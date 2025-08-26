非遺｜粵劇泰斗阮兆輝夥後輩免費南音音樂會　演繹油麻地百年故事

【南音/非遺/阮兆輝】說起油麻地，你會想到什麼？是榕樹頭下乘涼閒聊的街坊，天后廟鼎盛的香火，還是廟街的熙攘人潮？這個承載著香港人集體回憶的社區，舊稱「蔴地」，從二十世紀初華人聚居的樸實村落，發展至現在成為車水馬龍、商舖林立繁華地段。



東華三院「餘音裊裊——南音的傳承與創新」系列活動海報（東華三院）

而在娛樂選擇有限的年代，一副嗓子、一件簡單樂器，就能在街頭巷尾之間，將市井百態、社會變遷娓娓道來。這種表演形式正是南音，一項已被列入香港非物質文化遺產代表作名錄的傳統藝術。

南音是珠江三角洲地區的傳統粵語說唱曲藝，演出者以淺白生動的歌詞配以簡約樂器伴奏，細訴市井故事與社會變遷。其內容多反映不同階層人士的生活困境、情感際遇，曾是廣受普羅大眾歡迎的消閒娛樂。

適逢東華三院155周年及東華三院文物館55周年，東華三院檔案及歷史文化辦公室以南音為主題，回顧該項藝術於油麻地和香港的動人故事（東華三院）

這種表演藝術不僅承載著豐富的歷史文化底蘊，更生動記錄了香港不同年代的社會面貌，具有重要的文化價值，不少南音代表人物都曾在油麻地獻藝。

為慶祝東華三院創院155周年及其轄下文物館成立55周年，東華三院特別籌辦「餘音裊裊：南音的傳承與創新」系列活動，並誠邀資深粵劇表演藝術家阮兆輝教授，擔綱壓軸音樂會的演出嘉賓。

資深粵劇表演藝術家阮兆輝教授將擔任講座及音樂會嘉賓，增加大眾對南音藝術的認識。（圖片來源：春暉集「漁生請你指教」劇照 (2024年1月) ）

而提到阮兆輝（輝哥），相信戲迷們無不肅然起敬。這位縱橫梨園數十載的泰斗級人物，這次不僅會親自獻唱，更將演繹為東華三院特別撰寫的新詞，圍繞油麻地的歷史人情，以及東華三院百多年來與這片土地的緊密聯繫。

這次音樂會的另一亮點，則是輝哥將與兩位年輕南音演唱者梁凱莉小姐與梁振文先生同台演出。透過這門傳統說唱藝術，與公眾一同回顧香港及油麻地的人情歲月，並體會南音藝術的傳承與創新。

【演出詳情】

名稱：情繫蔴地：南音音樂會

日期：2025年8月30日（星期六）

時間：下午4時至6時

地點：香港文化博物館一樓劇院

演出嘉賓：阮兆輝教授、梁凱莉小姐、梁振文先生

