時裝圈幕後究竟是怎樣的？Robbert Pattinson、老佛爺的派對日常

攝影和時尚把表象琢磨得多光鮮，藏在伸展台、攝影棚之外的神秘生活也就有多迷人。翻開阿根廷攝影師暨電影導演 Sofia Malamute 的《Behind The Scenes》，全是 2013 年至 2019 年間在紐約、巴黎、米蘭時裝圈的幕後生活；演員、名模、設計師、造型師、音樂人⋯⋯書中登場的人物來頭一個比一個大，但是在她的傻瓜相機鏡頭前，Robert Pattinson 和 Luka Sabbat 都中二得有點親切，而慶功宴上的 Kristen Stewart 和 Isabelle Huppert，彷彿也不過是在酒吧隔壁桌閒聊的忘年之交。

文：moom bookshop｜圖片來源： Sofia Malamute《Behind The Scenes》



《Sofia Malamute: Behind The Scenes》（圖片來源：https://moom.com.tw/l/lGDFhr）

《Sofia Malamute: Behind The Scenes》（圖片來源：https://moom.com.tw/l/lGDFhr）

《Sofia Malamute: Behind The Scenes》（圖片來源：https://moom.com.tw/l/lGDFhr）

找出這本照片日記中最早的一張，還是在 Instagram 只能發方形貼文，限時動態根本尚未誕生的史前時代，整本書幾乎緊貼著社群媒體龍頭全面滲透、改變社交生態的關鍵十年。發文轉貼散播愛，再也沒人把照片洗出來，影像火速氾濫，光和影糾纏著在汪洋中載浮載沉。

《Sofia Malamute: Behind The Scenes》（圖片來源：https://moom.com.tw/l/lGDFhr）

《Sofia Malamute: Behind The Scenes》（圖片來源：https://moom.com.tw/l/lGDFhr）

人們常感嘆沒為狂飆的年代留下任何證物，緊跟時裝界步調工作的 Malamute 也不例外——直到著手籌劃《Behind The Scenes》，她才終於回過頭去好好懷念那些年：「我本來就習慣隨身帶相機記錄生活，所以這些照片久而久之就像 B-roll 一樣，我都說它們是『個人作品』。」貼著時裝秀、派對乃至待機空檔邊緣捕捉的時刻，不只對影中人來說意義非凡，透過螢幕間接參與過盛事的大眾，也在自身記憶和攝影師的懷舊情懷間找到某種連結。

《Sofia Malamute: Behind The Scenes》（圖片來源：https://moom.com.tw/l/lGDFhr）

《Sofia Malamute: Behind The Scenes》（圖片來源：https://moom.com.tw/l/lGDFhr）

本書前言出自 Malamute 的同鄉好友兼同行 Sebastian Faena 之手，兩人戲稱互丟各種靈感的晨間閒聊是 “morning call”，一來一往，整本書也就這樣在大笑間長出雛形。精采的導論完美地解釋了來龍去脈，字字句句都值得細讀，因內容呼應書名，盡是不為外人所知的第一手軼聞。

《Sofia Malamute: Behind The Scenes》（圖片來源：https://moom.com.tw/l/lGDFhr）

《Sofia Malamute: Behind The Scenes》（圖片來源：https://moom.com.tw/l/lGDFhr）

「Instagram 剛開始流行那時候，我就做了一個很明智的決定，選擇把這些照片留在手邊而沒有發上網。」Malamute 寧可放棄必然會爆炸的流量，也不願讓絢爛的回憶朝生暮死：「當年看什麼都嘖嘖稱奇，著迷得要命，很想把倏忽即逝的感受通通記下來。現在回頭去看那些素材，感覺每一夜都好像世界末日前夕，我們卻依然在那裡跳著舞。」

《Sofia Malamute: Behind The Scenes》（圖片來源：https://moom.com.tw/l/lGDFhr）

《Sofia Malamute: Behind The Scenes》（圖片來源：https://moom.com.tw/l/lGDFhr）

Sofia Malamute 於 1993 年生於阿根廷，年僅 15 歲便舉辦首場專業個展，19 歲勇闖美國紐約市追尋攝影夢，短短一年後便開始為 Prada、Saint Laurent、Marc Jacobs、Chanel⋯⋯等無數品牌拍攝時裝週作品，也曾拍攝 Chanel 的 Instagram 專用影像長達兩年。在美國發展十年後，Malamute 返回布宜諾斯艾利斯定居並投入電影業，持續在攝影、時尚、音樂及電影製作領域間遊走。

（本文獲moom bookshop授權轉載，書籍詳情請參考原文，標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）

尋書地圖——

延伸閱讀——

攝影｜當年最前衛的蝸居！帶你回到日本傳奇建築中銀膠囊塔