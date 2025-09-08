《大狀王》狂粉花3萬看足60場：多刷才能看到不一樣的細節

《大狀王》被譽為「香港音樂劇天花板」，自公演以來場場爆滿，不僅吸引了本地觀眾，更令不少內地劇迷為之瘋狂，甘願為「一刷再刷」這套香港原創粵語音樂劇而奔走於不同城市。來自東北遼寧、現於北京從事律師工作的90後觀眾思文（李思文），正是當中最狂熱的一員。



來自東北遼寧、現於北京從事律師工作的90後觀眾思文已看超過60場《大狀王》（攝：梁嘉欣）

自2022年於網上初遇《大狀王》，她便一見傾心。後來她追隨劇組走遍上海、北京，如今更駐紮香港，看全本輪30場演出。連同過往場次，她已看超過60場，總花費接近三萬人民幣，卻直言「太超值了」。我們與這位「頭號粉絲」聊了一下，探尋這部神劇讓她「場場必到」的魔力所在。

資深粉絲研究式觀劇

採訪當日，思文甫坐下，便小心翼翼地從背包中取出一個文件夾，裡面是她珍藏的數十張門票票根與各式「應援物」。從上海、北京的實體票，到香港的紀念票，再到粉絲自製的角色立牌、透卡、插畫……每一件物品背後，都是一段她與《大狀王》的故事。

思文坦言，她並非單純「看戲」，而是帶著近乎研究的心態去欣賞。她會刻意選擇不同區域的座位，以求獲得最全面的體驗。「如果坐得比較近，我會更多地去看演員的表演，包括他們的表情。」她解釋道，「坐得近還有一個好處，就是能看清那些非主角的配角。你會發現每一個角色，哪怕在燈光昏暗的角落，他都活在自己的邏輯裡，有著非常完整的人物小傳。」

《大狀王》劇照（圖片來源：香港話劇團）

「但坐在後排、坐在山頂，你會有完全不同的體驗。」思文的語氣興奮起來，「你可以看到整個舞台的調動、燈光的佈局，例如舞台上水波紋的燈效，還有方唐鏡踏上狀師之路時，舞台上迷宮一樣的燈帶是如何逐一亮起的，這些效果你在前排是根本看不著的。」 她總結道：「所以如果你要多刷，左邊、右邊、上邊、下邊，你都得要看，才能看到完全不一樣的東西。」

每一場都獨一無二

對思文而言，「刷劇」最大的樂趣，在於觀察演員在每一場演出中給出的「不同答案」。 她認為《大狀王》的演員們並非機械式地重複表演，而是在角色框架內不斷探索和即時創造（現掛）。「這也是為什麼我特別喜歡《大狀王》。我看別的劇可能只是為了追某一個演員，但《大狀王》不同，它的每一個演員都在用心講自己的故事。」

《大狀王》劇照（圖片由西九文化區提供）

她對許多場次的細微變化如數家珍：「比如在北京7月17號那場，劉守正（Bobby）給出了一個非常脆弱的版本，情緒很低落，你會為他當天的狀態感到擔心，這讓『犧牲』的命題顯得格外不同。」 「還有7月19日下午，丁彤欣（丁丁）唱《雪地寒山》時，聲音第一次出現了哭腔，令我印象非常深刻。」

《大狀王》劇照（圖片由西九文化區提供）

談及A、B兩組卡士的方唐鏡，她更是有獨到見解：「劉守正的方唐鏡像一個經驗老到的『大合夥人』，沉穩從容，他最後的犧牲是從容赴死。但梁仲恆（阿炳）的方唐鏡非常俏皮，他的犧牲是基於『我非常怕死，但我決定去死』的內心掙扎。當我第一次發現他們在終審一幕的處理不一樣時，我心裡只有一句話：『天哪，好不一樣，好驚喜！』」

粉絲自製應援物

思文向我們展示了「秀秀打小人」的旋轉擺件（攝：梁嘉欣）

《大狀王》的魅力也催生了極具創意的粉絲社群文化。思文向我們展示了她最愛的幾件粉絲應援物，其設計之巧思，令人讚嘆。其中最矚目的是一個「秀秀打小人」的旋轉擺件，秀秀的手部可以轉動，營造出「無影手」的打小人效果。 「我覺得這是這幾年來最天才的一個物料！」她愛不釋手地說。

此外，還有根據劇情設計的雙面立牌、可以「帶著阿細去任何地方」打卡的透卡等。 這些並非官方商品，全由粉絲出於熱愛而自發設計、製作和派發，形成了一個緊密而充滿才情的社群。

思文坦言，她會與上海、北京的同好在小群組裡徹夜「盤劇情、盤細節」，「我們最誇張的一次，是大半夜不睡覺，在盤算何淡如（角色名）到底在哪裡出家。」 這種互動與交流，無疑讓觀劇體驗變得更加豐富立體。

先不要將其納入「中國音樂劇」

《大狀王》劇照（圖片由西九文化區提供）

思文笑言，自己從小深受香港流行文化影響，因此對粵語並不陌生。 為了能更好地欣賞《大狀王》，她更花了近一年時間斷斷續續地學習粵語。當被問及如何看待外界給予《大狀王》「中國音樂劇天花板」的稱號時，思文的回答顯得相當謹慎。

「在討論這個稱號前，我覺得首先要基於一個認可：這是一部由香港全部本地班底做出來的作品。我個人不太喜歡那麼著急地，把它納入到『中國音樂劇』這個評價體系裡來。」 在她看來，首先肯定其「香港原創」的本土屬性，是對創作團隊最基本的尊重。

《大狀王》劇照（圖片由西九文化區提供）

在她眼中，《大狀王》的成功，源於整個團隊多年的沉澱與打磨。「它的質感，呈現出來的效果，給觀眾的體驗是非常不一樣的。」 她認為，香港場有現場樂隊伴奏，效果更為震撼，是無可替代的體驗。「680港幣，看這樣一個有現場樂隊、有如此班底呈現的製作，簡直太值了！」