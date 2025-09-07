粉紅迷宮、飢餓遊戲取景地　走進建築大師Ricardo Bofill奇想世界

要不是因懷抱激進左翼思想而遭巴賽隆納建築學院退學，不然他不會輾轉遠赴瑞士完成學業、服完兵役，然後年僅 23 歲就成立同名事務所──夥伴甚至是一群才思火花四濺的作家、社會學家、工程師──要不是如此樂於衝撞秩序，加泰隆尼亞一代建築師 Ricardo Bofill 的種種冒險恐怕都不會成立。

文：moom bookshop｜圖片來源：《Ricardo Bofill》



20 世紀少有建築師能像 Bofill 那般，挾後現代想像闖蕩著創造各種構造物，不只在城市裡現身，也全面占領了夢境。好比他度過餘生的根據地「La Fábrica」由水泥工廠廢墟改建，是無數專業刊物的聖地；在巴黎蓋的密集住宅群 Les Espaces d’Abraxas 對堂皇的態度介於歌頌與顛覆之間，落成 30 餘年後，仍被《飢餓遊戲：自由幻夢 1》選為反烏托邦舞台。

那些詩意洶湧、結構離奇又戲劇性的視野集結成《Ricardo Bofill》，走進眾多代表作如融合北非及阿拉伯地中海樣式的 La Muralla Roja、向烏托邦小說《Walden Two》（桃源二村）致敬的不規則塊狀集合體 Walden 7、宛如超現實湖泊堡壘的 Les Arcades du Lac、住家兼工作室 La Fábrica 等，徹底展開 Bofill 傳奇生涯的全貌。

空間即暗示，Bofill 對城市與群居的奇想不僅打破公用空間的既定觀念，應運而生的生活方式也蛻變得益發另類。為了深入剖析，本書不但找出 Bofill 生前親自闡述構想的珍貴文字，也請來西班牙攝影師 Salva López 拍攝精采新照，更收錄《Apartamento》共同創辦人 Nacho Alegre、建築師兼評論家 Douglas Murphy 撰寫的深度文章，並輔以設計草圖和平面圖說明。

居住向來優先求安穩，空前大膽的 Bofill 卻在機能之外，也滿足了世人對奇觀、獨特性及進步理想的憧憬。大師的創作足跡遍布各大洲，無論在現實中走得完或流連忘返都無妨，《Ricardo Bofill》這座紙上建築樂園永不閉幕。

Ricardo Bofill (1939 - 2022) 生於西班牙，陸續在巴塞隆納和日內瓦學習建築，並於 1963 年與一群好友共同成立同名建築事務所 Ricardo Bofill Taller de Arquitectura，一步步發展為頂尖國際建築事務所之一，同時專精都市設計。著名作品包括西班牙的卡夫卡城堡、巴塞隆納國際機場第一、二航廈、加泰隆尼亞國家戲劇院、摩洛哥的卡薩布蘭加雙子星大廈等，都市設計作品則遍及日本神戶、廣東南沙、俄羅斯莫斯科、法國蒙彼里埃等地，被譽為令人印象最深刻的 20 世紀建築師。

（本文獲moom bookshop授權轉載，書籍詳情請參考原文，標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）

