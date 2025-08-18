GD展覽香港站全攻略！獨家雙面LED走廊、4.4米巨型雛菊亮點一文看

【展覽/K-pop】G-DRAGON（GD）早前時隔八年重返香港開唱，讓無數粉絲意猶未盡。好消息是，這股熱潮將以另一種形式延續。繼首爾、東京及台北站大受歡迎後，《G-DRAGON MEDIA EXHIBITION : Übermensch》全球巡迴展覽香港站，現已正式登陸尖沙咀海港城。



《G-DRAGON MEDIA EXHIBITION : Übermensch》海報（SEEIN 觀界）

本次展覽佔地廣達15,000呎，以GD第三張概念專輯《Übermensch》（德語意指「超人」）為核心，帶領觀眾深入探索權志龍龐大且細膩創作世界。無論展覽設計、視覺呈現或互動流程，均由韓國原班團隊親自操刀，更設有全球獨家展區，絕對值得一訪。

展期只有短短24天，粉絲們絕對不容錯過！現在就為大家送上觀展全攻略，深入拆解六大展區亮點，以及必到免費打卡熱點。

六大展區逐個看

這次《Übermensch》同名藝術展，是GD專輯精神的延伸。展覽主場地設於海洋中心四樓「MEDIA TECH ZONE」，劃分為六大主題區域，逐步帶你走進GD創作宇宙。

展覽從薄荷綠色接待區開始，一踏進去便被GD標誌性符號雛菊所包圍。雛菊象徵著自由、純粹與再生，此區除了有超過2米高巨型雛菊裝置，更有1:1比例的G-DRAGON全息投影（Hologram）現身向你打招呼，儀式感滿滿。

《G-DRAGON MEDIA EXHIBITION : Übermensch》展覽現場（SEEIN 觀界）

走過紅地氈，第二個區域就展出了曾在《TOO BAD》及《DRAMA》MV中出現的泰迪熊和印章等經典道具。展覽內有多塊高解析度的 LED 螢幕，播放著 G-DRAGON 專輯「Übermensch」中的 2 首 MV，每天隨機播一首，讓觀眾們每次欣賞均有新鮮感。

第三區則完美重現《POWER》MV拍攝場景，細節到位，讓觀眾猶如置身MV之中，親身感受音樂與空間的融合。

展覽重頭戲之一，便是可以與GD零距離接觸的VR劇院。戴上VR眼鏡後，觀眾將在可容納50人的VR大劇院中，欣賞專為VR打造的《TAKE ME》沉浸式舞台。透過360度全景視覺與多聲道環迴音響，體驗到與G-DRAGON一對一演出，他每個動作、眼神甚至呼吸都近在咫尺，保證讓粉絲臉紅心跳。

《G-DRAGON MEDIA EXHIBITION : Übermensch》展覽現場（SEEIN 觀界）

其後便是以《DRAMA》為靈感的區域，除了播放著MV，更實體展示了MV中放置在GD身上「發條裝置」。牆上特別寫上中文歌詞「你總是問我愛你，愛得有多深」，讓觀眾對《Übermensch》專輯概念產生更深刻共鳴。

香港獨家雙面LED沉浸式走廊

《G-DRAGON MEDIA EXHIBITION : Übermensch》展覽現場（SEEIN 觀界）

《G-DRAGON MEDIA EXHIBITION : Übermensch》展覽現場（SEEIN 觀界）

有別於東京及台北站投影技術，香港站特別打造了一條佔地1,000呎的雙面LED沉浸式走廊，是全球獨家。當觀眾走進長廊，兩側LED屏幕會同步播放G-DRAGON創作理念影像與聲音檔案，配合環迴音效，讓你彷彿直接走進GD腦海，窺探他從想像到實踐的完整創作歷程。

《G-DRAGON MEDIA EXHIBITION : Übermensch》免費展區「Daisy Garden」（SEEIN 觀界）

即使沒有購票入場，也絕不能錯過免費展區「Daisy Garden」。一座高達4.4米巨型白色雛菊裝置矗立，視覺效果極為震撼，是所有人都必須朝聖的打卡熱點。

5G全息投影與「虛擬GD」互動

《G-DRAGON MEDIA EXHIBITION : Übermensch》展覽現場（SEEIN 觀界）

逛展覽怎能空手而回？MD ZONE內有27款由韓國直送的限定商品，從POWER BALL CAP（$558）、官方手燈（$540）、T恤（$518-$628）、衛衣（$988）到戒指（$918）等應有盡有。

《G-DRAGON MEDIA EXHIBITION : Übermensch》展覽現場（SEEIN 觀界）

此外，香港站更推出兩款限量1,880份套票，除了包含門票，還有豐富周邊商品，以及終極福利「G-DRAGON全息影像拍攝券」。只要購買「HONG KONG POWER PACKAGE」套票或在MD區消費滿額，即可到「Photo Reward Zone」與G-DRAGON1:1虛擬影像進行互動，一同拍攝動態影片，留下獨一無二專屬回憶。互動過程中，GD會跟你打招呼，甚至一起做出心心手勢，足以讓粉絲回味無窮。

【展覽詳情】

名稱：G-DRAGON MEDIA EXHIBITION : Übermensch

地點：海港城海洋中心四樓及港威商場大堂（收費區）及海港城港威商場大堂 I (免費區）

日期：即日至2025年9月7日

