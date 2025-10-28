捷克藝術巨擘慕夏原作展覽　深圳南博欣賞新藝術運動時代珍品

117件/組時代珍品，走進歐洲新藝術的浪潮。44幅阿爾豐斯·慕夏（Alphonse Mucha，阿爾豐斯·穆夏）原作，重返19世紀，感受筆尖的黃金時代。



慕夏年度大展 南山博物館開展

8月6日，南山博物館《阿爾豐斯·慕夏——新藝術運動與1900年巴黎世界博覽會》正式開展。

本次展覽攜手捷克共和國三大頂尖藝術機構——布拉格國立美術館、布拉格市藝術博物館及西波西米亞比爾森美術館，系統性展示了新藝術運動代表人物阿爾豐斯·慕夏的珍貴作品。

《阿爾豐斯·慕夏——新藝術運動與1900年巴黎世界博覽會》展內效果。（ShenzhenLOOK提供）

ps：近期展覽人流量較大，建議錯峰觀展，體驗更佳~



5大單元，117件展品，44幅慕夏原作

展覽精選117件/組展品，涵蓋油畫、版畫、黑白照片、傢俱等珍品，其中有44幅慕夏原作，從商業海報到民族史詩，展覽以五大主題篇章，完整勾勒出這位新藝術運動大師的創作軌跡。

那些優雅的曲線背後，不僅是百年前的美學革命，更是一個藝術家對永恆之美的執着追尋。

阿爾豐斯·慕夏——新藝術運動的巔峰人物

展覽主題的新藝術運動，源自19世紀歐美掀起的一場影響深遠的「裝飾藝術」風潮。這場運動從1890年代到1910年代，風靡全球，不僅打破了傳統藝術的桎梏，也將藝術之美注入建築、傢俱、裝飾等日常生活的方方面面。

而在這場藝術變革中，阿爾豐斯·慕夏以其非凡的創造力成為時代的巔峰人物。他獨創的藝術語言讓商業海報煥發新生，也讓他成為了新藝術運動最具代表性的藝術大師。百年後的今天，他的藝術風格與繪畫技藝仍在藝術史中迴響不絕。

現場不可錯過的經典作品

1. 《吉斯蒙達》：一張改變人生的海報改變，藝術生涯的轉折點

尚未成名前，年輕的慕夏曾在巴黎艱難度日，靠為書刊畫插畫勉強維生。命運的轉折發生在1894年：慕夏意外獲得為法國著名女演員莎拉·伯恩哈特新劇《吉斯蒙達》創造宣傳海報的機會。

穿着租來的燕尾服，慕夏在劇院被莎拉的表演深深震撼。他靈感迸發，將劇中高潮場景轉化為海報——畫中莎拉飾演的拜占庭公主高貴憂鬱，繁複的裝飾紋樣與流暢線條完美融合。這幅《吉斯蒙達》很快火遍了巴黎的大街小巷，自此慕夏也開啟他的成名之路。

《茶花女》是慕夏為莎拉創作的另一戲劇海報，也是新藝術運動最具代表性的傑作之一，身着白袍、頭戴茶花的莎拉佔據中心位置，她的姿態端莊而憂鬱，整個畫面精美繁複。

2. 《默茲啤酒》《JOB香煙廣告》：成名後，商業廣告的邀約紛至沓來

在藝術界嶄露頭角後，慕夏也迅速成為巴黎炙手可熱的設計師之一，各類商業廣告邀約紛至沓來。

默茲啤酒的廣告中，慕夏把啤酒杯畫得像水晶般剔透，泡沫的質感幾乎要溢出畫框；經典的JOB牌香煙海報裏，女子手持香煙的慵懶姿態與背景繁複的裝飾紋樣相得益彰，也將產品的優雅格調淋漓盡顯。在這些極具個人風格的創新中，慕夏讓海報不再只是宣傳品，而成為了值得珍藏的藝術創作。

