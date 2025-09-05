透過廟宇認識彩繪畫，和歷史故事《遊香港廟宇聽故事》｜開卷樂

廟宇是人們的祈福之地，也是收藏着許多歷史的寶地。現任中學中文科主任徐佩君所撰的《遊香港廟宇聽故事》，介紹了全港廟宇彩繪畫裝飾背後的歷史故事。全書分成「章回小說故事」、「歷史人物故事」、「宗教神話故事」和「文人逸事」四個主題，替不同廟宇「解畫」。

文：香港電台開卷樂｜原題：透過廟宇認識彩繪畫，和歷史故事——徐佩君《遊香港廟宇聽故事》



廟宇裏的彩繪畫

說到香港的廟宇裝飾，大家腦海中浮現的，想必是其歇山式的瓦頂、博古紋脊飾和依附在橫樑額枋上的看樑石獅。事實上，香港廟宇裏還有彩繪畫、瓷磚畫、陶塑、嵌瓷畫等色彩斑斕的彩繪。這些裝飾，與廟宇中供奉着的神有着怎樣的關係呢？徐佩君指深水埗關帝廟（又因關羽獲封號為「協天大帝」而稱為協天宮）、筲箕灣張飛廟，皆供奉着三國時期的重要人物，這類廟宇的彩繪，也理所當然與《三國演義》中的故事有關。如深水埗關帝廟的「桃園結義圖」、「關羽送嫂圖」；張飛廟的「三英戰呂布」彩繪瓷磚畫。

天后廟的彩繪畫（資料圖片）

然而，在香港數量最多的天后廟 ，內裏的的彩繪畫，與其主神天后並沒太大關聯。徐佩君觀察多年，發現只有茶果嶺天后宮、香港仔天后古廟、樂富天后宮裏的彩繪畫與天后娘娘有關，其他天后廟的彩繪畫主題則非常多元。當中比較特別的是，貝澳天后宮有「武松打虎圖」；屯門后角天后古廟有「李白醉酒圖」；塔門天后宮佔地不少，畫的卻是「羲之籠鵝」：王羲之看着兩隻鵝舉筆欲寫，和天后可謂完全沒有關聯，非常有趣。

廟宇裏的章回小說

書中收錄了與六部經典章回小說有關的彩繪畫，包括《三國演義》、《封神演義》、《水滸傳》、《西遊記》、《紅樓夢》和《東遊記》。而眾多章回小說之中，《三國演義》和《封神演義》的故事是香港廟宇彩繪畫最常見的題材。徐佩君補充，《三國演義》故事深入民心，強調人物有忠有義，廟宇展示這些彩繪畫，其中一個目的是向大眾展示這些作為人的核心價值，以作宣傳和教化。古人對文字的認識有限，故畫作便是傳遞教化信息的好工具。不僅古代，現代香港學生的中國文化考察團，也經常到廟宇參觀，身體力行體現和感受價值觀教育。多年歷史的廟宇彩繪畫，其價值於現代也絕不容小覷。

廟宇裏的神話故事

香港唯一一間以哪吒三太子為主神的廟宇，是位於深水埗的三太子宮。

說到《封神演義》，不得不提哪吒。香港唯一一間以哪吒三太子為主神的廟宇，是位於深水埗的三太子宮。《封神演義》是中國著名的章回小說之一，具有非常豐富的神話色彩。其第十二回〈陳塘關哪吒出世〉、十三回〈大乙真人收石磯〉就提及魔童哪吒大鬧東海，先後打死了東海巡海夜叉，更抽了龍王三太子敖丙的龍根，使其活活痛死。玉皇大帝非常憤怒，要哪吒一命賠一命，更下令其父母為兒子的過錯償命。哪吒聽之，削骨還父、削肉還母，願意承擔責任，也盡顯孝道。太乙真人被哪吒的悔過之心感動，用蓮花和荷葉為其重塑軀體。這些故事，除了三太子宮，在慈雲山慈雲閣、屯門青山寺護法殿，都能找到一些足跡。

廟宇裏的歷史人物

生動的彩繪畫，彷彿將歷史事件再次呈現於讀者眼前。修讀文學出身的徐佩君則指，當中許多歷史人物的故事都非常值得大眾認識，譬如西漢大臣蘇武持節、春秋五霸之一晉文公得土、宋代文豪蘇東坡玩硯等等。書中收錄多個記錄在廟宇彩繪裝飾上的故事，宣揚這些人物的美德。

廟宇保育的挑戰

衙前圍村的天后廟。(袁智仁攝)

廟宇的文化和歷史價值毋庸置疑，但隨着歲月積累，廟宇保育也絕不容易。徐佩君指，廟宇煙燻處處，彩繪畫容易被熏黑破壞。不少廟宇因為財力有限，無法修補廟內損壞了的彩繪畫；然而即使有足夠的財源，也無法保證彩繪畫能百分百還原。修復彩繪畫的工作，仍是一項大挑戰。

（本文原刊於報章專欄《開卷樂》，此為加長版，圖片及標題為編輯所擬，本文不代表一藝文格物立場。）