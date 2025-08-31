《大狀王》得獎舞台設計深度解析！專訪幕後團隊揭秘留白美學

【訪問】香港原創音樂劇《大狀王》橫掃本地及內地超過20個戲劇獎項，有「香港原創音樂劇巔峰之作」美譽，北上巡演更是一票難求，最近劇目終於迎來第三輪公演。



如果你現場看過《大狀王》，大概很難忘記其舞台設計。一個看似平平無奇的「公堂」，時而旋轉，時而分裂，瞬間是人間，轉眼到地府；上一秒是狀師府，下一秒已是懸崖峭壁。這個簡約而千變萬化的舞台，是如何煉成的？



左起：楊子欣（Yeung Tsz Yan）燈光設計、黃逸君（Jonathan Wong）舞台美學指導以及張正和（Bill Cheung）佈景設計（攝：梁嘉欣）

我們最近與舞台美學指導黃逸君、佈景設計張正和及燈光設計楊子欣對話，發現這個舞台設計的靈魂，大概根植於「留白」哲學中。

在傳統的「形」中注入留白

《大狀王》劇照（圖片來源：香港話劇團）

《大狀王》的故事背景設於清代，但創作團隊從一開始就沒有打算將舞台變得非常古典。「我們一直都想它有一種Modern（現代）的感覺，」負責整體視覺風格的黃逸君解釋道，「我們經常形容它不是一個傳統的中式。例如你見到服裝的顏色、桌子的顏色，它有中式的『形』，但同一時間你見到它沒有那些很繁複的細節。」

《大狀王》舞台以「留白」作為設計核心（攝：梁嘉欣）

這個風格的確立，與2019年的預演經驗密不可分。經過沉澱，團隊找到了最適合的平衡點，將過於前衛的元素收細，最終確立了「現代中式」的風格。而整個設計的核心，就是東方美學裡常常提到的「留白」。

「為什麼要留白？其中一樣是，如果做得太傳統、太寫實，可能就失去了新意。」燈光設計楊子欣補充。團隊的共識是，要用最簡約的元素，激發觀眾最大的想像。楊子欣強調：「留白是我們時時刻刻的提示，我們怎樣去抽空、簡化。」

偏斜旋轉軸心是「神來之筆」

《大狀王》劇照（圖片由西九文化區管理局提供）

《大狀王》舞台最核心的機關，莫過於那個由一個圓形和一個方形組成的雙層旋轉台。「劇中『輪迴』的概念，自然讓我們想到旋轉台。」黃逸君道出了設計的起點。但真正讓這個設計昇華的，是佈景設計張正和的一個提議：「不如將方形台的軸心移開一點，讓兩個旋轉台不同軸心。」

《大狀王》劇照（圖片由西九文化區管理局提供）

這個「神來之筆」的微調，打開了新世界的大門。「我們發現，它們可以一邊順時針轉，另一邊逆時針轉，玩法多到不得了。」黃逸君形容，僅靠速度和方向的變化，就巧妙地切割出公堂、陰陽兩界等三十多個場景，實現了無縫切換。這不僅是技術上的巧思，更蘊含著「天圓地方」的東方哲學。

《大狀王》劇照（圖片由西九文化區管理局提供）

舞台不再固定，而是充滿動態與變數。那麼觀眾看到的，就不僅是場景的切換，更是命運流轉、因果循環，以及角色在「天圓地方」宇宙中，無處可逃的掙扎與抉擇。

《大狀王》劇照（圖片由西九文化區管理局提供）

色調運用極為克制

而對於燈光設計，楊子欣同樣堅守著「留白」理念。在《大狀王》的舞台上，色調的運用極為克制而精準，幾乎可以概括為「青黛赤金」，有鬼魂阿細的青綠、現實世界的冷藍、反派的赤紅與象徵希望的金光。「我不算用很多顏色，但每種顏色都經過細緻控制。」

她解釋，燈光設計完全服務於音樂和故事節奏：「誰出場、焦點是誰，我就用光帶他出來。但其他人是否完全隱形？要看到多少？這些都需要精準調校，讓觀眾能舒服地跟隨故事。」

內地巡演考驗「三位一體」默契

《大狀王》劇照（圖片由西九文化區管理局提供）

要實現如此精密的舞台調度，依靠的是天衣無縫的團隊合作。「我們經常說團隊像『三位一體』，」黃逸君笑言，「大家都很清楚自己什麼時候該出手，什麼時候該退後，讓位給演員或音樂。」

張正和則坦言，雙旋轉台的做法在香港比較少見，幸好時間與資源充足：「我們在排練室裡就已經有旋轉台可以測試，可以準確到『去到多少秒、轉到多少度』，這些事一定要有時間才能做到。」

《大狀王》劇照（圖片由西九文化區管理局提供）

這種精準，就延伸到對不同演員組合的微調上，隨著梁仲恆、袁浩楊等新卡司的加入，舞台也隨之改變。「他們對戲的節奏，會影響我們打燈的時機和畫面的構成。」每一場演出，都是一次與演員的共同創作。

劇目在上海、北京一票難求，網上甚至出現「華語音樂劇之光」、「中國音樂劇T0」等讚譽，但掌聲背後是巨大的挑戰。「內地場地大很多，幾乎一半的燈光都要重新調整，」楊子欣說，「但我們偏偏不想做一個『簡約版』。既然所有設計都和劇情扣得那麼緊，我們就力求復刻每一個細節。」這份堅持，最終讓非粵語區的觀眾，也能跨越語言的隔閡，同步感受到這部香港原創作品中的力量。