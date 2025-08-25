經典桌遊《Guess Who?》推禿頭版？The Rock貝索斯挑戰你臉盲極限

【藝術/惡搞/桌遊/設計】如果你是桌遊愛好者，一定玩過或聽過經典的推理遊戲《Guess Who?》。



遊戲規則簡單不過：玩家輪流向對方提問，例如「你的角色有戴眼鏡嗎？」、「是金頭髮嗎？」等外貌相關問題，在一問一答之間，刪去不符特徵的角色，率先猜中對方神秘人物者勝。但如果，遊戲板上24個角色，全部變成光頭名人，那該怎麼玩？



《Guess Who? Bald Edition》（guesswho.baldedition/IG）

最近一款名為《Guess Who? Bald Edition》的改造版在網上掀起熱話，遊戲規則不變，但所有角色卡牌都被換成了荷里活的光頭名人。當你翻開遊戲板，迎面而來的是巨石強森（Dwayne Johnson）、雲迪素（Vin Diesel）、布斯韋利士（Bruce Willis）、貝索斯（Jeff Bezos）、柏德烈史釗活（Patrick Stewart）等一顆顆閃亮的頭顱，保證讓你陷入前所未有的苦戰。

《Guess Who? Bald Edition》全款（guesswho.baldedition/IG）

遊戲難度幾何級飆升

傳統《Guess Who?》的勝負關鍵，往往在於髮色、鬍子、帽子等明顯特徵，但在光頭版本中，這些簡單直接的問題統統失效，因為每個角色都是清一色的光頭。取而代之，玩家需要更細緻入微地觀察，必須仔細研究每顆光頭的形狀差異，譬如頭型究竟是圓是橢、有沒有招風耳、眉骨是否突出，甚至要注意痣的位置、疤痕的形狀，或是眼鏡框的款式。

《Guess Who? Bald Edition》需要玩家猜出光頭角色為何人（guesswho.baldedition/IG）

玩家不再是單純猜測，而是要對每一張臉進行仔細掃描和分析。遊戲過程中，分分鐘會出現「他的頭皮反光程度高嗎？」這類聽似荒謬的問題，而它們更有可能成為致勝關鍵。

這個版本的角色陣容相當夢幻，包括動作巨星巨石強森和雲迪素、《星空奇遇記》艦長柏德烈史釗活、亞馬遜創辦人貝索斯，以及《虎膽龍威》的布斯韋利士等等。每一顆光頭都有其獨特的「個性」，讓我們重新認識這些標誌性的面孔。

當外在特徵消失後，我們如何辨識彼此？

其實《Guess Who? Bald Edition》是法國藝術家Philippe Marcus為其在法國Grabels舉辦的藝術展《lendemain de cuite》（意指「宿醉之後」）而發起的一項藝術計畫。展覽主題圍繞著「宿醉」後那種模糊、不確定、世界被重塑的狀態。

策展人Philippe Marcus希望透過作品探討，當我們習以為常的認知被打破時，會如何看待事物。這款「光頭版」桌遊，正正抽去了角色最明顯的頭髮特徵，迫使玩家思考：當標籤被撕去，我們還剩下什麼？我們又該如何去定義和辨識一個人？

這也巧妙地回應了原版《Guess Who?》曾引發的爭議，原版遊戲在1979年由以色列設計師夫婦Ora和Theo Coster發明，多年來被批評角色設計缺乏多樣性，例如早期版本24個角色中只有5位女性，非白人角色更是稀少。而這個「光頭版」則以一種意想不到的方式，達成了某種形式的「平等」。

那麼要怎樣才能入手這款光頭版遊戲？原來創作者Philippe Marcus已在IG慷慨地公開了所有卡牌的PDF檔案，供玩家免費下載列印。根據指示，只需將PDF以A3格式、雙面列印在較厚的紙張上，再將卡牌剪下即可。卡牌尺寸更完美兼容80、90年代的復古版《Guess Who?》遊戲板。

《Guess Who? Bald Edition》（@CestchiantDino/X）

下次朋友聚會，不妨拿出這份惡搞版《Guess Who?》，看大家為了分辨巨石強森和雲迪素而絞盡腦汁。