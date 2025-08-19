鬼滅無限城｜我妻善逸「型到核爆」！3段感情戲才是重點｜何故

《劇場版鬼滅之刃無限城篇第一章猗窩座再襲》（以下簡稱《猗窩座再襲》），以令人嘆為觀止的美學、氣勢磅礡的配樂、結合賺人熱淚的劇情，成就現象級的日本動畫電影，展視日本創意文化的軟實力！



（《鬼滅之刃無限城篇》海報）

《劇場版鬼滅之刃無限城篇》改編自吾峠呼世晴的漫畫系列《鬼滅之刃》，故事承接電視動畫系列第四季《柱訓練篇》，是這個系列繼2020年10月上映的《劇場版鬼滅之刃無限列車篇》後的第二套動畫電影，由ufotable負責製作和編劇，前作導演外崎春雄執導，ufotable社長近藤光擔任總導演，分為三章上映，第一章《猗窩座再襲》於2025年7月18日在日本上映，8月14日在香港上映，首日錄得超過680萬港元票房，暫列2025年香港開畫票房冠軍電影.

(《鬼滅之刃無限城篇》劇照）

劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲

《猗窩座再襲》共有三場大戰，分別是「蟲柱」胡蝶忍對「上弦之貳」童磨、我妻善逸對師兄「上弦之陸」獪岳、以及重頭戲主角竈門炭治郎和「水柱」富岡義勇對猗窩座/狛治。這三場不同屬性和類型的戰鬥，對於熟悉漫畫內容的觀眾，雖然早已知道過程戰果，但在大銀幕上觀看，特別是IMAX版，絕對是場面震撼、賞心悅目、扣人心弦、精彩絕倫！

《猗窩座再襲》片長155分鐘，忠於原著同時，也加入了不少新劇情，讓所有角色都得以登場，各界粉絲都會好滿足，但正因為角色繁多，多線發展，而且一再於戰鬥時插入不同角色的回憶片段，大大影響了流暢度，相比一條主線、劇情緊湊的《無限列車篇》，本片略嫌不夠爽快，是有一點「冷場」。然而，如果換個欣賞角度，將本片解構為三段感情故事，分別是前任「花柱」胡蝶香奈惠和「蟲柱」胡蝶忍的「姐妹情深」、我妻善逸和獪岳的「兄弟情仇」以及狛治和戀雪的「浪漫愛情」，戰鬥場面只是「透氣位」，重點是「動之以情，曉之、以理」，這樣或許可以解釋《鬼滅之刃》為何大受歡迎，為何得以從云云集英社漫畫週刊《少年JUMP》連載的作品中脫穎而出，也引證了日本動漫為何能夠席捲全球，坐在我旁邊兩位講普通話的年輕女觀眾，因為猗窩座哭得一塌糊塗，完全忘記了他是如何殺害我們尊重的「炎柱」煉獄杏壽郎……

《鬼滅之刃劇場版 無限城篇》劇照

《猗窩座再襲》其實命名為《猗窩座愛回家》更合適，雖然是以猗窩座作為焦點，他所佔的篇幅也是最長，但個人認為本片最突出的乃是我妻善逸！他簡直型到核爆！兩師兄弟「雷之呼吸」對決，究極的視覺效果，加上配樂與音效的完美結合，成功牽動觀眾的情緒，《鬼滅之刃》動畫得以讓漫畫昇華，除了ufotable全員燃燒靈魂的作畫，梶浦由記和椎名豪的神級配樂，足以畫龍點睛，厥功甚偉！

《鬼滅之刃劇場版 無限城篇》劇照

《猗窩座再襲》不少配角比主角更搶鏡，作為搞笑擔當的村田先生，不只有機會大顯身手，也成功舒緩了緊張氣氛，他使出「經費不足低配版水之呼吸」，是其中一個有趣笑位！我妻善逸及獪岳的師傅前「鳴柱」桑島慈悟郎、猗窩座的恩師兼岳父慶藏、悠木碧配音的小當家產屋敷輝利哉等，都令人留下深刻印象。

《鬼滅之刃無限城篇》總票房已突破3050萬港元，總入場人次達297,255人！（資料圖片）

《猗窩座再襲》在內地上映無期，不少講普通話的觀眾特別前來香港先睹為快，我觀看8月15日下午三時五十五分在尖沙咀英皇戲院的IMAX場，至少三成觀眾講普通話，很多更cosplay了故事裡的角色，而在正式放映後不久，就聽到有前排觀眾大叫「唔好偷拍盜錄！犯法啊！」過了一會，他再以普遍話重覆「不要偷拍盜錄！違法的！」建議發行商及戲院的負責人，參考台灣，作出合適的「超前部署」。（專欄「何故火鍋館」每星期刊出，標題由編輯撰寫。本文不代表藝文格物立場。）

作者簡介︱何故，內向、憂鬱而文靜的作家，已推出超過 20 本小說。從電影和打邊爐領悟人生道理。

