golden Whispers》（海港城）

除了欣賞畫作，展覽還有一個特別亮點，就是由東京老牌玩具廠OBITSU與金澤百年金箔品牌「箔座」聯手打造的限量金箔Kewpie®娃娃。這些娃娃由工匠手工貼上純金金箔，不僅可愛，更添幾分貴氣，部分收益將用作支援能登半島地震災區的傳統工藝傳承者，讓作品多了一份溫暖。

名稱： 深沢尚宏個人作品展《花鳥金語：Golden Whispers》

地點： 海港城美術館

日期： 即日至2025年9月7日



她的士多

晾衣繩、摺檯、塑膠凳、波子棋、不倒翁……這些充滿八、九十年代香港氣息的日常小物，竟然可以變成一場藝術展覽？本地藝術家Peep與時裝品牌HER第三度聯手，在JPS畫廊打造了一個名為「她的士多」的空間。

整個展覽以懸掛的晾衣繩貫穿，上面掛著HER時裝，重現了昔日唐樓「萬國旗」經典景象。展場內擺放著摺檯和粉紅色膠凳，上面陳列著Peep與HER的聯乘作品，例如將傳統「魚蝦蟹」賭具變成藝術品，充滿玩味。Peep將自己童年回憶融入創作，親手繪製港式洗衣店招牌，並修復了大量復古玩具，將香港獨有「亂中有序」美學發揮得淋漓盡致。

名稱： 「她的士多」

地點： JPS畫廊（中環士丹頓街）

日期： 2025年8月8日 至 9月4日



NuDD「Art Alive」

最後推薦的NuDD「Art Alive」以人體寫生為主題。這個題材在許多人眼中或許帶點神秘甚至禁忌色彩，但本地藝術社群「Art Alive」主辦的「人體寫生主題展及小市集」，旨在打破這種刻板印象，帶領公眾以純粹的藝術視角，探索人體曲線與情感之美。

展覽匯集了畫家、攝影師、插畫師等不同背景創作者，作品涵蓋速寫、油畫、攝影、拼貼等多種媒介。更特別的是，展覽同場設有小型藝術市集，讓你有機會與藝術家面對面交流，聽他們分享創作背後故事與靈感。

名稱： Art Alive 人體寫生主題展及小市集

地點： NuDD（土瓜灣美華工業中心）

日期： 2025年8月23日

