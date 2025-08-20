Jennie巴黎一吻竟成塗鴉墻消失原因？認識法國街頭藝術家Levalet

韓國天團BLACKPINK成員Jennie向來是潮流指標，然而她近日在Instagram上的一張照片，卻意外成為一幅藝術品消失的原因。



Jennie在法國街頭藝術家Levalet旁合影（@jennierubyjane/IG）

畫面中，身處巴黎街頭的Jennie嘟起嘴，俏皮地與牆上塗鴉中男子借位親吻，瞬間讓該地點成為全球粉絲蜂擁而至的「打卡聖地」。然而，正當眾人爭相模仿拍攝「Jennie同款」時，卻赫然發現這幅塗鴉已被移除。原來這件作品出自法國街頭藝術家Levalet之手，那麼他究竟是誰？

遊走城市的「場景魔術師」

Levalet本名Charles Leval，1988年出生於法國。（Levalet官網）

Levalet本名Charles Leval，1988年出生於法國。他童年在加勒比海瓜德羅普島度過，那裡的藝術環境，深深影響了他日後創作觀念。回到歐洲後，他在斯特拉斯堡攻讀視覺藝術，最終選擇巴黎作為他創作與生活的基地。

與Banksy、Blek le Rat等使用模板噴漆（Stencil）的街頭藝術家不同，Levalet創作方式更為「古典」且細膩。他堅持以墨水在畫紙上手繪出與真人等大黑白人物，再將其「貼」到城市牆壁、門廊或各種意想不到的角落。這種被稱為「Paste-up」（小麥糊黏貼）的技法，讓他每一件作品都帶有獨一無二筆觸與溫度。

Levalet作品（Levalet官網）

Levalet曾說：「街道成為了我必須入侵的創作空間。」他動工前會仔細勘查場地，精確測量尺寸，確保筆下人物能與周遭環境完美融合。他尤其擅長利用建築本身缺陷或特徵，「借力使力」創造出荒誕又引人發噱的場景。例如，一個公牛頭造型的噴泉，在他手中搖身一變，成為神話中被囚禁的牛頭怪米諾陶。

這些作品巧妙之處在於，它們不僅是平面圖像，而是與三維空間深度結合裝置藝術。Levalet讓畫中人「走進」現實，這種視覺上的錯覺與幽默感，讓都市人不禁停下腳步會心一笑，為平淡日常注入一絲驚喜。

不只幽默，更有深度

Levalet最著名系列之一是從2019年開始的《Odyssée》（奧德賽），主角是一位身穿間條衫的男子，其形象與Levalet本人有幾分相似。在這個系列中，主角穿越巴黎街頭，展開一場史詩般冒險，途中會遇到各種奇怪角色，比如巨大的喵咪，或是沒有頭的西裝人。

Levalet解釋，這系列靈感源自荷馬史詩，但他將其轉化為一則當代寓言。主角既是踏上漫長歸途的英雄「尤利西斯」（Ulysses），也可以是代表任何人的「無名氏」（Nobody），邀請觀眾在其中投射自己的故事。

Levalet作品（Levalet官網）

其創作亦能駕馭更深沉題材，2017年，他受邀於德國弗爾克林根鋼鐵廠（Völklinger Hütte）進行創作，這是聯合國教科文組織世界文化遺產地，充滿厚重工業歷史。他以佛洛伊德精神分析理論為名，創作了《被壓抑者的回歸》（Le retour du refoulé）。畫面中，一群烏鴉縈繞著一個無實體的工人身影，象徵被壓抑的創傷與記憶，猛然回歸到意識之中。

Levalet作品（Levalet官網）

此外，他亦曾為紀念文學巨匠普魯斯特（Marcel Proust）的音樂節創作，將街頭藝術與經典文學巧妙連結。從這些作品可見，Levalet的創作不僅限於街頭輕鬆幽默，更能承載豐富文化與思想厚度。

回到Jennie「親吻照」事件，作品被移除原因眾說紛紜，普遍推測是Jennie巨星效應帶來了過量人潮，對當地交通與居民造成困擾，最終相關單位只好將其清除。事件讓不少粉絲心碎，不過另一個角度看，Levalet作品本來就為特定地點而生，注定是短暫的；也突出了街頭藝術最迷人、也最殘酷的無常本質。