專訪｜摯友眼中的韓國「漫畫之神」：金政基真的是「人間打印機」

【專訪/展覽】為紀念已故韓國「漫畫之神」金政基（Kim Jung Gi），全球首個最全面回顧展《金政基︰無盡線條之旅》近日登陸香港藝術中心。



展覽匯聚超過二百件珍貴原稿與跨界合作項目，從他早期隨性塗鴉到後期技驚四座巨幅畫作，完整呈現這位傳奇藝術家的創作宇宙。



金政基作品（香港藝術中心）

《金政基︰無盡線條之旅》展覽現場（香港藝術中心）

而將這趟旅程親自帶來香港的，正是本次展覽的策展人金鉉辰（Hyunjin Kim）。他不止是這次展覽的策展人，亦是是與金政基並肩作戰的事業夥伴、Superani品牌的創辦人；同時是守護其藝術遺產的金政基美術館館長。

更重要的，金鉉辰是與他相識二十載、情同手足的摯友。要理解這位被譽為「人間打印機」的藝術家，或許沒有人比金鉉辰更有資格發言。

讓人決定封筆的驚人才華

2001年的某一天，本身也是一位畫家的金鉉辰，為了親眼驗證傳聞中「那個很會畫畫的人」是否名副其實，去見了金政基。「我心目中的藝術家，應該是留著長髮、充滿個性的，但他完全不是。」當時金政基剛剛退役，皮膚很黑，留著很短的頭髮，金鉉辰打趣道：「第一次見到他，說實話，我覺得很醜。」

金政基（香港藝術中心）

然而，當金政基在他面前坐下，拿起筆時，金鉉辰的世界觀便被徹底顛覆。「我本來以為自己是世界上畫畫最厲害的人，但看到他的那一刻，我腦中只有一個想法：『他是神』。從那天起，我就決定不再畫畫了。」

金政基作品（香港藝術中心）

這份震撼，很快轉化為一種使命感。「那感覺就像你吃到了一生中最好吃的東西，你會迫不及待地想跟全世界分享。」於是，他毅然放下自己的畫筆，轉而成為金政基的推手，創立Superani，決心要將這位「神」的才華，展示給全世界看。

不介意「人間打印機」稱號

金政基作品（香港藝術中心）

金政基最廣為人知的稱號，是「人間打印機」，讚譽他無需草稿、僅憑記憶就能繪製出驚人複雜畫面的能力。金鉉辰表示他本人完全不介意這個稱號：「他覺得這證明了他的實力。你叫他畫什麼，他就像打印機一樣能立刻『印』出來。」

金政基作品（香港藝術中心）

接著，他說出近乎都市傳說的口吻說出一個巧合之處：「說來有趣，在金老師過世僅僅三天後，模仿他畫風的AI繪圖模型就爆炸性地出現了。這讓全球的藝術家都非常憤怒。」他說：「所以我們常常開玩笑說，這世界是故意讓金老師先離開，然後才敢讓AI出現的。因為所有人都知道，如果他還在，他一定會贏過AI。」

在金鉉辰眼中，這份自信並非空穴來風。「他本人完全不在乎AI，因為他有絕對的自信。」金政基的強大，可能更是在於一種無法被程序複製的生命力。

畫作沒有太多預設計劃

這次《金政基︰無盡線條之旅》是其全球首個最全面的回顧展，當被問及哪一件是展覽亮點時，金鉉辰給出的答案是入口處懸掛的《太陽與月亮》。

金政基作品《太陽與月亮》（香港藝術中心）

「金老師大部分的作品，都是出於純粹的熱愛與即興，沒有太多預設計劃，但《太陽與月亮》不一樣。」他解釋道，「這幅畫有著非常豐富的情感和故事性，裡面投射了很多他自己的故事。」

金政基作品（香港藝術中心）

這個規模的展覽策劃並非易事：「就像打開他電腦裡所有的檔案，從最舊到最新的逐一檢視。最困難的是，有些作品的原稿已經賣出，我們需要盡力去世界各地的藏家手上追查和借展。」其中，一批從未公開過的馬來西亞檳城時期原稿，首次在香港亮相。「雖然畫的是馬來西亞，但那裡有很多華人，作品中充滿了中華文化的元素，我相信香港的觀眾能找到共鳴。」

金政基作品《SPYGAME 2》（香港藝術中心）

而對於香港粉絲而言，最大的驚喜就可能是展出了金政基的未完成遺作，也就是以香港為背景的漫畫《SPYGAME 2》。

一個想為世界帶來歡樂的「喜劇演員」

金政基（香港藝術中心）

當世人驚嘆於他精妙作品時，生活中的金政基又是怎樣的？「他完全是一個Comedian（喜劇演員）。」金鉉辰笑著回答。「他是一個非常有趣的人，生活中必須要有好玩的事情發生，也總想著為別人的生活帶來歡樂。跟他在一起，你永遠都會在笑。」

他最喜歡畫的主題，並非科幻或戰爭，而是街角的咖啡店、路過的行人、周遭發生的瑣碎小事。他像海綿一樣吸收著生活的一切，再用畫筆將其轉化。這種對生活的熱愛，也體現在他與各大品牌的跨界合作上，從Adidas聯名球鞋、專輯封面，到為已故漫威之父史丹·李（Stan Lee）的最後一個文字故事繪製插畫，金政基的線條早已超越紙張，成為流行文化中一個無可取代的元素。

《金政基︰無盡線條之旅》展覽現場（香港藝術中心）

訪問的最後，我們問金鉉辰，他最希望大家記住一個怎樣的金政基？他沉思片刻後說：「我希望大家記得，金老師並不是那種很嚴肅、想透過畫作去伸張正義或改變世界的藝術家。他不是那樣的人。」

金政基（官網圖片）

「他純粹是一個非常、非常喜歡畫畫，並且想將這份單純的快樂分享和傳遞出去的人。很多人看到他的影片後，都會重新燃起『啊，我也想畫畫』的衝動。這就是他最想做的事。」

【展覽詳情】

名稱：金政基︰無盡線條之旅

地點：香港藝術中心包氏畫廊

日期：即日至8月31日

