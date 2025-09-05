鄭保瑞專訪2｜談香港電影困局與突破：港產片仍有魅力

【專訪】《九龍城寨之圍城》的巨大成功，不僅僅是一部電影的勝利，也像一劑強心針，注入了近年略顯疲態的香港電影工業。然而，一個更宏大的命題擺在了所有電影人面前：香港電影，如何走下去？



在上篇訪問中，鄭保瑞（瑞導）剖析了自己從憤怒到沉澱的創作心路。而在下篇，我們將視角由內轉外，從《九龍城寨》的現象級成功出發，聽他以一個身處產業核心的實踐者身份，解讀何為「香港味道」、香港電影的核心競爭力，以及如何破解「青黃不接」這個纏繞多年的困局。

香港電影的「Welcome Back」

當我們問及香港電影在今日市場的吸引力時，鄭保瑞沒有給出一個簡單的答案。「那一定有些人覺得有，有些人覺得沒有。」他坦言，警匪片、動作片這些香港電影的傳統強項，如今也必須自我詰問：「我們有沒有將我們越做越好？」

《九龍城寨之圍城》在康城影展亮相。（視覺中國）

影響力縮減是不爭的事實，但他並不認為港產片已被世界遺忘。他憶述帶著作品遠赴康城影展的經歷，聽到最多的一句話是「Welcome back」（歡迎回來）。「其實很百感交集，它歡迎你回來。」這句簡單的問候，背後是對港產片輝煌歲月的一種懷念與期待。「因為他們看得回那種港產片的味道，但這是基於當年人家做得很好，我們只不過是失落了十多年，到今天他們終於『噢，就是這樣』。」

鄭保瑞認為，《九龍城寨之圍城》至少在港產片回歸的道路上「走了半步」。（《九龍城寨之圍城》劇照）

對於《九龍城寨之圍城》的成功，鄭保瑞謹慎地評價道：「它至少走了半步。」這部看似傳統的功夫動作片，卻能跨越地域與文化的隔閡，在亞洲、歐美多地引起迴響，說明港產片的魅力依然存在。「其實（魅力）是在這裡的，不過是看我們怎麼決定，或者怎樣將它變化。」

Made in Hong Kong

那麼，那股讓世界影迷念念不忘的「香港味道」，是否能被歸納為一種「Made in Hong Kong」的氣質？又能否被準確捕捉？

「我覺得有機會捕捉到，而且它不是那麼小眾。」鄭保瑞的答案是肯定的。他認為，關鍵在於創作者要敢於發掘，並呈現香港自身的獨特性，而不是在看多了外面世界的精彩後，慢慢地忘記了自己的根。

鄭保瑞認為，創作者要敢於發掘並呈現香港自身的獨特性（攝：黃寶瑩）

我覺得我最想讓別人知道的——就是Made in Hong Kong。 導演鄭保瑞

「你問我，MK（旺角）拍不拍得？當然可以啦，它跟日本澀谷有什麼分別？」他反問道，「你讓我去澀谷，也很MK，香港的MK，為什麼不行呢？」他認為這需要一種發自內心的、熱切的分享欲：「譬如你家裡有一樣東西，你很想分享、介紹給大家，可能就是這個心態。」

而分享欲延伸下去，就是一種創作上的「瘋狂」。「我經常都說有些外國的影評說，香港的東西是什麼呢？就是很瘋狂的東西，根本不合理的，但是情感很合理。」他以昔日港片中常見的「神打」為例，指出香港的神打與台灣的民俗儀式截然不同，它與黑社會文化勾連，充滿了一種生猛而奇特的想像力。「一群警察不去捉賊走去捉鬼，其實香港人的想法很瘋狂。」

《九龍城寨之圍城》王九一角的「硬氣功」便有神打元素。（IG@straightblast5）

但鄭保瑞並非鼓吹簡單地複製過去，而是希望創作者能重拾那份「頑皮」的心態。「現在年輕人或者新一代很乖的，他們真的很乖。但做創作就是要頑皮的？是不是？」在他看來，創作需要在既定框架內，注入屬於自己的、甚至是「不合規矩」的細節。「譬如整個結構是傳統的，但你那些細節可不可以不一樣？人物可不可以改動？」這份「頑皮」，正是讓作品產生獨特魅力的關鍵。

「青黃不接」是產量導致

談及「青黃不接」這個老生常談的問題，鄭保瑞一針見血地指出其病根：「所有問題都是產量因素影響到的。」

產量不足，導致演員曝光和訓練的機會減少，成長自然變慢；幕後工作人員同樣面臨困境，無法在實戰中快速累積經驗。他懷念自己初出茅廬的年代，那是一個被高強度實戰逼著成長的時代。

鄭保瑞透露，當年為了拍一個塞車鏡頭，副導演要親自「衝出馬路攔車」。（攝：黃寶瑩）

他生動地描述了當年「沒有劇本都要拍」的極端情況：為了拍一個塞車鏡頭，副導演要親自「衝出馬路攔車」，在司機的叫罵聲和警察趕來之前搶拍幾個鏡頭。他回憶起在置地廣場偷拍爆竊戲，引發所有警鐘大鳴，整個團隊在15分鐘內撤離現場的經歷。這份混亂、生猛、充滿不確定性的「raw」，正是昔日港產片魅力的來源之一。

「你跟他（導演）說不行嗎？沒得不行的。」在極端條件下解決問題的靈活性與搏命精神，「嚇死那些鬼佬」，卻也錘煉出香港電影人獨有的應變能力與生命力。

鄭保瑞認為，新一代電影人可以再「頑皮」一點。（攝：黃寶瑩）

當然，他並非鼓吹罔顧安全：「我覺得規範也是應該的，你不可以為了鏡頭也要拼掉安全。」他提出的問題，是整個行業必須思考的未來：如何在新的、更安全的規範之下，找回屬於這個時代的「味道」？

這是一個沒有標準答案的難題，也是香港電影未來必須面對的挑戰。或許，香港電影的未來，正需要更多像他一樣「頑皮」的創作者，去調配出一種屬於這個時代的「Made in Hong Kong」味道。