3. 《水果》《花卉》：標志元素「女性形象的浪漫塑造」

在慕夏極具辨識度的藝術語言中，最令人着迷的是他對女性形象的塑造。他筆下的女性總是散發着優雅迷人的氣質，或端莊嫺靜，或嫵媚動人，配合以繁複精美的裝飾元素，共同構成令人過目難忘的視覺盛宴。

現場展出了他的經典石版畫《水果》與《花卉》，體現了慕夏對自然元素的獨特詮釋——將植物形態轉化為優雅流暢的曲線，女性形象與花卉圖案和諧共生，形成極具辨識度的「慕夏風格」。

慕夏為《羽毛》雜誌設計的年曆，也是他最具有商業轟動性的裝飾版畫作品之一。畫中頭戴拜占庭珠寶的少女側身凝視，慕夏以細膩的植物紋樣與日月星辰的隱喻，將天文曆法轉化為極致唯美的裝飾藝術。

這幅作品被數十家公司爭相採用，成為19世紀末巴黎最受歡迎的視覺符號之一。

4. 《奧地利館宣傳海報》：跨界合作，參與了世博會的多項重要設計

1900年，有史以來規模最大、最成功的世界博覽會在巴黎舉辦。作為在全球藝術界舉足輕重的人物，慕夏也參與了這次博覽會的大量展覽和項目。

現場展出了他創作的奧地利館宣傳海報：畫面中，女子頭部後面是一隻高度風格化的雙頭鷹嵌在秘夏最具代表性的圓上，象徵者奧的帝國。背景中一個模糊的人物揭開了這個女子的面紗。此外，慕夏還受到波斯尼亞和黑窶哥維那展館的委託，設計了該館的壁畫。

5. 《斯拉夫史詩》：歸鄉史詩，慕夏的斯拉夫情懷

1910年，功成名就的慕夏毅然放下商業繪畫事業，回到故鄉捷克。這或許源於他渴望創作更具思想深度的藝術作品，實現真正的藝術追求。

+ 1

懷着對故土的深情，慕夏將十幾年的時間投身《斯拉夫史詩》的創作，也為布拉格市政廳的市長大廳創作了以「斯拉夫大團結」為主題的天頂壁畫。從神話傳說到歷史瞬間，二十幅飽含深情的畫作不僅成就了慕夏藝術生涯的巔峰，也是斯拉夫民族的精神豐碑。

現場更多體驗👇👇👇

+ 5

同期展出 · 其他新藝術運動藝術家的作品

現場不僅展出了慕夏的代表作，還呈現了同時期其他新藝術運動藝術家的精彩作品，共同勾勒出19世紀末至20世紀初歐洲藝術變革的全景。

新藝術運動風格中細長線條所具有的可塑性和柔和造型，也在19世紀的加工工藝中被展現得淋漓盡致，現場呈現了燈飾、陶瓷、以及玻璃等各類作品，一覽百年前的夢幻美學。

沉浸式體驗

現場還設置了多媒體視頻，於展廳內同步播放，演繹作品背後的創作故事或動態藝術效果，讓大家更能沉浸式體驗作品的魅力。

展內多媒體視頻。（ShenzhenLOOK提供）

寫在最後：這些漂洋過海而來的藝術瑰寶，不僅記錄了慕夏個人的創作軌跡，更凝固了那個充滿變革與希望的年代，讓今天的我們得以穿越時空，觸摸那個藝術與生活、傳統與創新激烈碰撞的黃金年代。

《阿爾豐斯·穆夏——新藝術運動與1900年巴黎世界博覽會》

展期：2025/08/06-11/09

開放時間：逢周一閉館、周二至周日 10:00-18:00 (17:30停止入館)、周六晚上 18:00-21:00 (20:30停止入館)

定點講解：每個開館日上午10:50

地址：深圳市南山區南山博物館一層一號展廳

票價：免費，無需預約



TIPS：在南山博物館1樓服務枱，可領取慕夏展覽宣傳冊，每日限量，先到先得

