讓死亡不再令人畏懼 《生前死後：解開身後事的迷思》｜開卷樂

人生難免經歷生老病死，你曾否因為對死亡感到陌生而產生畏懼？《生前死後：解開身後事的迷思》由劉銳業、梁梓敦、鄺汝溡、黃錦妍、梁樂燊合著，詳細介紹了生前規劃、身後事的處理流程、香港喪禮儀式、殯葬忌諱及迷思、綠色殯葬、哀傷輔導、香港生死教育活動，及真實殯儀個案分享，是一本滿載誠意的殯儀工具書。

文：香港電台開卷樂｜原題：了解死亡，讓死亡不再令人畏懼 —─《生前死後：解開身後事的迷思》



《生前死後：解開身後事的迷思》（資料圖片）

香港電台文教組節目《開卷樂》逢週六晚上8時30分至9時，港台第二台播出。節目重溫 : https://podcast.rthk.hk/podcast/item.php?pid=541



《生前死後》概要 ── 生死三部曲

《生前死後：解開身後事的迷思》是劉銳業繼《方生方死：被遺忘的專業》及《身後事：香港殯葬文化探尋》後的第三部作品。

紅磡萬國殯儀館設有3個大禮堂及17個靈寢室。（黃永俊攝）

《方生方死》在二零二三年出版，為大眾講解遺體運送的操作，特別談及新冠疫情下香港的殯儀業，也探討綠色殯葬、遺體積存、生死教育等議題；事隔一年出版的《身後事》，透過書寫自然及非自然死亡後的遺體處理工作，提高大眾對「身後事」的了解。

劉銳業指出《身後事》關於死後安排，而《生前死後》則是講解生前該如何規劃自己的遺體處理，是《身後事》的延續：「這就像是一本工具書，向大眾講述生前如何安排自己的遺體或器官捐贈，甚至是立遺囑、財產分配的安排，當中都有所涉獵。」除此以外，本書還加入了「哀傷輔導」的章節，望為突然失去至親的家屬提供情緒支援。

為甚麼要生前規劃？

屯門曾咀紀念花園最近增設幾項設施，提升綠色殯葬服務和用戶體驗。（鄭子峰攝）

死亡不知何時降臨，但它卻是人生中必然發生的事。面對未知，我們只有在生前為自己好好規劃，以免留下遺憾。劉銳業提到向家人好好表達自己死後的意願非常重要：「許多器官捐贈個案失敗，是因為往生者沒有向家屬表明意願，而家屬受傳統華人文化觀念影響，令往生者無法如願以償。」

死亡對傳統華人社會是忌諱，面對朝夕相見的家人也難以啟齒。事實上，香港有不少機構，例如：聖雅各福群會會提供生死教育，協助市民在生前表達意願，規劃死後的殯葬安排。此外，食物環境衞生署亦推出綠色殯葬登記名冊，為市民提供一個向家人傳遞意願的途徑。

破解殯葬儀式的迷思

破地獄儀式中，喃嘸師傅會口含清水噴向火盆，隨即躍起越過翻騰的火舌，稱為「跳油鑊」，寓意帶領亡者脫離地獄火海，走向輪迴之路。

本港不少殯葬儀式也是約定俗成，市民對當中的習俗有着大大小小的誤解。譬如部份人以為破地獄是道教葬禮法事必不可缺的儀式之一，然而劉博士指出英年早逝或是枉死的先人，才需要這個儀式。此外，許多人認為「門前報喪燭」的傳統習俗是為了給往生者指路回家，劉博士指這只是一個告訴鄰居「此家在服喪」的訊號而已。以往人們會在喪禮中用白幔和白蠟燭，如今為了避免火災，已逐漸減少使用白蠟燭。

隨着時代轉變，考慮綠色殯葬的人數也在逐步上升，但仍有部分市民對綠色殯葬存在誤解。劉博士澄清綠色殯葬是讓往生者回歸自然的一種方式，使家屬能於自然景象中體現先人的存在。儀式簡約卻蘊含深遠的意義，值得大家深入了解。

積極推行生死教育

屯門曾咀紀念花園最近增設幾項設施，提升綠色殯葬服務和用戶體驗。（鄭子峰攝）

「生死教育的目的，是讓人明白生命的意義，珍惜生命及與家人相處的時光，活在當下。同時消除人們對死亡的不安和不解。」劉博士認為應將「生命教育」列為重點價值觀教學之一，例如讓大專院校學生體驗殯葬行業，令他們了解喪葬並非只有單一的傳統儀式，並認識與綠色殯葬、殯儀基金的相關政策等事宜。

《生前死後》裏收錄了許多真實個案，每一個生命故事都引人深思。生死有時，讓我們把握生命的期限，珍惜光陰，活出精彩。