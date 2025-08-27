「鬼王」潘紹聰再搞哈囉喂劇場　Dee、Candy首度合作入住猛鬼酒店

【舞台劇】每年萬聖節，「鬼王」潘紹聰的「恐怖在線」哈囉喂劇場，已成為一眾戲劇迷和尋求刺激者必看的年度盛事。繼2023年的《死鬼老婆》和去年的《一樓一會》均叫好叫座、場場爆滿後，今年「恐怖在線」將第三度獻上全新舞台劇《請勿打擾》，劇目在優先訂票階段火速售罄，主辦方最近宣布會加開五場以滿足觀眾需求。



舞台劇《請勿打擾》海報（資料圖片）

今年的演員陣容可謂星光熠熠，除了靈魂人物潘紹聰外，更找來人氣男團 ERROR 成員 Dee（何啟華），夥拍女團 COLLAR 成員 Candy（王家晴）擔綱男女主角。 再加上三度參演的實力派演員麥沛東，以及繼《死鬼老婆》後再度歸隊的梁嘉進，令人期待。

頹廢編劇入住猛鬼酒店

電影編劇阿細（由Dee飾演）（資料圖片）

故事圍繞一位近年事業不順的電影編劇阿細（由Dee飾演）展開， 為尋找一部靈異驚悚片的創作靈感，他毅然決定入住一間傳聞晚晚「熱鬧」的猛鬼酒店，希望深入虎穴就地取材。 他更大膽地在酒店內播放禁歌《夜夜痴纏》，豈料此舉沒有召喚來靈感，反而引來了一位身份神秘的待嫁新娘小清（由Candy飾演）。

身份神秘的待嫁新娘小清（由Candy飾演）（資料圖片）

這首歌在酒店長廊不斷迴盪，究竟能為阿細召喚靈感，還是引惹鬼魂？這位自稱「低敏」體質的編劇，最終能否順利完成令人心寒的鬼故劇本？入住這家酒店後，一切謎團自有分曉。

Dee × Candy首度合作

雖然阿Dee與Candy同屬一間公司，但這次是兩人首次正式合作。 除了兩位人氣偶像，連續第三年參演的麥沛東可謂「三朝元老」，而繼《死鬼老婆》後回歸的梁嘉進，則透露在劇中與Candy的角色有著微妙的關係，令人好奇。至於作為系列靈魂人物的「鬼王」潘紹聰，繼去年的假髮造型後，今年以一身粉藍色浴袍配浴帽的有趣造型示人。

作為系列靈魂人物的「鬼王」潘紹聰（資料圖片）

《請勿打擾》由朱栢謙及張志敏聯合執導，阮韻珊擔任編劇，幕後班底強勁。 劇目在優先訂票階段已爆滿，主辦方因應觀眾需求加開五場演出，想在萬聖節期間體驗一場集驚嚇與懸疑於一身的舞台劇，就要把握機會「登記入住」了。

【演出詳情】

名稱：《請勿打擾》

演出日期及時間：2025年10月24-26、28-31日 及 11月1-2、4-8 日｜晚上8時

2025年10月25-26日 及 11月1-2、8-9 日｜下午3時

（另有11月6-9日加場場次）

演出地點： 香港藝術中心壽臣劇院

